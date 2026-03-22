Atalanta, chega de Zappacosta: 1 a 0 sobre o Verona, Palladino a sete pontos da Liga dos Campeões

30ª rodada da Série A
Atalanta x Verona 1 x 0
Gols: 37' Zappacosta (A).
Voltar a vencer no campeonato após três partidas, dois empates e uma derrota, e após a retumbante eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique: a Atalanta de Raffaele Palladino cumpre a missão, vencendo por 1 a 0 graças ao gol de Zappacosta aos 15 minutos na New Balance Arena de Bergamo, recuperando os três pontos e mantendo ainda alguma esperança de alcançar os quatro primeiros lugares, ficando a -7 do Como, na partida válida pela 30ª rodada da Série A, contra o Verona de Paolo Sammarco, agora desesperado, penúltimo e a -9 da zona de segurança.