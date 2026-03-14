Atalanta, Palladino: “Decisões arbitrais? Não vi nada, o Marelli disse que tudo foi correto. Um ponto merecido, poderíamos ter vencido”

"Foi uma semana difícil; enfrentamos dois gigantes, o Bayern e a Inter. Gostei da reação da equipe, sobretudo do ponto de vista mental, porque poderia ter havido resquícios de desânimo, mas eles reagiram como homens e grandes jogadores que são. Gostei da intensidade da partida e do espírito dos que entraram. Este é um grande grupo que vem dando tudo de si há quatro meses. Desde que cheguei, exigi muito deles e quero agradecer, pois estão dando tudo: coração, coragem e grande empenho. Não é fácil jogar a cada dois ou três dias. Hoje fizeram uma grande partida. Crescemos muito ao longo do jogo. No primeiro tempo, nossa ideia era ficar mais recuados. Infelizmente, tivemos quatro ou cinco oportunidades em que não fomos bem, poderíamos até ter vencido.Um ponto merecido; em determinado momento, podíamos ter vencido ou perdido, mas esse é o nosso DNA. Além disso, eu sabia que o rumo da partida poderia mudar e que quem entra sempre traz muita energia. Estou realmente muito satisfeito e feliz porque a equipe continua crescendo, e quem entra sempre dá um grande impulso”.