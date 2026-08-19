Maurizio Sarri, técnico da Atalanta, falou em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Hapoel Tel-Aviv, jogo válido pela ida dos preliminares da Conference League, marcado para amanhã à noite em Bérgamo: "É uma partida à qual damos importância. Tivemos um sorteio importante porque vamos enfrentar uma equipe de qualidade técnica nada desprezível. Espero um jogo difícil e com certeza será uma batalha".





Sobre o ambiente: "Encontrei um ambiente unido e com grande senso de pertencimento, então há entusiasmo e também um pouco de frio na barriga. Nós somos uma equipe que está fazendo um percurso, mas ainda em construção, enfrentamos um adversário difícil, com muito mais qualidade do que se possa pensar e com muito mais jogos oficiais do que nós nas pernas".