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Gianluca Minchiotti

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Atalanta, Sarri: "Romagnoli? É indelicado falar de jogadores vinculados a outros clubes"

Atalanta
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M. Sarri

O técnico da Inter fala na véspera da fase preliminar da Conference League

Maurizio Sarri, técnico da Atalanta, falou em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Hapoel Tel-Aviv, jogo válido pela ida dos preliminares da Conference League, marcado para amanhã à noite em Bérgamo: "É uma partida à qual damos importância. Tivemos um sorteio importante porque vamos enfrentar uma equipe de qualidade técnica nada desprezível. Espero um jogo difícil e com certeza será uma batalha".


Sobre o ambiente: "Encontrei um ambiente unido e com grande senso de pertencimento, então há entusiasmo e também um pouco de frio na barriga. Nós somos uma equipe que está fazendo um percurso, mas ainda em construção, enfrentamos um adversário difícil, com muito mais qualidade do que se possa pensar e com muito mais jogos oficiais do que nós nas pernas".

  • Sobre Romagnoli: "Romagnoli? Eu acharia indelicado falar de jogadores registrados por outras equipes, ter Giuntoli ao meu lado me faz sentir tranquilo".


    Sobre o mercado: "Sobre o mercado, não sei o que dizer: estou em um momento em que tenho que fazer quatro partidas em doze dias, e neste momento o mercado não me interessa. Sobre isso, há Giuntoli e confio completamente tanto nele quanto no clube".






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