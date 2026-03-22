Atalanta, chega de Zappacosta: 1 a 0 sobre o Verona, Palladino a sete pontos da Liga dos Campeões

79' - Carnesecchi volta a defender contra Orban; desta vez, ele se lança com uma grande defesa e repele o chute do nigeriano.





77' - Verona a um passo do 1 a 1. Orban recebe na área e, de excelente posição, chuta por cima, sem conseguir superar Carnesecchi, com um chute forte de direita.





56' - Trave de Krstovic! O atacante recebe um belo passe de De Ketelaere em profundidade e tenta um chute por cima de Montipò, mas a bola bate na trave e sai.





48' - Milagre de Carnesecchi, no cruzamento de Belghali pela esquerda: sem tocar em Bowie, intervenção incrível do goleiro da Atalanta, que com um salto defende e manda para escanteio.





37' - ATALANTA NA FRENTE, ZAPPACOSTA! O lateral-direito pega um rebote na entrada da área e, com um belo chute de esquerda rasteiro, bate Montipò.





18' - Que chance para Ederson! Zappacosta avança pela direita, cruza para o meio e o brasileiro é antecipado no último segundo na finalização para o gol vazio por Akpa Apro, que faz um milagre.