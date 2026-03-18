Atalanta, Palladino: “Orgulhosos de representar a Itália na Liga dos Campeões, vamos enfrentar o time mais forte da Europa”

Raffaele Palladino, técnico da Atalanta, falou e comentou sobre a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique no Amazon Prime Video: “É ótimo estar aqui. Para nós, é motivo de orgulho estar aqui, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, representando a Itália. Enfrentamos um gigante, acho que é o time mais forte da Europa. É uma oportunidade de crescimento, daremos tudo de nós pelos torcedores que, na partida de ida, nos aplaudiram mesmo depois do 6 a 1. Contra a Inter, reagimos e viramos o jogo; meus jogadores nunca desistem.”