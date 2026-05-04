Até 800 milhões de euros! A Bundesliga Feminina planeja investimentos gigantescos

Concretamente, a DFB teria previsto “para a 1ª Divisão, na verdade, apenas cerca de 60 milhões de euros”, segundo Kiel, “porque ainda estavam incluídos subsídios para a 2ª Divisão, arbitragem e outros custos que não seriam diretamente destinados ao nosso desenvolvimento. Por ano, um clube teria recebido uma quantia na casa dos seis dígitos: “Isso não teria sido um alavancamento significativo.”

Em fevereiro, a Federação da Liga recusou a criação de uma joint venture com a DFB. A FBL provavelmente poderá organizar as competições a partir da temporada 2027/28. O olhar está sempre voltado para a Inglaterra. “Assim como no futebol masculino, os milhões e bilhões dos investidores locais não são sustentáveis, mas distorcem a competição. Estou convencido de que encontraremos uma resposta para isso”, disse Kiel.

A Women’s Super League é, ao mesmo tempo, um modelo e um alerta. Na Inglaterra, houve “mais coragem na implementação de certos temas”, disse Kiel: “Podemos aprender bastante com a estrutura da WSL. Mas a Inglaterra também está de olho em nós com grande expectativa, porque criaram grandes dependências devido ao grande volume de dinheiro. Certos horários, por exemplo, não podem ser ocupados por jogos femininos. Queremos manter nossa autonomia nesse aspecto.”