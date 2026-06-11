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Até onde Harry Kane vai elevar a marca de artilheiro da Inglaterra? O ex-jogador do Tottenham e da seleção inglesa Darren Anderton acredita que o atacante de 79 gols ainda tem “alguns anos pela frente”
Gol na estreia e superando Rooney: o recorde de Kane pela Inglaterra
Kane teve um início de carreira de sonho na seleção principal da Inglaterra, marcando seu primeiro gol apenas 80 segundos após entrar em campo na estreia contra a Lituânia, em 2015. Desde então, nada conseguiu detê-lo.
Ele atingiu a marca de dois dígitos pelos Três Leões em dois anos consecutivos, com seu recorde pessoal de 16 gols marcado em 2021. A Chuteira de Ouro da Copa do Mundo foi conquistada em 2018, enquanto um nível notável tem sido mantido no âmbito dos clubes.
Kane ultrapassou com folga a marca anterior de Wayne Rooney na seleção inglesa, de 53 gols, e os três dígitos parecem estar ao seu alcance. Ele pode se juntar a nomes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no seleto clube dos centurionas internacionais.
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Será que Kane vai se juntar a Ronaldo e Messi no clube dos 100 gols?
O ex-jogador da seleção inglesa Anderton não vê motivo para que Kane não consiga chegar aos 100 gols. Questionado sobre até onde a fasquia dos recordes será elevada, o ex-ponta do Tottenham — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Casino Kings — disse: “Muito alto! Ele ainda tem alguns anos pela frente, se quiser.
“A questão é que ele nunca se baseou em ser o jogador mais rápido do mundo. Sempre disse o mesmo sobre Teddy Sheringham. Ele não é lento, mas a velocidade nunca foi o ponto forte do seu jogo. À medida que ele perde um pouco de velocidade, não acho que isso vá afetá-lo tanto quanto afetaria outros jogadores. Então, quem sabe até onde ele pode chegar? A questão preocupante é que não temos realmente ninguém para substituí-lo, então, no momento, parece que ele pode jogar pelo tempo que quiser.”
Kane continua sendo o sonho de qualquer ponta, apesar de sua tendência a se afastar da linha de ataque
Ao longo dos anos, Kane mudou um pouco seu estilo de jogo, deixando de ser um predador da grande área para se tornar um atacante mais móvel, que não se importa em recuar e participar da construção das jogadas.
Questionado se isso o torna mais difícil de jogar ao lado dele como um ponta puro, já que fica difícil saber se ele estará na área em um determinado momento quando os cruzamentos são lançados pelas laterais, Anderton acrescentou: “Tem um pouco de Teddy Sheringham e Alan Shearer nele. Acho que ele consegue fazer tudo. Sabe, quando o Teddy costumava recuar e ligar o jogo, a bola seguinte podia então sair pela lateral para mim, mas ele ainda assim entrava na área. Acho que o Harry faz o mesmo.
“Obviamente, Teddy provavelmente tinha outro atacante ao seu lado, então tinha um pouco mais de liberdade para fazer isso. Mas, como jogador de ponta, não há como você ter qualquer problema jogando com Harry Kane. Ele acabou de ter uma temporada incrível. Ele consegue literalmente fazer tudo. É absolutamente de classe mundial e, como jogador de ponta, adoraria jogar com ele.
“Acho que o estilo de futebol que jogamos nos últimos torneios, mesmo tendo chegado às finais, foi bastante monótono e rígido. Isso não combinava muito com o Harry Kane em termos de finalização. Ele provavelmente sentiu que precisava recuar e se envolver, porque é o nosso principal jogador.”
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Copa do Mundo e Bola de Ouro: as metas de Kane para 2026
Kane tem se destacado na linha de frente durante a preparação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026 e está pronto para liderar o ataque como capitão mais uma vez em um grande torneio. Ele pode fazer história na América do Norte ao se tornar o primeiro jogador a conquistar duas Chuteiras de Ouro no principal evento da FIFA.
Ele certamente está na melhor posição para tornar isso possível, tendo marcado 61 gols pelo Bayern de Munique em uma campanha que garantiu o segundo título da Bundesliga. Essas conquistas o colocaram na disputa pelo prêmio Ballon d’Or — sendo Michael Owen o último inglês a conquistar esse prestigioso prêmio, em 2001.