Atalanta, as primeiras palavras de Sarri: “Sonho em vencer em Bergamo. Ederson quer ficar, será um pilar. Quero que o Scamacca esteja 100% em forma; novas funções para Zalewski e Samardzic”

A conversa passou, em seguida, para questões mais técnicas e táticas, e Maurizio Sarri mencionou possíveis mudanças tanto no sistema de jogo quanto nas posições em campo de alguns jogadores: “Estamos testando Samardzic em uma nova posição como meio-campista central, assim como Zalewski. Além disso, penso em Raspadori, que é um jogador que eu também queria treinar na Lazio. Também acho que a Atalanta tem dois atacantes importantes, como Krstovic e Scamacca, que já marcaram mais de dez gols. Scamacca é um atacante forte, mas estou convencido de que ele tem as características para render ainda mais. O grande desafio é levá-lo a 100% e esperamos também na colaboração do rapaz. Scalvini? Vamos avaliar várias oportunidades: estou testando-o como centro-esquerda ou centro-direita”.