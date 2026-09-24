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'Ataque fantástico' - a 'cirurgia' de transferências do Manchester United funcionou, mas mais é necessário, enquanto Michael Owen avalia a abordagem tática de Michael Carrick
Sesko virou um super-reserva do Manchester United
O internacional esloveno Sesko, que foi contratado por £ 74 milhões (US$ 98 milhões) durante o verão de 2025, construiu a reputação de ser uma espécie de super-reserva ao longo da segunda metade de sua temporada de estreia em Old Trafford.
Esse rótulo está se mostrando difícil de abandonar, com o atacante de 23 anos ainda sem começar como titular em uma partida da Premier League nesta temporada, com Carrick só escalando seu XI em jogos da Champions League e da Copa da Liga Inglesa.
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Rashford e Mbeumo formam linha ao lado de Cunha
Sesko é o único camisa 9 de ofício que o United tem no elenco neste momento, com qualquer tentação de reforçar esse setor sendo resistida por enquanto. No passado, o United ficou conhecido por ter um dos grupos de atacantes mais profundos.
Ao conquistar a Tríplice Coroa em 1999, Sir Alex Ferguson pôde fazer rodízio entre Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham e Ole Gunnar Solskjaer. Vários outros atacantes superastros passaram pelo Teatro dos Sonhos desde então, incluindo Ruud van Nistelrooy e Wayne Rooney.
No presente, o versátil brasileiro Cunha tem sido frequentemente utilizado pelo meio. Ele tem Bryan Mbeumo e Marcus Rashford de cada lado, com este último mais do que capaz de cortar para dentro a partir do lado esquerdo, se necessário.
O sistema de falso nove vai funcionar no Manchester United?
Esse sistema vai servir bem ao United no longo prazo? Quando essa pergunta foi feita a Owen, o ex-atacante do Manchester United campeão de títulos, que falava em associação com HelloMillions (Sweepstakes Casino), disse à GOAL: “Pode funcionar, já funcionou no passado. Pep Guardiola ganhou uma liga praticamente sem jogar com um centroavante. Há outros times que também fizeram isso na Espanha.
“Pode funcionar e eu acho que, no papel, é um ataque fantástico. Eu realmente gosto disso e acho que eles investiram pesado nisso. Eles não marcaram contra o City, mas a forma como atacaram contra o Ipswich, marcaram cinco gols... Eu sei que não era uma defesa do Manchester City a que eles enfrentaram contra o Ipswich, mas realmente acho que o ataque deles não é necessariamente o principal problema.
“Eles podem ter dias ruins, mas eu realmente gosto bastante da composição disso. Acho que há bons jogadores, e acho também que há jogadores capazes de mudar o jogo no banco, e acho que eles fizeram a reformulação nessa área do campo há algum tempo.
“A reformulação recente parece estar focada no meio-campo, e eu teria pensado que o próximo passo é olhar para a defesa.”
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Manchester United pode voltar a gastar na janela de transferências de janeiro
O United entrou na primeira pausa internacional de 2026-27 vindo de uma sequência de três jogos sem vencer. Apenas dois pontos foram somados nos últimos nove disputados na Premier League, deixando a equipe na 12ª colocação da tabela da primeira divisão.
O time ainda não conseguiu sair sem sofrer gols na liga nesta temporada, após cinco partidas, e surgiram questionamentos sobre o motivo de reforços defensivos não terem sido buscados na última janela de transferências, já que o meio-campo sem Casemiro foi tratado como prioridade.
Outra oportunidade de reforçar o elenco surgirá em janeiro, e é possível que laterais e zagueiros estejam na lista de compras do Manchester United. O clube também pode explorar a opção de contratar mais um artilheiro, já que Cunha raramente foi prolífico ao longo da carreira e Sesko ainda não convenceu a todos de que pode ser o homem de referência.
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