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Scalvini Atalanta RomaGetty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Atalanta: há fila na Premier League por Giorgio Scalvini

Atalanta
Manchester City
Manchester United
Tottenham
Newcastle
Chelsea
G. Scalvini
Mercado da bola
Inter de Milão
Juventus

O zagueiro italiano é muito cobiçado pelos principais clubes ingleses

O eixo de mercado que liga Bérgamo à Inglaterra está pronto para voltar a esquentar de olho na próxima janela de inverno. Na Premier League, há vários anos a atenção ao mercado italiano tem se intensificado cada vez mais e o próximo nome no caderno de anotações dos principais clubes passou a ser, segundo o TeamTalk, o de Giorgio Scalvini da Atalanta.

  • O NÃO DE VERÃO

    No verão, a Atalanta escolheu tirar Scalvini do mercado, embora, na realidade, nunca tenha chegado de forma concreta nenhuma proposta por ele que fosse além de uma simples sondagem.

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  • QUEM O QUER

    Scalvini ainda hoje é considerado peça central para o projeto de Maurizio Sarri, mas, se em janeiro o clube não estiver nas posições de tabela desejadas, uma venda para fazer caixa pode ser levada em consideração.

    Ele está na mira de Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United e também Manchester City. A Atalanta, em caso de saída, vai fixar alto o valor de sua transferência, já que, com contrato até 30 de junho de 2028, o próximo verão será o último em que poderá pedir cifras importantes por uma venda.

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