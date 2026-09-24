O eixo de mercado que liga Bérgamo à Inglaterra está pronto para voltar a esquentar de olho na próxima janela de inverno. Na Premier League, há vários anos a atenção ao mercado italiano tem se intensificado cada vez mais e o próximo nome no caderno de anotações dos principais clubes passou a ser, segundo o TeamTalk, o de Giorgio Scalvini da Atalanta.
Atalanta: há fila na Premier League por Giorgio Scalvini
O NÃO DE VERÃO
No verão, a Atalanta escolheu tirar Scalvini do mercado, embora, na realidade, nunca tenha chegado de forma concreta nenhuma proposta por ele que fosse além de uma simples sondagem.
QUEM O QUER
Scalvini ainda hoje é considerado peça central para o projeto de Maurizio Sarri, mas, se em janeiro o clube não estiver nas posições de tabela desejadas, uma venda para fazer caixa pode ser levada em consideração.
Ele está na mira de Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United e também Manchester City. A Atalanta, em caso de saída, vai fixar alto o valor de sua transferência, já que, com contrato até 30 de junho de 2028, o próximo verão será o último em que poderá pedir cifras importantes por uma venda.
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