Atalanta: o que Ederson fará agora? Do motivo da recusa do Manchester United à renovação, os cenários

O que fez com que a negociação fosse cancelada foi a segunda parte dos exames médicos realizados pelo jogador na Inglaterra, depois que os primeiros haviam sido feitos em Nova York, onde Ederson estava até alguns dias atrás para a pré-temporada da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Segundo o United, havia algo de errado com seu joelho direito, considerado inadequado para os padrões atléticos do clube inglês — um motivo que surpreendeu a Atalanta, que destacou que o meio-campista havia entrado em campo duas vezes nos últimos dias com a seleção brasileira.





O joelho direito de Ederson havia sido submetido a uma artroscopia de limpeza realizada em Roma entre o final de agosto e o início de setembro do ano passado, necessária devido a uma inflamação no menisco. Após esse período de afastamento, o brasileiro havia jogado 3.169 minutos na temporada, em todas as competições. Em Zingonia, conforme relata a Gazzetta, surgiu, no entanto, a suspeita de que, por trás dos supostos problemas físicos do brasileiro, poderia haver uma mudança de alvo no mercado de transferências. Nas últimas horas, de fato, o United contratou outro meio-campista brasileiro, Andrey Santos, nascido em 2004, do Chelsea, por 60 milhões de euros, que atua praticamente nas mesmas posições que Ederson.





Qual será agora o futuro dele? Para a Atalanta, o jogador está em perfeitas condições e é esperado de volta, após as férias, para se juntar imediatamente ao grupo de Sarri. Com contrato que vence em 30 de junho de 2027, o clube poderia propor uma renovação para evitar que o próprio meio-campista fique livre, a partir de janeiro, para assinar com outros clubes.