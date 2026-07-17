Quando Ruben Amorim se reuniu pela primeira vez com seu novo time na segunda-feira, ele disse aos jogadores do AC Milan: “Na verdade, vocês é que deveriam me apresentar a comissão técnica, pois conhecem todo mundo melhor do que eu”. Isso não poderia acontecer com a maioria de seus colegas treinadores da Série A: afinal, eles já estão há muito tempo ocupando os bancos de reservas.
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Até mesmo Gennaro Gattuso é sempre demitido de forma suave: por que os técnicos da Itália dançam a valsa e os clubes dão novas oportunidades aos mesmos treinadores, repetidamente
“Valzer delle panchine”, ou seja, a valsa dos bancos de reservas: é assim que, na Itália, sempre se chamou o fenômeno da eterna rotação de treinadores. Tradicionalmente, a valsa começa no final de abril, quando a temporada chega ao fim e os primeiros cargos de treinador para a próxima temporada estão em aberto.
Em campo: os treinadores que já estão sem clube em abril, aos quais se juntam outros colegas ao longo da primavera. O objetivo: conseguir um lugar em algum lugar até o final do verão. E como muitos clubes italianos trocam de treinador no verão e os mesmos candidatos de sempre disputam as vagas, isso significa para os treinadores: uma vez dentro da rotação, não dá para sair tão cedo.
É um ecossistema que prefere se alimentar de si mesmo e no qual os clubes servem aos seus tifosi, com bela regularidade, a “minestra riscaldata”, a sopa requentada. Como, por exemplo, Max Allegri, que, após duas tentativas no AC Milan — a última delas fracassou na última rodada da temporada passada — e outras tantas na Juventus, foi agora apresentado ao SSC Nápoles para lá praticar seu futebol defensivo e sem criatividade até que o presidente se canse disso.
Ou Maurizio Sarri, que, após passagens mais ou menos bem-sucedidas pelo Nápoles, Chelsea, Juventus e Lazio de Roma (dois mandatos com um intervalo de pouco mais de um ano), agora foi contratado pela Atalanta de Bérgamo com todo o seu “estilo Sarri” e poderá provar pela enésima vez que também os técnicos italianos são capazes de pensar ofensivamente e apostar no jogo de passes curtos.
É bastante raro que alguém como Amorim (mais recentemente no Manchester United) ou mesmo o ítalo-suábio Domenico Tedesco (na Bundesliga pelo Schalke e pelo RB Leipzig, mais recentemente no Fenerbahçe de Istambul), que assumiu o comando do FC Bolonha, chegue pela primeira vez à Série A. O Calcio prefere se cozinhar no próprio caldo (e assim vai à ruína).
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Os treinadores têm o direito de fracassar — mas, na Itália, eles fracassam em série
Não me interpretem mal: em princípio, não há nada de errado em um técnico que talvez tenha fracassado em um lugar tentar novamente em outro. As razões para o fracasso são diversas e é comum que um técnico que não consegue se dar bem com um time conquiste enormes sucessos em outro clube. Veja o caso de Hansi Flick no FC Barcelona. Um fracasso isolado — ou mesmo dois ou três — também não faz de um técnico um mau treinador. No sistema altamente complexo do futebol, muitas vezes são as nuances, um pouco de sorte ou um pênalti mal cobrado que fazem a diferença.
No entanto, os clubes da Série A levam esse jogo de “troca de treinador” ao extremo. Na Itália, as demissões de treinadores geralmente prejudicam menos a reputação do que em outras ligas, pois são consideradas um risco normal da profissão. E assim, eles fracassam em série. Nesse aspecto, os treinadores italianos são monogâmicos em série.
Quando os presidentes impacientes entram em pânico, não ligam para o visionário tático do exterior. Ligam para o cara que conhece o campeonato, que sabe como ensinar tática por horas a fio, como segurar um 0 a 0 até o fim do jogo e como lidar com os colegas da Gazzetta dello Sport. Não é incomum que um mesmo técnico tenha a chance de tentar a sorte várias vezes com um time antes de seguir para o próximo clube.
As rivalidades entre clubes funcionam de maneira diferente na Itália do que na Alemanha ou na Inglaterra. Os tifosi podem ser inimigos ferrenhos entre si, mas raramente guardam rancor dos jogadores e treinadores quando estes, por exemplo, mudam do Milan para o Inter ou da Juventus para o Milan. Andrea Pirlo brilhou no meio-campo do Inter, do Milan e da Juve – e, mesmo assim, é admirado em todo o país. Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio, Christian Vieri: a lista daqueles que vestiram a camisa dos arqui-rivais é interminável. O que vale para os jogadores vale ainda mais para os treinadores.
No subreddit “soccercirclejerk”, de ironia mordaz, memes sobre o carrossel de treinadores italianos ou a “usina de reciclagem” de treinadores italianos estão na ordem do dia. Técnicos como Max Allegri são transformados em memes nesses fóruns como mestres do “futebol do terror” – aquela arte cínica de segurar um 1 a 0 e, depois, passar 80 minutos fechando a própria área – e, mesmo assim, sempre conseguirem um bom emprego.
Até mesmo Gennaro Gattuso continua sua carreira
Até mesmo Gennaro Gattuso foi tratado com extrema brandura após seu último fiasco esportivo. Como técnico, ele nunca teve, nem de longe, um sucesso duradouro em lugar algum. Mais recentemente, Gattuso sofreu um fracasso catastrófico e fez com que a Itália ficasse de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Seu futebol, em termos de ritmo, situava-se em algum ponto entre as décadas de 1970 e 1980 e era tão criativo quanto o trabalho em uma linha de montagem. Mesmo assim, a roda continua girando para ele: desde 1º de julho, ele é o sucessor de Maurizio Sarri na Lazio de Roma.
