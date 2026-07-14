Atalanta, Giuntoli: “A questão do ginásio? Agimos corretamente, todos estavam cientes. Carnesecchi fica. Ficamos surpresos com o caso do Ederson, queremos renovar o contrato dele”

"Estou muito honrado por estar na Atalanta; os Percassi me receberam como um filho. É impossível não se apaixonar pela Atalanta. Todos os anos, o clube revela inúmeros talentos para o futebol europeu e mundial. Tenho orgulho de fazer parte deste clube: há muitos princípios, especialmente o da sustentabilidade, com os quais me identifico muito".





“A primeira coisa que fiz foi apostar na identidade, inclusive na escolha do Sarri. Ao longo dos anos, a Atalanta sempre foi um time que não declarava objetivos, mas trabalhava com humildade, realizando feitos extraordinários. Grande humildade e trabalho. O Sarri é uma ótima pessoa. Ele mudou para melhor, mesmo considerando a situação delicada na Lazio, alcançando resultados extraordinários. Eu o encontrei mais aberto e atualizado. Estamos orgulhosos de trabalhar com ele”.





“Ederson? Ficamos surpresos. Ele está feliz em ficar e estamos trabalhando na renovação do contrato”.





“Acreditamos que o time seja muito forte, tanto em número quanto em qualidade. É uma questão de entender bem, mas estamos convencidos de que, dentro deste clube, há muita qualidade também nas categorias de base. Estamos muito felizes e confiantes”.





“O que aconteceu com o Koopmeiners? Conversamos com o jogador e com o clube. Nada mais.”





“Estamos satisfeitos com a contratação de Gaetano. A Atalanta precisa estar sempre atenta às oportunidades do mercado, mas, para nós, a prioridade é sempre o trabalho em campo”.





“Alajbegovic? Lemos muitas coisas, mas pensamos no campo”.





“Novo Palestra? Na lateral direita, temos Bellanova e Zappacosta e estamos felizes por tê-los. Acredito que eles possam jogar também na formação com quatro defensores. Na minha opinião, falar do ‘novo Palestra’ não é muito apropriado. Há um grupo de rapazes disponíveis e dispostos a dar o seu melhor.”





“Ahanor está sendo procurado pela Premier League? Queremos manter nossas joias. Lá fora há muitos rumores, mas não queremos abrir mão de ninguém”.





“Carnesecchi? Vamos recomeçar com ele. Marco vai ficar na Atalanta e temos certeza de que esse grupo pode se sair bem”.





“O caso Palestra? Sempre estivemos a par de tudo. Sempre agimos com correção com todas as partes envolvidas e estamos felizes que Palestra represente a Itália também na Premier League”.