O United recebeu o jovem após a conclusão de sua transferência do outro lado de Manchester. Ao assinar com o Manchester United, o jogador de 16 anos recebeu um tour por Old Trafford, espelhando a recepção dada ao também novo reforço Cassim.

"O talentoso jovem David Eze se juntou ao Manchester United", dizia o comunicado oficial do clube. "O meio-campista central se juntou ao clube após deixar o Manchester City.

"O jogador de 16 anos, que passou pelo sistema de base do City, também já representou a Inglaterra nas categorias de base. Todos desejam a David boa sorte no United e lhe dão as boas-vindas ao clube."







