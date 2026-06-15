Atalanta, é o grande dia de Maurizio Sarri: em Zingonia para a assinatura, todos os detalhes e valores do contrato do novo técnico

Assim que os últimos detalhes forem resolvidos e os contratos assinados, Maurizio Sarri poderá ser anunciado oficialmente como o novo técnico da Atalanta. A partir de hoje, a nova comissão técnica do time de Bergamo poderá começar a se dedicar às principais questões relacionadas ao mercado de transferências, com o técnico toscano chamado a dar as primeiras orientações sobre contratações e dispensas. Definida a transferência de Ederson para o Manchester United, permanece, por enquanto, em espera a outra questão de grande atualidade, ou seja, a possível saída de Marco Palestra rumo à Inter, pela qual a Atalanta continua a pedir um valor próximo a 50 milhões de euros mais bônus.