Gattuso deve levar o ex-participante da Liga dos Campeões, que na última temporada ficou apenas em nono lugar, de volta ao topo. “Meu objetivo é colocar em campo um time que esteja disposto a suar pela camisa e que respeite a tradição deste clube”, disse o campeão mundial de 2006 em sua apresentação. Ele prometeu criar um ambiente familiar e dar tudo de si. Quem se lembrou da apresentação de Gattuso na seleção nacional em junho de 2025 não se enganou. “Prometo empenho”, disse ele na época, tanto por si mesmo quanto por seus jogadores; ele queria “formar uma família, devemos ser sinceros uns com os outros”.
Foi mais ou menos assim que transcorreram também suas apresentações no US Palermo (2013), no AC Pisa (2015-2017), no AC Milan (2017-2019), no SSC Nápoles (2019-2021) e na AC Florença (2021, demitido antes mesmo do início dos treinos). Depois disso, Gattuso deixou de ser procurado na Itália por um tempo; ele trabalhou no Valencia, no Olympique de Marselha e no Hajduk Split, antes que seu velho companheiro Gigi Buffon o indicasse para a seleção nacional. Na época, isso já havia causado espanto não apenas internacionalmente. Mas, independentemente do fracasso retumbante nas eliminatórias para a Copa do Mundo: para os dirigentes do Calcio, motivo suficiente para trazer Gattuso de volta ao time. O grande nome parece ter sido suficiente para acalmar, pelo menos por enquanto, o nervoso presidente Claudio Lotito, de Roma.
Exceções à regra: o próprio Conte se demite, e Spalletti, pelo menos, tem uma tatuagem
É claro que também existem nuances dentro dessa elite. Antonio Conte, por exemplo, já atuou (com sucesso) na Juventus, no Chelsea, no Napoli, na Inter e no Napoli, entre outros, mas costuma se demitir por conta própria após um certo tempo: geralmente com grande alvoroço e insultos violentos dirigidos à diretoria do clube, porque uma transferência desejada não se concretizou. Para, então, poucos meses depois, apresentar exatamente as mesmas exigências no próximo clube de ponta. No entanto, Conte manteve uma certa independência em relação ao sistema.
O caso de Luciano Spalletti também é notável, de certa forma. Após o tão esperado título do campeonato, ele fez uma tatuagem do SSC Nápoles — afinal, um pouco de romantismo ainda é permitido nessa constante dança de trocas. Bem, depois da tatuagem, ele deixou o clube para assumir a seleção italiana. Após encerrar sua passagem pelos Azzurri (onde passou o cargo a Gattuso, de quem havia assumido o comando do Napoli anteriormente), ele está agora na Juventus, o que significa que, entre os grandes clubes tradicionais, só faltam o Milan e a Lazio em sua coleção.
Também Fabio Grosso, o herói da Copa do Mundo de 2006 (Verona, Brescia, Frosinone, Lyon, US Sassuolo, agora na Florença), e Daniele de Rossi (AS Roma, CFC Gênova) estão a caminho de se tornarem membros fixos do “valsa dos treinadores”.
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Maresca, De Zerbi, Farioli: Por que esses italianos inovadores trabalham no exterior
No entanto, não é de forma alguma como se o futebol italiano tivesse perdido a capacidade de raciocinar. A famosa escola de treinadores de Coverciano continua formando brilhantes estrategistas. Eles existem, sem dúvida: os treinadores italianos inovadores e cheios de ideias novas. Só que: eles trabalham no exterior. Enzo Maresca assumiu o Manchester City de Pep Guardiola, Roberto De Zerbi, que já esteve na mira do Bayern, revolucionou primeiro o Brighton e o Marselha, para depois salvar o Tottenham Hotspur da queda, e o ex-estudante de filosofia Francesco Farioli provou, após seu espetacular fracasso na reta final da temporada no Ajax de Amsterdã, que é capaz de fazer melhor, conquistando o título em Portugal com o FC Porto com um futebol fulminante. Todos os três representam um futebol ofensivo, proativo e dominante — e, portanto, o oposto do “calcio” atual, que já não estava mais em sintonia com os tempos, mesmo no passado recente.
O futebol italiano sempre foi marcado por um certo dogma da “sofferenza”, o sofrimento em campo. Uma vitória que não tenha sido conquistada com muito esforço e assegurada defensivamente é vista por muitos tradicionalistas como algo suspeito. Cesc Fàbregas demonstra atualmente o quão profunda é a desconfiança em relação a um futebol que vai além dessa “sofferenza” cultivada. O espanhol tem grande sucesso com o Como 1907, conquistou o acesso e pratica um futebol moderno de posse de bola que é maravilhoso de se assistir. No entanto, ele é visto com extrema crítica pela mídia italiana. Se o Como leva um gol, ouve-se imediatamente nos estúdios de TV: “Ingenuo demais!” Quase não se perdoa o sucesso dele, porque não foi conquistado da maneira clássica e cínica.
Enquanto esse medo estrutural do fracasso continuar ofuscando a busca pela inovação, nada mudará no carrossel de treinadores. E Ruben Amorim deveria memorizar rapidamente os nomes de sua comissão técnica em Milão – antes que, em breve, o próximo velho conhecido assuma sua vaga em Milanello.
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