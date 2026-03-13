O Atalanta recupera Ederson para o jogo contra a Inter, mas há novidades também sobre Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori: segundo informações da Sky Sport, o meio-campista será convocado para o San Siro, de vista do próximo confronto do campeonato contra a Inter, marcado para amanhã às 15h. O brasileiro volta a estar à disposição, após ter ficado de fora dos últimos seis jogos: sua última participação foi na partida de ida contra o Borussia Dortmund; depois disso, uma lesão muscular o deixou fora de ação nas semanas seguintes.
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Atalanta, boas notícias para o Inter: Ederson está recuperado; a decisão sobre De Ketelaere e Raspadori
AS ESCOLHAS NO MEIO-CAMPO
O retorno representa uma importante opção para o meio-campo da Inter, embora o brasileiro deva começar inicialmente no banco: a comissão técnica prefere, de fato, reintegrá-lo gradualmente após a longa ausência; portanto, os titulares provavelmente continuarão sendo De Roon e Pasalic.
A ESCOLHA DE DE KETELAERE E RASPADORI
Por outro lado, ainda é preciso avaliar as condições de Charles De Ketelaere e Giacomo Raspadori: ambos os jogadores partirão, de qualquer forma, para a concentração da equipe em Milão, mas a decisão definitiva sobre a presença deles no banco de reservas só será tomada amanhã de manhã. A equipe médica pretende, de fato, acompanhar suas condições até o último momento antes de esclarecer as dúvidas sobre a convocação oficial para a partida,
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