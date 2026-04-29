Raphael Assibey-Mensah, do tradicional clube da Turíngia Rot-Weiß Erfurt, revelou publicamente que seu perfil pessoal no Instagram foi alvo de um ataque malicioso de hackers.
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"Até minha mãe me ligou": jogador de futebol profissional teve conta no Instagram hackeada e foi chantageado
Tudo começou com uma publicação que causou grande espanto entre seus seguidores. Nela, o nativo de Leipzig parecia apresentar com orgulho um lucro colossal obtido com a negociação de criptomoedas.
A notícia de sucesso foi acompanhada por uma suposta captura de tela de um movimento em sua conta na Sparkasse. Mas as aparências enganavam profundamente.
Enquanto os fãs ainda se perguntavam sobre a riqueza repentina de seu atacante, Assibey-Mensah já havia perdido há muito tempo o controle sobre sua identidade digital. O jogador só percebeu a gravidade do incidente quando seu círculo de amigos reagiu.
Vítima de hacking: "Até minha mãe me ligou"
"Até minha mãe me ligou, achando que eu estava negociando moedas estrangeiras", conta o atacante sobre a situação bizarra. A amarga realidade, porém, não demorou a surgir: "Mas eu fui vítima de um golpe."
O hacker fez um trabalho completo e bloqueou totalmente o acesso do jogador. Por um tempo, Assibey-Mensah ficou apenas como espectador enquanto seu próprio perfil era manipulado.
“Só mais tarde consegui entrar de novo – mas lá já estava restrito”, explica ele. O fato de os conteúdos duvidosos terem sido desmascarados tão rapidamente como falsos, ele deve à sua atenção e à sua rede de contatos. “Muitas pessoas me ligaram e me escreveram. Mas eu não faço esse tipo de negócio”, deixa ele bem claro.
Assibey-Mensah conseguiu o número de telefone do agressor
O mais grave: com a invasão da conta, a situação não havia chegado ao fim. Os responsáveis aparentemente tentaram tirar proveito da situação difícil do jogador profissional do RWE e passaram à chantagem direta. Mas, nesse ponto, os criminosos subestimaram a determinação do jogador.
Graças à autenticação multifatorial, Assibey-Mensah conseguiu finalmente recuperar o controle digital. Nesse processo, ele descobriu um detalhe decisivo: o número de telefone do suposto criminoso. Ele ligou para o número que havia sido registrado durante a recuperação da conta. O hacker exigiu descaradamente um pagamento, mas esbarrou em uma parede de pedra com o jogador.
“Agora sei quem está por trás disso. Entrei em contato com a pessoa pelo número fornecido — ela queria dinheiro de mim”, relatou ele sobre o contato direto com o adversário. “Quando vi o número durante a recuperação, liguei. Ele queria dinheiro, mas recusei imediatamente. Mais tarde, perguntei novamente se ele ainda queria dinheiro – e ri dele”, disse Assibey-Mensah.