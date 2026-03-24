Um balanço provisório: até o momento, o Türkgücü München soma mais treinadores (3) do que vitórias (2) na atual temporada da Bayernliga Süd, quinta divisão. O clube enfrenta uma ação judicial movida pela cidade de Munique, foi temporariamente excluído das competições por falta de seguro para seus jogadores, perdeu todas as quatro partidas disputadas em 2026 com um saldo de gols de 1 a 11 e ocupa, sem perspectivas, a última posição na tabela. Sejam, portanto, bem-vindos à reta final da que talvez seja a mais espetacular montanha-russa do futebol alemão nos últimos tempos.
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Até a própria cidade processou o clube tradicional! Talvez a trajetória mais espetacular do futebol alemão
Em 1975, um grupo de imigrantes turcos fundou o SV Türk Gücü. Em português: Força Turca. Após alguns anos na Bayernliga, então na terceira divisão, e uma falência em 2001, vieram rebaixamentos e fusões. Então surgiu Hasan Kivran. O empresário turco-alemão assumiu o clube em 2016, quando este estava na sexta divisão, e levou o Türk Gücü em tempo recorde até a 3. Liga, marcando assim a estreia do clube no futebol profissional. Na estreia na 3ª Liga em 2020/21, o time reforçado manteve-se por muito tempo na parte alta da tabela. Kivran queria mais: sonhava com o acesso à 2ª Bundesliga.
No verão de 2021, o Türkgücü separou a divisão profissional e planejou abrir o capital como terceiro clube de futebol da Alemanha, depois do Borussia Dortmund e do SpVgg Unterhaching. O plano fracassou, Kivran encerrou seu envolvimento financeiro logo em seguida, o clube teve que declarar insolvência mais uma vez e, no decorrer de sua segunda temporada na Terceira Divisão, no início de 2022, chegou a interromper as atividades. O processo de insolvência ainda está em andamento, mas pode ser concluído em 2026.
- Nino Duit
O Türkgücü realizou um grande sonho dos fãs de futebol
Após a espetacular eliminação da 3.ª Liga, o Türkgücü disputou a Liga Regional da Baviera por três anos. A eterna questão do estádio permaneceu sem uma solução duradoura. O complexo esportivo municipal na Heinrich-Wieland-Straße, em Perlach, não é adequado para jogos a partir da Liga Regional, e locais alternativos adequados são escassos em Munique.
Desde o início da sua ascensão, o Türkgücü disputou a maioria dos jogos em casa no Estádio Grünwalder, que é grande demais, caro demais e, além disso, sobrecarregado (não apenas pelo TSV 1860). Na 3ª Divisão, alguns jogos foram realizados no Estádio Olímpico, que, porém, teve que permanecer vazio na maior parte do tempo devido às restrições da Covid-19. Na Liga Regional, o Türkgücü voltou temporariamente ao histórico Dantestadion — realizando assim, pelo menos para os groundhoppers alemães, um sonho há muito acalentado.
Os groundhoppers são torcedores de futebol que querem assistir ao maior número possível de jogos em estádios diferentes e, de preferência, bem especiais. Estádios como o Dantestadion, onde não eram disputadas partidas de futebol há mais de 20 anos. De perto e de longe, os groundhoppers peregrinaram até lá, sempre representando uma parcela considerável de todos os espectadores nos jogos em casa do Türkgücü no Dantestadion e, às vezes, eram até recebidos pelo locutor do estádio por meio de um anúncio.
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Dívidas e disputas em várias frentes
A receita adicional com ingressos deve ter caído muito bem para o Türkgücü. No entanto, o clube parece não ter sido tão rigoroso quanto deveria no pagamento das contas. Em outubro, o jornal Süddeutsche Zeitung noticiou que a cidade de Munique entrou com uma ação judicial contra o Türkgücü. O motivo são dívidas que supostamente somam cerca de 112.000 euros, em grande parte devido ao aluguel não pago do estádio na temporada 2022/23 da Liga Regional. O Türkgücü entrou com recurso, e o processo ainda está em andamento. Nesta sexta-feira, o Tribunal Regional de Munique I deve proferir uma sentença.
Entretanto, as dívidas com a Federação Esportiva do Estado da Baviera (BLSV) já tiveram consequências imediatas ao longo desta temporada. Como o Türkgücü pagou as contribuições de filiação com atraso, os jogadores ficaram sem seguro contra acidentes – e, por isso, não puderam entrar em campo por um tempo. Uma partida da liga marcada para meados de outubro contra o FC Pipinsried foi cancelada e considerada perdida por 0 a 2 sem disputa.
Também haveria outras dívidas com a Associação Profissional de Seguros contra Acidentes de Trabalho e com a Federação de Futebol da Baviera (BFV). Além disso, há vários anos que surgem regularmente relatos sobre salários de jogadores em atraso. Em 2024, a FIFA impôs uma proibição de transferências porque o Türkgücü teria pago apenas parte da quantia acordada pela contratação de Törles Knöll, do clube croata Slaven Belupo, em 2021. Algumas semanas depois, os clubes chegaram a um acordo e a proibição foi suspensa.
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Três treinadores, nenhuma reviravolta
Na temporada passada, o time de Munique foi rebaixado da Liga Regional, terminando em último lugar na tabela. O cargo de técnico foi então assumido por Slaven Skeledzic, que já havia trabalhado nas categorias de base do FC Bayern e como assistente técnico de Miroslav Klose. Passando pelo Türkgücü, Skeledzic esperava retornar ao futebol de alto nível ou, pelo menos, à Liga Regional, mas as coisas acabaram sendo bem diferentes.
Após quatro derrotas em quatro jogos, seguiu-se a demissão antecipada. “Desde o início da minha gestão, havia enormes deficiências estruturais no clube”, disse Skeledzic na época à revista Kicker. “Não havia uma organização clara; em vez disso, havia desordem, desinformação e um alto grau de caos. Nesse ambiente, trabalhar profissionalmente era praticamente impossível.”
Em seguida, a lenda do clube Ünal Tosun assumiu como técnico-jogador, com resultados igualmente maus, antes de se transferir, no final do ano, para o rival da liga, o TSV Landsberg. Seu sucessor e, portanto, o terceiro técnico desta temporada, é um velho conhecido: Rainer Elfinger, que já treinou o Türkgücü em 2016. Em seu segundo mandato, ele ainda aguarda a primeira vitória. A diferença para a primeira posição fora da zona de rebaixamento é de 18 pontos, e para a zona de rebaixamento, de cinco. Nenhum clube marcou menos gols, nenhum sofreu mais.
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O Türkgücü München está de volta ao início
Em vez de retornar à Liga Regional, o Türkgücü enfrenta agora o risco de cair para a sexta divisão. Ou seja, exatamente onde, há uma década, essa montanha-russa começou. Mas, devido aos problemas financeiros, a situação pode piorar ainda mais, e o Türkgücü terá que recomeçar do zero.
Os jogos em casa voltam a ser disputados — desde que os jogadores estejam segurados — no complexo esportivo municipal a partir desta temporada. Os groundhoppers não aparecem mais, e quase ninguém mais também — recentemente, a média ficou abaixo de 100 torcedores por jogo. Conforme anunciado pelo Türkgücü em dezembro, o presidente da diretoria, Taskin Akkay, deixará o clube nesta primavera — e, com isso, será o último dirigente que participou da ascensão vertiginosa. Em todos os aspectos, para o Türkgücü, é hora de voltar à estaca zero.