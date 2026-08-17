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Adhe Makayasa

Traduzido por

Atalanta rejeita proposta de € 20 milhões do Fulham pelo ala Raoul Bellanova

Mercado da bola
R. Bellanova
Atalanta
Campeonato Italiano
Fulham
Premier League
M. Sarri

A Atalanta rejeitou uma oferta de € 20 milhões do Fulham pelo ala Raoul Bellanova depois de o técnico Maurizio Sarri considerar o defensor de 26 anos indispensável para o seu elenco. O Fulham é o mais recente clube da Premier League a ter sua investida recusada, com o Everton também falhando em uma tentativa anterior pelo versátil internacional italiano neste verão.

  • Hierarquia de Bergamo bloqueia saída

    O clube da Serie A rejeitou uma proposta formal de €20 milhões (£17 milhões/US$ 23 milhões) do Fulham para levar Bellanova à Premier League. O especialista em transferências Fabrizio Romano informa que a diretoria da Atalanta não tem planos de se desfazer do internacional italiano de 26 anos durante a atual janela de verão. A postura firme vem após intervenção direta do novo técnico Sarri, que pediu à diretoria para tirar o ala do mercado.

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  • Borussia Dortmund v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Ex-treinador limitou os minutos

    O desdobramento representa um ponto de virada significativo para Bellanova, que estava à margem sob o comando do ex-técnico Raffaele Palladino após ter feito apenas 24 aparições na Serie A na última temporada. No entanto, a chegada de Sarri a Bérgamo transformou a situação do jogador, com o veterano treinador sendo um grande admirador da ética de trabalho do defensor, de sua resistência física e de suas características técnicas explosivas. O ex-técnico da Lazio está determinado a torná-lo uma peça-chave de sua estrutura tática na próxima temporada, fechando firmemente a porta para o interesse da Premier League após a abordagem inicial do Everton no início desta janela.

  • A profundidade pelos lados continua essencial

    A decisão de manter o ex-jogador de lado de Milan e Inter é considerada crucial depois que a Atalanta sancionou a ida do jovem promissor Marco Palestra para o Chelsea, deixando o clube de Bérgamo sem condições de bancar mais saídas na lateral direita. Além disso, o lateral titular Davide Zappacosta agora tem 34 anos e não se pode razoavelmente esperar que ele suporte sozinho um calendário implacável de jogos. A combinação de idade ideal, velocidade fulminante pelo lado e apurado instinto ofensivo de Bellanova faz dele o sucessor ideal a longo prazo no lado direito da defesa de Sarri.

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  • imago-sport-1081165580.jpgBuzzi

    Sequência de abertura apertada se aproxima

    A versatilidade tática de Bellanova e a recuperação dos problemas no tendão da coxa da temporada passada darão a crucial estabilidade defensiva e impulso ofensivo ao time de Sarri em múltiplas competições. A Atalanta volta imediatamente a atenção para os compromissos continentais ao receber o Hapoel Tel Aviv no jogo de ida do play-off da Conference League na quinta-feira, 20 de agosto. A equipe de Bérgamo então inicia sua campanha na Serie A de 2026-27 ao receber o Sassuolo apenas três dias depois.

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