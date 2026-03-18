Raffaele Palladino, técnico do Atalanta, falou assim à Sky Sport após a derrota contra o Bayern de Munique: “Queríamos fazer uma partida com muito orgulho. Mudamos o plano de jogo, recuando um pouco mais, tentando disputar tudo de igual para igual contra um time muito forte. Parabenizo-os sinceramente; enfrentamos talvez o time mais forte em campo e aceitamos o resultado com honestidade e humildade. Tentamos dar tudo de nós, queríamos ir até a nossa torcida no final da partida e eles foram fantásticos mais uma vez. Agradeço a eles”.
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Atalanta, Palladino: “O Bayern de Munique joga em outro nível. Estamos atrasados; é preciso uma reflexão profunda sobre o futebol italiano”
VOCÊ FARIA ESCOLHAS DIFERENTES?
"É fácil falar com 'se' e 'mas'… Provavelmente poderíamos ter feito algo diferente, mas é difícil dizer. Hoje fizemos algo diferente, mas o resultado não mudou: esta é uma equipe forte e completa, que sabe fazer de tudo; não importa como você a enfrente, ela sempre vai te colocar em apuros. Para competir, é preciso elevar o nível; nós, repito, aceitamos tudo com humildade e parabenizamos os adversários".
O FUTEBOL ITALIANO
"Estamos atrasados. Estamos atrasados porque a bola circula a uma velocidade incrível, eles sempre a colocam no pé certo, têm desmarcagens rápidas e jogadores com grande explosão. Haveria muito a dizer, mas em termos de qualidade estamos atrasados. Depois, há também muitos aspectos positivos; penso, por exemplo, no Borussia Dortmund. Com o Bayern, porém, há uma diferença; acredito que devemos melhorar isso a partir das categorias de base, onde é preciso dar mais atenção à técnica, porque contra essas equipes parece outro esporte. São necessárias reflexões profundas sobre o nosso futebol; todos nós precisamos crescer nesses aspectos, pois o futebol italiano se beneficiaria disso”.