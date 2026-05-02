"É claro que as expectativas no Borussia Dortmund são bem maiores do que nos outros 16 clubes da Bundesliga. Eu pergunto a vocês: quem, além do Bayern de Munique, joga de forma atraente de maneira consistente na Bundesliga? E a atratividade é mais importante do que o sucesso?”, disse ele em entrevista ao FAZ. Kovac se referiu assim à crítica recorrente de que não haveria proporção entre a considerável pontuação obtida desde que assumiu o cargo e a atratividade do estilo de jogo da equipe.
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"Até mesmo Jürgen Klopp levou três anos para chegar aqui": Niko Kovac faz uma comparação ousada e critica a falta de qualidade do BVB em relação ao FC Bayern de Munique
"É preciso saber que a Bundesliga não é um palco de teatro onde todas as apresentações se desenrolam da mesma forma; muitas coisas são imprevisíveis", acrescentou o berlinense de nascimento, e enfatizou: "Quase nenhum clube oferece ao seu público quatro gols e espetáculo no ataque todas as semanas. Acho que, nesta temporada, também apresentamos jogos muito bons e atraentes."
Kovac reforçou sua tese com uma referência às próprias estatísticas como técnico do BVB. “O ‘futebol de Kovac’, alguém lançou essa expressão ao mundo e, desde então, ela provavelmente paira no ar. Conheço os preconceitos: ‘muito passivo, muito defensivo’. Uma olhada nas estatísticas certamente não confirma isso. [...] Em média, marcamos mais de dois gols por partida; apenas o Bayern e o Stuttgart marcaram mais gols do que nós”, disse ele, pedindo paciência ao fazer uma comparação ousada: “Jürgen Klopp também levou três anos aqui como técnico até conquistar seu primeiro campeonato.”
Kovac venceu 41 de seus 69 jogos; o BVB saiu derrotado do campo apenas 15 vezes. Isso resulta em uma média de 1,97 pontos por jogo. Apesar das duas últimas derrotas e do campeonato já decidido a favor do FC Bayern, Kovac ainda tem um grande objetivo. “Acredito que minha equipe pode chegar a 72 pontos – com isso, o Borussia Dortmund teria se tornado campeão alemão em 2023. Desta vez, infelizmente, não será suficiente.”
- AFP
Kovac: "Nos falta o que o Bayern tem de sobra"
Nos três jogos restantes contra o Borussia Mönchengladbach, o Eintracht Frankfurt e o Werder Bremen, os amarelos e pretos precisariam somar mais cinco pontos para atingir a meta estabelecida. Seria o melhor resultado em sete anos, depois que o BVB conquistou 76 pontos na temporada 2018/19 sob o comando de Lucien Favre.
Ao mesmo tempo, Kovac enfatizou que, embora esteja “muito satisfeito com a evolução de sua equipe nos últimos 15 meses”, em determinado momento são apenas os jogadores que decidem o resultado de uma partida, fazendo assim uma alusão ao eterno debate sobre a mentalidade do Dortmund. “Como técnico, você pode liderar uma equipe até certo ponto; além disso, quem decide são os jogadores.”
Nesse sentido, o FC Bayern tem uma vantagem decisiva, explicou Kovac. “O que talvez nos falte um pouco é o que o Bayern tem em abundância: um elenco incrivelmente forte, com muitos individualistas excepcionais.” O campeão alemão, com o trio de ataque de 100 gols formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz, teria “um desempenho particularmente bom ao combinar o espetáculo com o sucesso. 113 gols em 31 jogos são extraordinários. Nem mesmo os clubes mais ricos da Inglaterra conseguem oferecer isso dessa forma no momento. É preciso reconhecer isso sem inveja.”
O croata, no entanto, não vê as possibilidades de jogo do time da Westfália como esgotadas. “Temos ótimos jogadores, uma ótima qualidade, estamos jogando perto do máximo nesta temporada. Apesar disso, percebo no trabalho diário que ainda temos potencial de desenvolvimento. Às vezes, porém, certas coisas exigem tempo, algo que hoje em dia praticamente não existe mais”, disse Kovac, acrescentando: “É sobre a base da estabilidade que se constrói o apelo – o contrário é bem mais difícil. Trabalhamos para ter sucesso. Ninguém ganhou título só falando.”
O anseio do clube e dos torcedores de Dortmund pelo primeiro título desde 2012 não é, na opinião de Kovac, um problema para a concretização das metas financeiras: “O BVB esteve perto do título alemão em 2023 e na final da Liga dos Campeões em 2024. É claro que a participação na Liga dos Campeões é economicamente muito importante, mas essa meta não exclui outras que vão além dela”, explicou Kovac.
Não há incentivo ao desenvolvimento de talentos? Kovac rebate com exemplos de destaque
Além disso, Kovac rebateu a acusação de não apostar o suficiente nos próprios talentos. “Já ouvi dizer que, supostamente, aposto mais na experiência do que a maioria dos outros treinadores. Mas há uma lista bastante longa de jovens jogadores que se desenvolveram muito bem nos últimos anos e também atualmente sob a minha orientação e a da minha equipe técnica, antes de os respectivos clubes os venderem por valores elevados”, disse ele. Como exemplo, citou Luka Jovic e Aurelien Tchouameni em suas passagens anteriores por Frankfurt e Mônaco.
Ele também apostou no jovem Felix Nmecha no VfL Wolfsburg, e Jobe Bellingham está “quase toda semana no time titular” do BVB. No entanto, a verdade completa é que o irmão mais novo de Jobe Bellingham desempenhou um papel secundário na primeira metade da temporada e, por isso, parece que houve bastante atrito nos bastidores.
O contrato de Kovac em Dortmund vai até 2027, depois que ele assumiu o comando do BVB em fevereiro de 2025 e renovou antecipadamente após uma segunda metade da temporada bem-sucedida.