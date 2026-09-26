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Ataque ao rival! Man Utd contrata o segundo jovem promessa do Manchester City em uma semana, com David Eze se juntando à base de Old Trafford
United conclui investida sobre o City
O Manchester United anunciou oficialmente a contratação do talentoso meio-campista central Eze, do rival local Manchester City. A promessa de 16 anos concordou com um contrato de pré-formação, que estabelece que ele assinará profissionalmente de forma oficial quando completar 17 anos.
Eze foi oficialmente apresentado apenas dois dias depois de o United confirmar a contratação de Karrim Cassim, vindo do sistema do Etihad. A chegada de Eze completa uma impressionante dobradinha de contratações do rival local.
Comunicado oficial confirma chegada de jovem jogador
O United recebeu o jovem após a conclusão de sua transferência do outro lado de Manchester. Ao assinar com o Manchester United, o jogador de 16 anos recebeu um tour por Old Trafford, espelhando a recepção dada ao também novo reforço Cassim.
"O talentoso jovem David Eze se juntou ao Manchester United", dizia o comunicado oficial do clube. "O meio-campista central se juntou ao clube após deixar o Manchester City.
"O jogador de 16 anos, que passou pelo sistema de base do City, também já representou a Inglaterra nas categorias de base. Todos desejam a David boa sorte no United e lhe dão as boas-vindas ao clube."
Interesse europeu rejeitado por Old Trafford
Eze foi um jogador muito procurado durante a janela de transferências de verão, atraindo interesse concreto de vários grandes clubes europeus. Como nasceu em Dublin, o meio-campista tem passaporte europeu, o que lhe deu opções legais distintas para concluir uma transferência para o exterior.
Apesar dessas rotas alternativas pela Europa, o jovem acabou optando por dar continuidade à carreira em Old Trafford. Eze já conta com uma valiosa experiência internacional, tendo representado a Inglaterra nas categorias sub-16 e sub-17 durante sua trajetória nas divisões de base.
Foco estratégico do recrutamento para a academia do United
Devido às regras do Brexit, a busca de recrutamento da base do clube está essencialmente limitada ao Reino Unido. Por causa dessas restrições regulatórias, o United tem sido particularmente proativo na contratação dos principais jovens jogadores de equipes vizinhas nos últimos anos. Eze agora iniciará seu desenvolvimento em Carrington antes de assinar oficialmente seu contrato profissional quando completar 17 anos.
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