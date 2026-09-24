Esse sistema vai servir bem ao United no longo prazo? Quando essa pergunta foi feita a Owen, o ex-atacante do Manchester United campeão de títulos, que falava em associação com HelloMillions (Sweepstakes Casino), disse à GOAL: “Pode funcionar, já funcionou no passado. Pep Guardiola ganhou uma liga praticamente sem jogar com um centroavante. Há outros times que também fizeram isso na Espanha.

“Pode funcionar e eu acho que, no papel, é um ataque fantástico. Eu realmente gosto disso e acho que eles investiram pesado nisso. Eles não marcaram contra o City, mas a forma como atacaram contra o Ipswich, marcaram cinco gols... Eu sei que não era uma defesa do Manchester City a que eles enfrentaram contra o Ipswich, mas realmente acho que o ataque deles não é necessariamente o principal problema.

“Eles podem ter dias ruins, mas eu realmente gosto bastante da composição disso. Acho que há bons jogadores, e acho também que há jogadores capazes de mudar o jogo no banco, e acho que eles fizeram a reformulação nessa área do campo há algum tempo.

“A reformulação recente parece estar focada no meio-campo, e eu teria pensado que o próximo passo é olhar para a defesa.”