"Até minha mãe me ligou": jogador de futebol profissional teve conta no Instagram hackeada e foi chantageado

Tudo começou com uma publicação que causou grande espanto entre seus seguidores. Nela, o nativo de Leipzig parecia apresentar com orgulho um lucro colossal obtido com a negociação de criptomoedas.

A notícia de sucesso foi acompanhada por uma suposta captura de tela de um movimento em sua conta na Sparkasse. Mas as aparências enganavam profundamente.

Enquanto os fãs ainda se perguntavam sobre a riqueza repentina de seu atacante, Assibey-Mensah já havia perdido há muito tempo o controle sobre sua identidade digital. O jogador só percebeu a gravidade do incidente quando seu círculo de amigos reagiu.