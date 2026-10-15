Após a vitória da Atalanta sobre o Pafos na Conference League, Maurizio Sarri falou à Sky.





"Entramos bem na partida e, diferentemente do jogo contra o Venezia, tivemos muitas chances. Hoje à noite, escolhemos melhor quando jogar de forma direta e quando trocar passes: praticamente não demos nenhuma chance ao adversário, exceto naquela jogada no fim, em que lamento termos sofrido um gol. A diferença técnica apareceu porque fizemos uma boa partida; nesses confrontos, sempre há o risco de ela não aparecer, até porque o Pafos perdeu para a Fiorentina por apenas 3 a 2, com a derrota definida no fim. Portanto, não era uma tarefa tão simples. O time foi bem. Já são dois jogos em que aumentamos consideravelmente nossa capacidade de criar perigo, e agora também precisamos encontrar equilíbrio e solidez."





"Lesões demais? Faça uma denúncia à Liga, à UEFA, à FIFA... São muitas para todos, não só para nós. Estamos submetidos a um calendário absurdo e a todas as consequências disso. Li sobre várias situações nesses três dias de competições europeias, então é um risco que, infelizmente, corremos. Além disso, quando os jogadores voltam das seleções, há outro risco: Scalvini se machucou logo depois de voltar da seleção, e Raspadori também voltou da seleção com problemas físicos. Esse é o calendário, e o que me causa grande surpresa é ver que a Associação de Jogadores não diz nada."





"Aqui é bastante fácil trabalhar: o clube é um modelo. Eu, pelo menos, nunca tinha encontrado uma situação desse tipo. É claro que este é um time que vem de muitos anos praticando um futebol completamente diferente, então as dificuldades podem ser desse tipo. Mas os jogadores estão dispostos e vêm evoluindo. Espero que ainda tenhamos muito espaço para melhorar: sinceramente, não sei até onde podemos chegar no primeiro ano, mas estabelecemos como objetivo chegar bem alto no médio prazo."