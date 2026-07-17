Quando Ruben Amorim encontrou seu novo time pela primeira vez na segunda-feira, disse aos jogadores do Milan: "Na verdade, vocês é que deveriam me apresentar a comissão técnica, vocês conhecem todo mundo melhor do que eu". Com a maioria de seus colegas de profissão na Serie A isso não aconteceria: eles já dançam a valsa nos bancos de reservas há mais tempo.
Até Gennaro Gattuso volta e meia cai de forma suave: por que os técnicos da Itália dançam uma valsa e os clubes dão sempre novas chances aos mesmos treinadores
"Valzer delle panchine", ou seja, a valsa dos bancos de técnicos, é como se chama na Itália, desde sempre, o fenômeno da eterna rotatividade de treinadores. Tradicionalmente, a valsa começa no fim de abril, quando a temporada se aproxima do fim e os primeiros bancos para a próxima temporada passam a estar disponíveis.
No salão: os treinadores que já estão sem clube em abril, aos quais, ao longo da primavera, se juntam colegas. O objetivo: estar em algum lugar ao fim do verão. E, como muitos clubes italianos trocam de treinador no verão e como os mesmos candidatos de sempre se apresentam para as vagas, isso significa para os técnicos: uma vez dentro da rotação, não se sai dela tão rápido.
É um ecossistema que prefere se alimentar de si mesmo e no qual os clubes servem a seus tifosi, com bela regularidade, a "minestra riscaldata", a sopa requentada. Como, por exemplo, Max Allegri, que, depois de duas passagens pelo Milan, a última fracassada na última rodada da temporada passada, e outras tantas pela Juventus, foi agora apresentado no Napoli para ali fazer seu futebol de escombros sem ataque até que o presidente se canse disso.
Ou Maurizio Sarri, que, depois de passagens com maior ou menor sucesso por Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio (duas passagens, com uma interrupção de pouco mais de um ano), acertou agora com a Atalanta e, junto com seu Sarri-ball, poderá provar pela enésima vez que técnicos italianos também são capazes de pensar ofensivamente e apreciar o jogo de passes curtos.
Que de vez em quando alguém como Amorim (por último, Manchester United) ou também o ítalo-suábio Domenico Tedesco (na Bundesliga, por Schalke e RB Leipzig; por último, Fenerbahce Istambul), que assumiu o Bologna, chegue como novidade à Serie A, é algo mais raro. O calcio prefere cozinhar no próprio caldo (e assim afundar junto).
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Treinadores têm o direito de fracassar, mas na Itália os treinadores fracassam em série
Não entendam mal: em princípio, não há nada contra o fato de um treinador que talvez tenha fracassado em um lugar tentar de novo em outro. Os motivos para um fracasso são variados, e acontece repetidamente de um técnico que não consegue se acertar de jeito nenhum com uma equipe celebrar enormes sucessos em outro clube. Vide Hansi Flick no FC Barcelona. Um fracasso isolado, ou mesmo dois ou três, também não transforma um treinador em um técnico ruim. No sistema altamente complexo do futebol, muitas vezes são as nuances, um pouco de karma ou um pênalti mal batido que decidem.
Mas os clubes da Serie A levam essa dança das cadeiras ao extremo. Na Itália, em geral, demissões de treinadores afetam menos a reputação do que em outras ligas, já que são vistas como um risco normal da profissão. E assim eles fracassam em série. Nesse aspecto, os técnicos italianos vivem uma monogamia em série.
Quando os presidentes impacientes entram em pânico, eles não ligam para o visionário tático do exterior. Eles ligam para o homem que conhece a liga, que sabe como passar horas ensinando tática, como segurar um 0 a 0 até o fim e como falar com os colegas da Gazzetta dello Sport. Não é incomum que um mesmo treinador tenha mais de uma chance com uma equipe antes de seguir para o clube seguinte.
As rivalidades entre clubes funcionam de forma diferente na Itália do que na Alemanha ou na Inglaterra. Os tifosi podem se odiar mortalmente entre si, mas raramente jogadores e treinadores são condenados quando, por exemplo, trocam o Milan pela Inter ou a Juventus pelo Milan. Andrea Pirlo encantou no meio-campo por Inter, Milan e Juve e, ainda assim, é reverenciado em todo o país. Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio, Christian Vieri: a lista dos que vestiram a camisa dos arquirrivais é interminável. O que vale para os jogadores vale ainda mais para os treinadores.
No subreddit do Reddit “soccercirclejerk”, de ironia mordaz, memes sobre o carrossel de treinadores italianos ou a usina de reciclagem de treinadores italiana são rotina. Técnicos como Max Allegri são transformados em meme nesses fóruns como mestres do "futebol-terror" — aquela arte cínica de arrancar um 1 a 0 e depois cimentar a própria área por 80 minutos — e, ainda assim, continuar conseguindo um bom emprego.
Até Gennaro Gattuso segue fazendo carreira
Até mesmo Gennaro Gattuso recebeu um tratamento extremamente brando após seu último fiasco esportivo. Como treinador, ele nunca teve sucesso minimamente sustentável em lugar algum. Mais recentemente, Gattuso naufragou de forma catastrófica e fez a Itália ficar fora de uma Copa do Mundo pela terceira vez seguida. Seu futebol, nesse processo, estava em termos de ritmo em algum ponto entre os anos 1970 e 1980 e era mais ou menos tão criativo quanto o trabalho numa linha de montagem. Ainda assim, o carrossel segue girando para ele: desde 1º de julho, é o sucessor de Maurizio Sarri na Lazio.
