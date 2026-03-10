Até mesmo Max Eberl ficou surpreso! O Atalanta Bergamo causa grande espanto contra o FC Bayern

Questionado sobre a tarefa que o campeão alemão terá pela frente em Bergamo, Eberl disse que está “tenso” e sabe exatamente “o que nos espera hoje”. Ele se referiu à forte recuperação dos italianos na partida de volta das eliminatórias contra o Borussia Dortmund, na qual o Atalanta derrotou o BVB por 4 a 1.

“Vimos as imagens e vimos como eles jogaram contra o Dortmund. Hoje”, disse Eberl, surpreso: “Hoje eles têm uma escalação surpreendente. É preciso dizer isso.”

Ao contrário do “milagre” contra o BVB, o técnico do Atalanta, Raffaele Palladino, deixou Lazar Smardzic de fora e mudou para uma defesa com quatro jogadores, embora o Atalanta tivesse se estabilizado muito bem no sistema com três zagueiros sob o comando de Pallardino. Na Série A, apenas quatro das 17 partidas foram perdidas desde que ele assumiu o cargo.