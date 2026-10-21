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Ao VivoIngressos
Kolasinac AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Atalanta: Kolasinac sofre distensão no músculo reto femoral; quantos jogos vai perder?

Atalanta
S. Kolasinac
Campeonato Italiano

O defensor se lesionou na derrota para o Milan.

A Atalanta não poderá contar com Sead Kolasinac pelas próximas duas semanas. Os exames de imagem realizados nesta manhã no zagueiro bósnio apontaram uma distensão de baixo grau do músculo reto femoral da coxa esquerda, segundo a ANSA.

  • Kolasinac foi substituído no domingo, fora de casa contra o Milan, pelo estreante Relja Obric aos 20 minutos. O processo de recuperação já começou. Além do jogo contra o Ajax, na quinta-feira, o jogador deve desfalcar a equipe contra Frosinone, Fiorentina e Parma.

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