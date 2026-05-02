"Até mesmo Jürgen Klopp levou três anos para chegar aqui": Niko Kovac faz uma comparação ousada e critica a falta de qualidade do BVB em relação ao FC Bayern de Munique

Nos três jogos restantes contra o Borussia Mönchengladbach, o Eintracht Frankfurt e o Werder Bremen, os amarelos e pretos precisariam somar mais cinco pontos para atingir a meta estabelecida. Seria o melhor resultado em sete anos, depois que o BVB conquistou 76 pontos na temporada 2018/19 sob o comando de Lucien Favre.

Ao mesmo tempo, Kovac enfatizou que, embora esteja “muito satisfeito com a evolução de sua equipe nos últimos 15 meses”, em determinado momento são apenas os jogadores que decidem o resultado de uma partida, fazendo assim uma alusão ao eterno debate sobre a mentalidade do Dortmund. “Como técnico, você pode liderar uma equipe até certo ponto; além disso, quem decide são os jogadores.”

Nesse sentido, o FC Bayern tem uma vantagem decisiva, explicou Kovac. “O que talvez nos falte um pouco é o que o Bayern tem em abundância: um elenco incrivelmente forte, com muitos individualistas excepcionais.” O campeão alemão, com o trio de ataque de 100 gols formado por Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz, teria “um desempenho particularmente bom ao combinar o espetáculo com o sucesso. 113 gols em 31 jogos são extraordinários. Nem mesmo os clubes mais ricos da Inglaterra conseguem oferecer isso dessa forma no momento. É preciso reconhecer isso sem inveja.”

O croata, no entanto, não vê as possibilidades de jogo do time da Westfália como esgotadas. “Temos ótimos jogadores, uma ótima qualidade, estamos jogando perto do máximo nesta temporada. Apesar disso, percebo no trabalho diário que ainda temos potencial de desenvolvimento. Às vezes, porém, certas coisas exigem tempo, algo que hoje em dia praticamente não existe mais”, disse Kovac, acrescentando: “É sobre a base da estabilidade que se constrói o apelo – o contrário é bem mais difícil. Trabalhamos para ter sucesso. Ninguém ganhou título só falando.”

O anseio do clube e dos torcedores de Dortmund pelo primeiro título desde 2012 não é, na opinião de Kovac, um problema para a concretização das metas financeiras: “O BVB esteve perto do título alemão em 2023 e na final da Liga dos Campeões em 2024. É claro que a participação na Liga dos Campeões é economicamente muito importante, mas essa meta não exclui outras que vão além dela”, explicou Kovac.