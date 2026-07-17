"Valzer delle panchine", ou seja, a valsa dos bancos de técnicos, é como se chama na Itália, desde sempre, o fenômeno da eterna rotatividade de treinadores. Tradicionalmente, a valsa começa no fim de abril, quando a temporada se aproxima do fim e os primeiros bancos para a próxima temporada passam a estar disponíveis.

No salão: os treinadores que já estão sem clube em abril, aos quais, ao longo da primavera, se juntam colegas. O objetivo: estar em algum lugar ao fim do verão. E, como muitos clubes italianos trocam de treinador no verão e como os mesmos candidatos de sempre se apresentam para as vagas, isso significa para os técnicos: uma vez dentro da rotação, não se sai dela tão rápido.

É um ecossistema que prefere se alimentar de si mesmo e no qual os clubes servem a seus tifosi, com bela regularidade, a "minestra riscaldata", a sopa requentada. Como, por exemplo, Max Allegri, que, depois de duas passagens pelo Milan, a última fracassada na última rodada da temporada passada, e outras tantas pela Juventus, foi agora apresentado no Napoli para ali fazer seu futebol de escombros sem ataque até que o presidente se canse disso.

Ou Maurizio Sarri, que, depois de passagens com maior ou menor sucesso por Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio (duas passagens, com uma interrupção de pouco mais de um ano), acertou agora com a Atalanta e, junto com seu Sarri-ball, poderá provar pela enésima vez que técnicos italianos também são capazes de pensar ofensivamente e apreciar o jogo de passes curtos.

Que de vez em quando alguém como Amorim (por último, Manchester United) ou também o ítalo-suábio Domenico Tedesco (na Bundesliga, por Schalke e RB Leipzig; por último, Fenerbahce Istambul), que assumiu o Bologna, chegue como novidade à Serie A, é algo mais raro. O calcio prefere cozinhar no próprio caldo (e assim afundar junto).



