Atalanta x Hellas Verona, notas do CM: Zappacosta decisivo, De Roon entra para a história do Nerazzurri

Carnesecchi 6,5: defende o gol em duas ocasiões, voando para defender os chutes de Bowie e, em seguida, de Orban

Scalvini 6,5: freia o avanço dos amarelos sem cometer falta

Djimsiti 6,5: dá orientações aos companheiros, se entrega até o fim

Kolasinac 6,5: se sacrifica em várias ocasiões para afastar os perigos, principalmente no segundo tempo

(Hien 5,5 31’ do segundo tempo: entra e recebe cartão amarelo

Zappacosta 7,5: decisiva sua jogada mágica com o pé esquerdo da entrada da área, grande atuação nos cruzamentos e nas investidas

De Roon 7: aclamado o capitão que entrou de direito para a história por ter alcançado o recorde absoluto de partidas disputadas, 436, com a camisa da Atalanta, superando Bellini, que ficou com 435.

(Samardzic sv 43’ 2º tempo)

Ederson 7: um atacante cuja ausência se fez sentir, tem muitas boas ideias e as coloca em prática

(Pasalic 6 18’ 2º tempo: ajuda a trazer frescor quando faltam energias)

Bernasconi 6: sobrepõe-se a Zalewski, mas tem menos espaço do que o polonês

De Ketelaere 6: pouco incisivo, poucas ideias, menos brilhante

(Musah 6 31’ 2º tempo: uma substituição que ajudará nestes dois meses

Zalewski 6,5: dá passes valiosos para Krstovic, principalmente no primeiro tempo

(Raspadori 6 19’ 2º tempo: pronto para se juntar a Scamacca na seleção italiana

Krstovic 7: só faltou o gol, que ele desperdiçou na frente do gol no segundo tempo. Pena

Técnico: Palladino 6,5: precisava de uma vitória, mesmo que suja, para acompanhar os grandes rumo à Europa e conseguiu-a com as substituições certas