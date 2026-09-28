Apesar de liderar o ranking da FIFA, a seleção espanhola enfrenta uma crise de marketing que precisa de solução, para acompanhar as grandes seleções ao redor do mundo, especialmente após seu domínio sobre o futebol europeu e mundial recentemente, com a conquista da Eurocopa de 2024 e, em seguida, da Copa do Mundo de 2026.

O jornal Marca afirmou, em reportagem publicada nesta segunda-feira, que as vendas e as receitas de patrocínio das camisas da Espanha são cinco vezes menores do que as receitas das seleções de França, Alemanha e Brasil, acrescentando: "Elas são até menores do que as receitas de Portugal e Itália". A seleção espanhola vive um de seus melhores momentos, mas suas receitas com os uniformes ainda estão longe das receitas das grandes seleções. E seria lógico que a Federação Espanhola chegasse a cerca de 100 milhões de euros, valor alcançado por essas federações.

A segunda estrela mundial, que apareceu pela primeira vez na camisa da "La Roja" no estádio de Wembley diante da Inglaterra, acendeu o entusiasmo do público espanhol, e será apresentada oficialmente na Espanha amanhã, terça-feira, na cidade de Sevilha.

Por isso, a Federação Espanhola de Futebol decidiu investir nessa onda, estabelecendo um objetivo ambicioso e claro: aumentar as receitas de patrocínio dos uniformes da seleção em pelo menos cinco vezes.

A camisa da Espanha com a segunda estrela havia sido colocada à venda no último dia 4 de agosto.

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