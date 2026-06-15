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Atalanta, é o grande dia de Maurizio Sarri: em Zingonia para a assinatura, todos os detalhes e valores do contrato do novo técnico

Atalanta
Mercado da bola
M. Sarri

O nome do sucessor de Palladino no comando da Dea está prestes a ser anunciado oficialmente

Na Atalanta, este é o grande dia de Maurizio Sarri. O futuro técnico do time de Bergamo chegou, de fato, pela manhã ao centro esportivo de Zingonia para conhecer as instalações de treinamento e se familiarizar com seu novo ambiente. Segundo informações da Sky Sport, está prevista ainda para hoje a assinatura dos contratos que vincularão o técnico toscano ao time nerazzurro até 30 de junho de 2028, com opção de renovação por mais um ano.


  • OS DETALHES DO ACORDO

    Há várias semanas já havia sido fechado o acordo para o sucessor de Raffaele Palladino, indicado e escolhido por forte recomendação do novo diretor esportivo da Atalanta, Cristiano Giuntoli, que, por sua vez, assumiu o cargo ocupado até muito pouco tempo atrás por Tony D'Amico. Maurizio Sarri, que já havia chegado a um acordo com a Lazio para rescindir o contrato de comum acordo, assinará com a Dea um contrato de dois anos que lhe garantirá um salário líquido de 3,5 milhões de euros por temporada.

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  • AS PRIMEIRAS MOVIMENTAÇÕES NO MERCADO

    Assim que os últimos detalhes forem resolvidos e os contratos assinados, Maurizio Sarri poderá ser anunciado oficialmente como o novo técnico da Atalanta. A partir de hoje, a nova comissão técnica do time de Bergamo poderá começar a se dedicar às principais questões relacionadas ao mercado de transferências, com o técnico toscano chamado a dar as primeiras orientações sobre contratações e dispensas. Definida a transferência de Ederson para o Manchester United, permanece, por enquanto, em espera a outra questão de grande atualidade, ou seja, a possível saída de Marco Palestra rumo à Inter, pela qual a Atalanta continua a pedir um valor próximo a 50 milhões de euros mais bônus.