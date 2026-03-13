O Atalanta recupera Ederson para o jogo contra a Inter, mas há novidades também sobre Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori: segundo informações da Sky Sport, o meio-campista será convocado para o San Siro, de vista do próximo confronto do campeonato contra a Inter, marcado para amanhã às 15h. O brasileiro volta a estar à disposição, após ter ficado de fora dos últimos seis jogos: sua última participação foi na partida de ida contra o Borussia Dortmund; depois disso, uma lesão muscular o deixou fora de ação nas semanas seguintes.