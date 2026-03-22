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Atalanta VeronaGetty

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Atalanta, chega de Zappacosta: 1 a 0 sobre o Verona, Palladino a sete pontos da Liga dos Campeões

Acompanhe conosco AO VIVO a 30ª rodada da Série A.

30ª rodada da Série A

Atalanta x Verona 1 x 0

Gols: 37' Zappacosta (A).


Voltar a vencer no campeonato após três partidas, dois empates e uma derrota, e após a retumbante eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique: a Atalanta de Raffaele Palladino cumpre a missão, vencendo por 1 a 0 graças ao gol de Zappacosta aos 15 minutos na New Balance Arena de Bergamo, recuperando os três pontos e mantendo ainda alguma esperança de alcançar os quatro primeiros lugares, ficando a -7 do Como, na partida válida pela 30ª rodada da Série A, contra o Verona de Paolo Sammarco, agora desesperado, penúltimo e a -9 da zona de segurança.


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  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES:

    79' - Carnesecchi volta a defender contra Orban; desta vez, ele se lança com uma grande defesa e repele o chute do nigeriano.


    77' - Verona a um passo do 1 a 1. Orban recebe na área e, de excelente posição, chuta por cima, sem conseguir superar Carnesecchi, com um chute forte de direita.


    56' - Trave de Krstovic! O atacante recebe um belo passe de De Ketelaere em profundidade e tenta um chute por cima de Montipò, mas a bola bate na trave e sai.


    48' - Milagre de Carnesecchi, no cruzamento de Belghali pela esquerda: sem tocar em Bowie, intervenção incrível do goleiro da Atalanta, que com um salto defende e manda para escanteio.


    37' - ATALANTA NA FRENTE, ZAPPACOSTA! O lateral-direito pega um rebote na entrada da área e, com um belo chute de esquerda rasteiro, bate Montipò.


    18' - Que chance para Ederson! Zappacosta avança pela direita, cruza para o meio e o brasileiro é antecipado no último segundo na finalização para o gol vazio por Akpa Apro, que faz um milagre.

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  • O RESUMO DO JOGO:

    Atalanta x Verona 1 x 0

    Gols: 37' Zappacosta (A)


    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (a partir dos 76' Hien); Zappacosta, de Roon (a partir dos 89' Samardzic), Ederson (a partir dos 63' Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere (a partir dos 76' Musah), Zalewski (a partir dos 63' Raspadori); Krstovic. Técnico: Palladino


    VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro (a partir dos 86' Bernede), Gagliardini (a partir dos 66' Al Musrati), Harroui (a partir dos 66' Suslov), Frese (a partir dos 46' Oyegoke); Bowie (substituído por Sarr aos 78'), Orban. Técnico: Sammarco


    Cartões amarelos: Edmundsson (V), Valentini (V), Gagliardini (V), Hien (A)

    Expulsos:

    Árbitro: Ayroldi

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