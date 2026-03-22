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Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

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Atalanta x Hellas Verona, notas do CM: Zappacosta decisivo, De Roon entra para a história do Nerazzurri

Após um mês, o Atalanta volta a vencer na Série A

O Atalanta não consegue ampliar a vantagem e sofre até o final, mas conquista três pontos valiosos ao vencer o Hellas graças ao gol de Zappacosta no primeiro tempo.

  • ATALANTA

    Carnesecchi 6,5: defende o gol em duas ocasiões, voando para defender os chutes de Bowie e, em seguida, de Orban

    Scalvini 6,5: freia o avanço dos amarelos sem cometer falta

    Djimsiti 6,5: dá orientações aos companheiros, se entrega até o fim

    Kolasinac 6,5: se sacrifica em várias ocasiões para afastar os perigos, principalmente no segundo tempo

    (Hien 5,5 31’ do segundo tempo: entra e recebe cartão amarelo

    Zappacosta 7,5: decisiva sua jogada mágica com o pé esquerdo da entrada da área, grande atuação nos cruzamentos e nas investidas

    De Roon 7: aclamado o capitão que entrou de direito para a história por ter alcançado o recorde absoluto de partidas disputadas, 436, com a camisa da Atalanta, superando Bellini, que ficou com 435.

    (Samardzic sv 43’ 2º tempo)

    Ederson 7: um atacante cuja ausência se fez sentir, tem muitas boas ideias e as coloca em prática

    (Pasalic 6 18’ 2º tempo: ajuda a trazer frescor quando faltam energias)

    Bernasconi 6: sobrepõe-se a Zalewski, mas tem menos espaço do que o polonês

    De Ketelaere 6: pouco incisivo, poucas ideias, menos brilhante

    (Musah 6 31’ 2º tempo: uma substituição que ajudará nestes dois meses

    Zalewski 6,5: dá passes valiosos para Krstovic, principalmente no primeiro tempo

    (Raspadori 6 19’ 2º tempo: pronto para se juntar a Scamacca na seleção italiana

    Krstovic 7: só faltou o gol, que ele desperdiçou na frente do gol no segundo tempo. Pena

    Técnico: Palladino 6,5: precisava de uma vitória, mesmo que suja, para acompanhar os grandes rumo à Europa e conseguiu-a com as substituições certas

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  • HELLAS VERONA

    Montipò 6: o goleiro do Hellas não teve chance contra o chute cruzado de Zappacosta, mas depois se saiu bem

    Nelsson 5,5: se posiciona bem com boas coberturas iniciais, mas sua energia dura pouco

    Edmundsson 5,5: recebe cartão amarelo logo no início, dificultando sua atuação

    Valentini 5: a agitação e o nervosismo acabam tomando conta dele

    Belghali 6,5: sempre oferece boas ideias e acredita até o fim no empate

    Akpa Akpro 6,5: valioso pelas ideias, é um osso duro para os nerazzurri, bem-sucedido também nos duelos

    (Bernede sem nota, 40’ do segundo tempo)

    Gagliardini 5,5: vaiado pela torcida da casa, não consegue defender sem cometer falta; tanto de Roon quanto Ederson conseguem neutralizá-lo

    (Al-Musrati 6 21’ 2º tempo: boa entrada, quase marca o gol de empate)

    Harroui 6: cumpre seu papel, jogo físico e de sacrifício, se entrega ao máximo e sai quando não tem mais forças.

    (Suslov 6, aos 21’ do segundo tempo): aparece em poucas ocasiões, muito distante da área

    Frese 5: começa mal e termina pior; na tarde em Bergamo faltam garra e qualidade

    (Oyegoke 6, 1’ do segundo tempo): mais convincente que o companheiro, mas não foi suficiente

    Bowie 5: erra na frente do gol quando não deveria, depois Carnesecchi adivinha a trajetória

    (Sarr 6 33’ 2º tempo): tenta

    Orban 6: até o fim acredita no empate e obriga Carnesecchi a uma defesa que vale um gol, mas poderia aproveitar melhor os contra-ataques, que são o seu forte.

    Técnico: Sammarco 5,5: a contribuição de Sarr e El-Musrati era necessária antes; perdeu mais pontos para a permanência, embora não tenha afundado.

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