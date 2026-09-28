Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Traduzido por

Até a Itália leva vantagem sobre eles! Uma falha catastrófica atormenta a seleção da Espanha: seguirá os passos de Mbappé?

Espanha x Croácia
Espanha
Croácia
Liga das Nações A
Portugal
Itália
Alemanha
França
Brasil
L. Yamal
K. Mbappe
Espanha
Croácia
Portugal
Itália
Alemanha
França
Brasil

Geração de ouro: la Roja precisa de um salto histórico

Apesar de liderar o ranking da FIFA, a seleção espanhola enfrenta uma crise de marketing que precisa de solução, para acompanhar as grandes seleções ao redor do mundo, especialmente após seu domínio sobre o futebol europeu e mundial recentemente, com a conquista da Eurocopa de 2024 e, em seguida, da Copa do Mundo de 2026.

O jornal Marca afirmou, em reportagem publicada nesta segunda-feira, que as vendas e as receitas de patrocínio das camisas da Espanha são cinco vezes menores do que as receitas das seleções de França, Alemanha e Brasil, acrescentando: "Elas são até menores do que as receitas de Portugal e Itália". A seleção espanhola vive um de seus melhores momentos, mas suas receitas com os uniformes ainda estão longe das receitas das grandes seleções. E seria lógico que a Federação Espanhola chegasse a cerca de 100 milhões de euros, valor alcançado por essas federações.

A segunda estrela mundial, que apareceu pela primeira vez na camisa da "La Roja" no estádio de Wembley diante da Inglaterra, acendeu o entusiasmo do público espanhol, e será apresentada oficialmente na Espanha amanhã, terça-feira, na cidade de Sevilha.

Por isso, a Federação Espanhola de Futebol decidiu investir nessa onda, estabelecendo um objetivo ambicioso e claro: aumentar as receitas de patrocínio dos uniformes da seleção em pelo menos cinco vezes.

A camisa da Espanha com a segunda estrela havia sido colocada à venda no último dia 4 de agosto.

Fóruns do Kooora



  • Questão de justiça

    De acordo com o Marca, a Espanha deveria estar entre as federações que mais lucram com uniformes, tendo em vista seu desempenho esportivo, seus resultados recentes e seu futuro promissor, tanto no âmbito da seleção masculina quanto da feminina, especialmente porque ambas lideram o ranking da FIFA, uma conquista rara.

    As seleções de base também disputam todos os títulos e os vencem, sendo o mais recente a Copa do Mundo Feminina Sub-20.

    Aproxima-se também a Copa do Mundo de 2030, que a Espanha sediará em conjunto com Portugal e Marrocos, e que será um evento mundial excepcional após décadas.

    Com base nisso, a Federação Espanhola entende que "La Roja" deve competir com as nações de ponta no valor de seus uniformes e em sua posição comercial.

    Fóruns Kooora



    • Publicidade

  • Uma característica única: uma geração mundial com um impacto incomparável

    A Federação Espanhola tem motivos sólidos para negociar o aumento do valor de sua camisa; o principal deles é possuir essa quantidade rara de estrelas de impacto mundial, com idades jovens e valores de mercado elevados.

    Lamine Yamal lidera o cenário; ele é a estrela mais destacada e um ícone global inigualável, apesar de sua pouca idade. Sua camisa é vendida em todos os continentes do mundo, além de Pau Cubarsí e Nico Williams, e o mesmo se aplica à seleção feminina; Vicky López conduz uma geração que fez da Espanha uma referência para o futebol feminino, e Clara Serrajordi segue seus passos.

    Para as empresas de roupas esportivas, isso representa um ganho de altíssimo valor. Esses não são jogadores no fim de suas carreiras, mas atletas que chegarão à Copa do Mundo de 2030 no auge de seu rendimento, e que moldarão os contornos do futebol na próxima década.

    A presença dessas estrelas é uma vantagem que França, Alemanha ou Brasil não conseguem oferecer atualmente com a mesma combinação de juventude, títulos e potencial, segundo o mesmo relatório.

    Leia também: Pagou o preço do brilho no Mundial: Vozinha sofre após a fama e fala sobre propostas da Arábia Saudita

  • "Como um clube da segunda divisão": exigidos 100 milhões de euros anuais

    França, Alemanha e Brasil lideram a lista; suas federações recebem cerca de 100 milhões de euros por ano com os contratos de patrocínio dos uniformes, e algumas delas superam esse valor.

    A Alemanha ganha uma importância especial após renegociar o valor de sua camisa por uma quantia maior, encerrando uma parceria de 72 anos com a Adidas e migrando para a concorrente Nike.

    Por isso, a diferença atual parece ampla. E, se o objetivo da Espanha é quintuplicar suas receitas, isso revela a distância entre o valor comercial da camisa da seleção e seu valor esportivo.

    O Marca destacou: "A Espanha vence, empolga e vende, mas recebe uma quantia semelhante à de um time da segunda divisão. Por isso, a Federação Espanhola precisa melhorar seu desempenho comercial".

    Leia também: Plano de resgate aguarda a Justiça: venda do antigo clube de Zidane por um euro!

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • A ironia italiana e portuguesa: uma falha evidente

    Chama a atenção o fato de que Itália e Portugal aparecem à frente da Espanha nesse ranking. O caso da Itália parece ainda mais surpreendente: a seleção ficou de fora das três últimas edições da Copa do Mundo e, mesmo assim, sua camisa tem um valor mais alto do que a da Espanha.

    Já Portugal possui apelo global graças aos seus astros, com destaque para Cristiano Ronaldo, mas seus resultados recentes não se comparam ao histórico da Espanha.

    O Marca comentou: "Esse paradoxo mostra que o mercado de uniformes recompensa a história e o marketing acumulado ao longo dos anos, e não apenas o desempenho atual. E a Federação Espanhola busca justamente corrigir essa distorção".

    O próximo passo tem o nome de Adidas: a empresa, atual e antiga parceira da seleção, terá prioridade.

    As grandes marcas acompanham a situação de perto, e a entrada de outra empresa, como a que fechou contrato com Kylian Mbappé, pode mudar o cenário.

    E prosseguiu: "A Federação Espanhola sempre se orgulhou de sua forte relação com a Adidas, mas está claro que o futebol espanhol precisa de um salto de qualidade nessa área. A seleção deve permanecer na liderança, e o valor dos equipamentos de jogadores como Lamine Yamal, Vicky López, Pau Cubarsí, Nico Williams e Clara Serrajordi deve refletir o seu prestígio esportivo e de marketing".

    E concluiu: "O contrato atual termina em 2030, o mesmo ano em que a Espanha sediará a Copa do Mundo. Mas as negociações costumam começar com o início de um novo ciclo de Copa do Mundo, e por isso esperar até 2030 pode significar desperdiçar quatro anos de uma oportunidade rara".

    Leia também: Escapou do pesadelo de Amorim e Ten Hag: uma única coisa adia a demissão de Carrick

Liga das Nações A
Espanha crest
Espanha
ESP
Croácia crest
Croácia
CRO