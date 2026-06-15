Na Atalanta, este é o grande dia de Maurizio Sarri. O futuro técnico do time de Bergamo chegou, de fato, pela manhã ao centro esportivo de Zingonia para conhecer as instalações de treinamento e se familiarizar com seu novo ambiente. Segundo informações da Sky Sport, está prevista ainda para hoje a assinatura dos contratos que vincularão o técnico toscano ao time nerazzurro até 30 de junho de 2028, com opção de renovação por mais um ano.
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Atalanta, é o grande dia de Maurizio Sarri: em Zingonia para a assinatura, todos os detalhes e valores do contrato do novo técnico
OS DETALHES DO ACORDO
Há várias semanas já havia sido fechado o acordo para o sucessor de Raffaele Palladino, indicado e escolhido por forte recomendação do novo diretor esportivo da Atalanta, Cristiano Giuntoli, que, por sua vez, assumiu o cargo ocupado até muito pouco tempo atrás por Tony D'Amico. Maurizio Sarri, que já havia chegado a um acordo com a Lazio para rescindir o contrato de comum acordo, assinará com a Dea um contrato de dois anos que lhe garantirá um salário líquido de 3,5 milhões de euros por temporada.
AS PRIMEIRAS MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO
Assim que os últimos detalhes forem resolvidos e os contratos assinados, Maurizio Sarri poderá ser anunciado oficialmente como o novo técnico da Atalanta. A partir de hoje, a nova comissão técnica do time de Bergamo poderá começar a se dedicar às principais questões relacionadas ao mercado de transferências, com o técnico toscano chamado a dar as primeiras orientações sobre contratações e dispensas. Definida a transferência de Ederson para o Manchester United, permanece, por enquanto, em espera a outra questão de grande atualidade, ou seja, a possível saída de Marco Palestra rumo à Inter, pela qual a Atalanta continua a pedir um valor próximo a 50 milhões de euros mais bônus.