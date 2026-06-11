Até onde Harry Kane vai elevar a marca de artilheiro da Inglaterra? O ex-jogador do Tottenham e da seleção inglesa Darren Anderton acredita que o atacante de 79 gols ainda tem “alguns anos pela frente”

Ao longo dos anos, Kane mudou um pouco seu estilo de jogo, deixando de ser um predador da grande área para se tornar um atacante mais móvel, que não se importa em recuar e participar da construção das jogadas.

Questionado se isso o torna mais difícil de jogar ao lado dele como um ponta puro, já que fica difícil saber se ele estará na área em um determinado momento quando os cruzamentos são lançados pelas laterais, Anderton acrescentou: “Tem um pouco de Teddy Sheringham e Alan Shearer nele. Acho que ele consegue fazer tudo. Sabe, quando o Teddy costumava recuar e ligar o jogo, a bola seguinte podia então sair pela lateral para mim, mas ele ainda assim entrava na área. Acho que o Harry faz o mesmo.

“Obviamente, Teddy provavelmente tinha outro atacante ao seu lado, então tinha um pouco mais de liberdade para fazer isso. Mas, como jogador de ponta, não há como você ter qualquer problema jogando com Harry Kane. Ele acabou de ter uma temporada incrível. Ele consegue literalmente fazer tudo. É absolutamente de classe mundial e, como jogador de ponta, adoraria jogar com ele.

“Acho que o estilo de futebol que jogamos nos últimos torneios, mesmo tendo chegado às finais, foi bastante monótono e rígido. Isso não combinava muito com o Harry Kane em termos de finalização. Ele provavelmente sentiu que precisava recuar e se envolver, porque é o nosso principal jogador.”