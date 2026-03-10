Max Eberl também ficou bastante surpreso. Ao olhar para a escalação inicial do Atalanta Bergamo antes da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o diretor esportivo do FC Bayern ficou bastante surpreso.
Traduzido por
Até mesmo Max Eberl ficou surpreso! O Atalanta Bergamo causa grande espanto contra o FC Bayern
Questionado sobre a tarefa que o campeão alemão terá pela frente em Bergamo, Eberl disse que está “tenso” e sabe exatamente “o que nos espera hoje”. Ele se referiu à forte recuperação dos italianos na partida de volta das eliminatórias contra o Borussia Dortmund, na qual o Atalanta derrotou o BVB por 4 a 1.
“Vimos as imagens e vimos como eles jogaram contra o Dortmund. Hoje”, disse Eberl, surpreso: “Hoje eles têm uma escalação surpreendente. É preciso dizer isso.”
Ao contrário do “milagre” contra o BVB, o técnico do Atalanta, Raffaele Palladino, deixou Lazar Smardzic de fora e mudou para uma defesa com quatro jogadores, embora o Atalanta tivesse se estabilizado muito bem no sistema com três zagueiros sob o comando de Pallardino. Na Série A, apenas quatro das 17 partidas foram perdidas desde que ele assumiu o cargo.
- IMAGO / IPA Sport
O FC Bayern não dá chances ao Atalanta: “Não deu certo mesmo”
A “experiência” com a defesa de quatro, que Palladino já havia praticado no fim de semana contra a Udinese (2 a 2), fracassou estrondosamente naquela noite. O recordista alemão desmontou o sétimo colocado da Série A já no primeiro tempo, seguindo todas as regras da arte e em apenas 13 minutos.
Josip Stanisic abriu o placar após uma jogada inteligente em um escanteio. Joshua Kimmich viu Serge Gnabry se aproximando e passou a bola para Stanisic, que só precisou cruzar (12'). Em seguida, Michael Olise chutou de longe com precisão no canto oposto (22'), antes de servir Gnabry, que arrancou em velocidade, apenas três minutos depois (25').
“Isso não deu certo”, afirmou Benedikt Höwedes, especialista da Amazon Prime, mas também destacou que o Bayern encontrou a tática ideal para neutralizar o jogo agressivo de um contra um que o Atalanta planejava em todo o campo. Isso se deveu ao posicionamento quase solto dos jogadores do Bayern.
Por exemplo, Jonathan Tah apareceu na ala esquerda no primeiro tempo, ou Dayot Upamecano ficou completamente livre para finalizar após um solo de 30 metros, porque seus companheiros de equipe afastaram os adversários com corridas profundas. De acordo com Höwedes, Gnabry, em particular, mereceu “uma nota 10 com estrela” no primeiro tempo.
- Getty Images
O FC Bayern neutraliza a pressão do Atalanta: “Eles estão fazendo um trabalho excelente!”
O campeão mundial e especialista em futebol Christoph Kramer mostrou compreensão pela abordagem arriscada de Palladino, com uma defesa de quatro e marcação alta no um contra um. “A abordagem continua a não ser má. Se quiseres derrotar o Bayern nesta temporada, precisas de pressionar muito e fazer isso de forma individualizada”, disse Kramer, mas criticou ao mesmo tempo a execução dos atacantes Gianluca Scamacca e Nikola Krstiovic: “Eles estão a jogar muito mal na linha de frente. Mal pressionam, desistem sempre. Foi o que aconteceu nos gols sofridos.”
Ao mesmo tempo, ele também concordou com os elogios de Höwedes à abordagem do Bayern. “Como eles se movimentam contra essa marcação individual. É simplesmente difícil de defender, é irritante, cansativo – especialmente mentalmente, quando você tem que seguir o adversário o tempo todo. O Bayern faz isso muito bem”, disse Kramer.