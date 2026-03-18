Raffaele Palladino, técnico da Atalanta, falou e comentou sobre a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique no Amazon Prime Video: “É ótimo estar aqui. Para nós, é motivo de orgulho estar aqui, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, representando a Itália. Enfrentamos um gigante, acho que é o time mais forte da Europa. É uma oportunidade de crescimento, daremos tudo de nós pelos torcedores que, na partida de ida, nos aplaudiram mesmo depois do 6 a 1. Contra a Inter, reagimos e viramos o jogo; meus jogadores nunca desistem.”
Getty Images Sport
Traduzido por
Atalanta, Palladino: “Orgulhosos de representar a Itália na Liga dos Campeões, vamos enfrentar o time mais forte da Europa”
O QUE LEVAR PARA BERGAMO
"Uma experiência como essa nos fortalece; jogar contra essas equipes eleva o nosso nível. Queremos continuar crescendo; a Liga dos Campeões é maravilhosa. Também no campeonato vamos tentar lutar até o fim. Nosso objetivo é dar o máximo; temos também a Copa da Itália".
ATITUDE
"Sabíamos que enfrentaríamos um time muito forte. Mesmo tendo poucas chances de passar de fase, queríamos tentar a sorte em casa. A estratégia de jogo nos prejudicou no primeiro tempo. Depois, baixamos o centro de gravidade e mesmo assim não deu certo. Não dá para enfrentá-los quando estão em um dia bom; hoje vamos adotar uma estratégia diferente. Vamos tentar prejudicá-los com a nossa velocidade."
Publicidade