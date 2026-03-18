Atalanta, Palladino: “O Bayern de Munique joga em outro nível. Estamos atrasados; é preciso uma reflexão profunda sobre o futebol italiano”

"Estamos atrasados. Estamos atrasados porque a bola circula a uma velocidade incrível, eles sempre a colocam no pé certo, têm desmarcagens rápidas e jogadores com grande explosão. Haveria muito a dizer, mas em termos de qualidade estamos atrasados. Depois, há também muitos aspectos positivos; penso, por exemplo, no Borussia Dortmund. Com o Bayern, porém, há uma diferença; acredito que devemos melhorar isso a partir das categorias de base, onde é preciso dar mais atenção à técnica, porque contra essas equipes parece outro esporte. São necessárias reflexões profundas sobre o nosso futebol; todos nós precisamos crescer nesses aspectos, pois o futebol italiano se beneficiaria disso”.