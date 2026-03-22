O Atalanta não consegue ampliar a vantagem e sofre até o final, mas conquista três pontos valiosos ao vencer o Hellas graças ao gol de Zappacosta no primeiro tempo.
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Atalanta x Hellas Verona, notas do CM: Zappacosta decisivo, De Roon entra para a história do Nerazzurri
ATALANTA
Carnesecchi 6,5: defende o gol em duas ocasiões, voando para defender os chutes de Bowie e, em seguida, de Orban
Scalvini 6,5: freia o avanço dos amarelos sem cometer falta
Djimsiti 6,5: dá orientações aos companheiros, se entrega até o fim
Kolasinac 6,5: se sacrifica em várias ocasiões para afastar os perigos, principalmente no segundo tempo
(Hien 5,5 31’ do segundo tempo: entra e recebe cartão amarelo
Zappacosta 7,5: decisiva sua jogada mágica com o pé esquerdo da entrada da área, grande atuação nos cruzamentos e nas investidas
De Roon 7: aclamado o capitão que entrou de direito para a história por ter alcançado o recorde absoluto de partidas disputadas, 436, com a camisa da Atalanta, superando Bellini, que ficou com 435.
(Samardzic sv 43’ 2º tempo)
Ederson 7: um atacante cuja ausência se fez sentir, tem muitas boas ideias e as coloca em prática
(Pasalic 6 18’ 2º tempo: ajuda a trazer frescor quando faltam energias)
Bernasconi 6: sobrepõe-se a Zalewski, mas tem menos espaço do que o polonês
De Ketelaere 6: pouco incisivo, poucas ideias, menos brilhante
(Musah 6 31’ 2º tempo: uma substituição que ajudará nestes dois meses
Zalewski 6,5: dá passes valiosos para Krstovic, principalmente no primeiro tempo
(Raspadori 6 19’ 2º tempo: pronto para se juntar a Scamacca na seleção italiana
Krstovic 7: só faltou o gol, que ele desperdiçou na frente do gol no segundo tempo. Pena
Técnico: Palladino 6,5: precisava de uma vitória, mesmo que suja, para acompanhar os grandes rumo à Europa e conseguiu-a com as substituições certas
HELLAS VERONA
Montipò 6: o goleiro do Hellas não teve chance contra o chute cruzado de Zappacosta, mas depois se saiu bem
Nelsson 5,5: se posiciona bem com boas coberturas iniciais, mas sua energia dura pouco
Edmundsson 5,5: recebe cartão amarelo logo no início, dificultando sua atuação
Valentini 5: a agitação e o nervosismo acabam tomando conta dele
Belghali 6,5: sempre oferece boas ideias e acredita até o fim no empate
Akpa Akpro 6,5: valioso pelas ideias, é um osso duro para os nerazzurri, bem-sucedido também nos duelos
(Bernede sem nota, 40’ do segundo tempo)
Gagliardini 5,5: vaiado pela torcida da casa, não consegue defender sem cometer falta; tanto de Roon quanto Ederson conseguem neutralizá-lo
(Al-Musrati 6 21’ 2º tempo: boa entrada, quase marca o gol de empate)
Harroui 6: cumpre seu papel, jogo físico e de sacrifício, se entrega ao máximo e sai quando não tem mais forças.
(Suslov 6, aos 21’ do segundo tempo): aparece em poucas ocasiões, muito distante da área
Frese 5: começa mal e termina pior; na tarde em Bergamo faltam garra e qualidade
(Oyegoke 6, 1’ do segundo tempo): mais convincente que o companheiro, mas não foi suficiente
Bowie 5: erra na frente do gol quando não deveria, depois Carnesecchi adivinha a trajetória
(Sarr 6 33’ 2º tempo): tenta
Orban 6: até o fim acredita no empate e obriga Carnesecchi a uma defesa que vale um gol, mas poderia aproveitar melhor os contra-ataques, que são o seu forte.
Técnico: Sammarco 5,5: a contribuição de Sarr e El-Musrati era necessária antes; perdeu mais pontos para a permanência, embora não tenha afundado.