Gattuso deve recolocar o ex-participante da Liga dos Campeões, que na última temporada foi apenas o nono colocado, nos trilhos. "Meu objetivo é colocar em campo uma equipe pronta para suar pela camisa e que respeite a tradição deste clube", disse o campeão do mundo de 2006 em sua apresentação. Ele afirmou que quer criar um ambiente familiar e prometeu dar tudo de si. Quem se lembrou da apresentação de Gattuso na seleção italiana, em junho de 2025, não está errado. "Prometo dedicação", disse ele na ocasião, sobre si mesmo e sobre seus jogadores; queria "formar uma família, devemos ser honestos uns com os outros".
Foi assim, ou de maneira parecida, também em suas apresentações no Palermo (2013), Pisa (2015-2017), Milan (2017-2019), Napoli (2019-2021) e Fiorentina (2021, demitido ainda antes do início dos treinamentos). Depois disso, Gattuso deixou de ser procurado na Itália por um tempo e trabalhou no Valencia, no Olympique de Marselha e no Hajduk Split, antes de seu velho companheiro Gigi Buffon sugeri-lo para o cargo de técnico da seleção. Isso, na época, já havia causado espanto não apenas internacionalmente. Mas, fracasso retumbante nas Eliminatórias da Copa do Mundo ou não, para os patrões do calcio isso foi motivo suficiente para recolocar Gattuso na rotação. O grande nome aparentemente bastou para acalmar, ao menos por enquanto, o nervoso presidente Claudio Lotito, de Roma.
Exceções à regra: Conte sai por conta própria, Spalletti ao menos tem uma tatuagem
Naturalmente, também existem diferenças sutis dentro dessa elite. Antonio Conte, por exemplo, já trabalhou com sucesso, entre outros, em Juventus, Chelsea, Napoli, Inter e Napoli, mas na maioria das vezes ele mesmo pede demissão depois de certo tempo: geralmente com muito barulho e insultos ferozes na direção do comando do clube, porque uma transferência desejada não se concretizou. Para então, poucos meses depois, fazer exatamente as mesmas exigências no próximo grande clube. Ainda assim, Conte preservou uma certa independência em relação ao sistema.
Também é notável, em certo sentido, o caso de Luciano Spalletti. Depois do tão aguardado título, ele fez uma tatuagem do SSC Napoli — afinal, ainda pode haver um pouco de romantismo nesse constante jogo de trocas. Bem, depois da tatuagem ele deixou o clube para cuidar da seleção italiana. Após o fim de sua passagem pela Azzurra (ele passou o cargo para Gattuso, de quem antes havia assumido o Napoli), agora está na Juventus, de modo que, entre os grandes clubes tradicionais, só Milan e Lazio ainda faltam em sua coleção.
Também Fabio Grosso, o herói da Copa do Mundo de 2006 (Verona, Brescia, Frosinone, Lyon, US Sassuolo, agora Fiorentina), e Daniele de Rossi (Roma, Genoa CFC) estão no melhor caminho para se tornarem membros fixos do elenco dessa valsa de treinadores.
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Maresca, De Zerbi, Farioli: por que os italianos inovadores trabalham no exterior
E de forma alguma é como se o futebol italiano tivesse desaprendido a pensar. A famosa escola de treinadores de Coverciano continua formando táticos brilhantes. Eles existem, sim: os treinadores italianos inovadores, sem vícios. Só que trabalham no exterior. Enzo Maresca assumiu o Manchester City de Pep Guardiola, o ex-alvo do Bayern Roberto De Zerbi primeiro revolucionou Brighton e Marseille, para depois salvar o Tottenham Hotspur da derrocada, e o ex-estudante de filosofia Francesco Farioli provou após seu fracasso espetacular na reta final da temporada no Ajax Amsterdam que consegue fazer melhor e celebrou o título em Portugal com o FC Porto jogando um futebol fulminante. Os três representam um futebol ofensivo, proativo e dominante - e, com isso, o oposto do calcio do presente, que já não era mais atual nem no passado recente.
O futebol italiano sempre carregou em si um certo dogma da "sofferenza", do sofrimento em campo. Uma vitória que não tenha sido duramente conquistada e assegurada de forma defensiva é vista por muitos tradicionalistas com certa desconfiança. O quão profunda é essa desconfiança em relação a um futebol que vá além dessa cultivada sofferenza é algo que Cesc Fabregas prova atualmente. O espanhol faz grande sucesso com o Como 1907, conquistou o acesso e manda o time jogar um futebol moderno de posse de bola, maravilhoso de assistir. Ainda assim, ele é visto de forma extremamente crítica na mídia italiana. Se o Como sofre um gol, a reação imediata nos estúdios de TV é: "Ingênuo demais!" Quase não lhe perdoam o sucesso, porque ele não o alcançou da forma clássica, cínica.
Enquanto esse medo estrutural do fracasso se sobrepuser à busca por inovação, nada mudará no carrossel de treinadores. E Ruben Amorim deveria decorar rapidamente os nomes de sua comissão técnica em Milão, antes que em breve outro velho conhecido assuma sua vaga de estacionamento em Milanello.
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