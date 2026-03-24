Após a espetacular eliminação da 3.ª Liga, o Türkgücü disputou a Liga Regional da Baviera por três anos. A eterna questão do estádio permaneceu sem uma solução duradoura. O complexo esportivo municipal na Heinrich-Wieland-Straße, em Perlach, não é adequado para jogos a partir da Liga Regional, e locais alternativos adequados são escassos em Munique.

Desde o início da sua ascensão, o Türkgücü disputou a maioria dos jogos em casa no Estádio Grünwalder, que é grande demais, caro demais e, além disso, sobrecarregado (não apenas pelo TSV 1860). Na 3ª Divisão, alguns jogos foram realizados no Estádio Olímpico, que, porém, teve que permanecer vazio na maior parte do tempo devido às restrições da Covid-19. Na Liga Regional, o Türkgücü voltou temporariamente ao histórico Dantestadion — realizando assim, pelo menos para os groundhoppers alemães, um sonho há muito acalentado.

Os groundhoppers são torcedores de futebol que querem assistir ao maior número possível de jogos em estádios diferentes e, de preferência, bem especiais. Estádios como o Dantestadion, onde não eram disputadas partidas de futebol há mais de 20 anos. De perto e de longe, os groundhoppers peregrinaram até lá, sempre representando uma parcela considerável de todos os espectadores nos jogos em casa do Türkgücü no Dantestadion e, às vezes, eram até recebidos pelo locutor do estádio por meio de um anúncio.