Em Zingonia, sede do centro esportivo da Atalanta, ocorreu a coletiva de imprensa de apresentação do novo técnico Maurizio Sarri. Ao lado do diretor esportivo Cristiano Giuntoli, com quem volta a trabalhar após a passagem pelo Napoli, de Antonio e Luca Percassi e de Steve Pagliuca, o sucessor de Raffaele Palladino demonstrou seu grande orgulho por esse novo desafio, que surge após o término de sua passagem pela Lazio.
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Atalanta, as primeiras palavras de Sarri: “Sonho em vencer em Bergamo. Ederson quer ficar, será um pilar. Quero que o Scamacca esteja 100% em forma; novas funções para Zalewski e Samardzic”
POR QUE EM BERGAMO
“Gostaria de agradecer ao clube. Vim para Bergamo pela confiança que depositaram em mim. Fiquei muito impressionado com o estádio, Zingonia, o ambiente e o quanto este clube se empenha. É claro que minha filosofia é bem diferente, mas a prioridade é ver uma boa Atalanta. Espero uma temporada tão difícil quanto importante. Temos os recursos necessários para nos sairmos bem, mas precisamos trabalhar. Meu diretor sabe o que penso e conhece as características dos jogadores para o meu estilo de jogo; além disso, é verdade que a Atalanta tem sua própria filosofia. A qualidade do elenco está presente; quanto ao mercado de transferências, vamos ver o que acontece”, declarou Sarri no início da coletiva.
SCAMACCA PODE FAZER MAIS; NOVO PAPEL PARA SAMARDZIC
A conversa passou, em seguida, para questões mais técnicas e táticas, e Maurizio Sarri mencionou possíveis mudanças tanto no sistema de jogo quanto nas posições em campo de alguns jogadores: “Estamos testando Samardzic em uma nova posição como meio-campista central, assim como Zalewski. Além disso, penso em Raspadori, que é um jogador que eu também queria treinar na Lazio. Também acho que a Atalanta tem dois atacantes importantes, como Krstovic e Scamacca, que já marcaram mais de dez gols. Scamacca é um atacante forte, mas estou convencido de que ele tem as características para render ainda mais. O grande desafio é levá-lo a 100% e esperamos também na colaboração do rapaz. Scalvini? Vamos avaliar várias oportunidades: estou testando-o como centro-esquerda ou centro-direita”.
RECOMEÇO COM O EDERSON
Durante a coletiva de imprensa de apresentação, Maurizio Sarri também respondeu a algumas perguntas sobre o mercado de transferências, começando pelo futuro de Ederson, cuja transferência para o Manchester United (por 45 milhões de euros) não se concretizou e que recebeu, nos últimos dias, uma proposta de renovação de contrato da Atalanta. “Ederson vai voltar ao time. Meu receio era saber com que atitude o rapaz poderia permanecer conosco. Na verdade, Ederson demonstrou maturidade e grande vontade de ficar: ele será um pilar desta Atalanta. A contratação de Gaetano? Foi um grande presente do diretor. Além disso, no geral, a temporada será longa e também haverá alternativas em termos de formação, como o 4-2-3-1. Vamos ver, temos muitas opções”.
OS OBJETIVOS DE SARRI
A coletiva de imprensa de Maurizio Sarri termina com uma declaração sobre suas intenções e os objetivos que ele espera alcançar no comando da Atalanta: “Nosso objetivo é nos tornarmos um time competitivo. Sei que os primeiros dias serão difíceis, mas estou convencido de que podemos nos sair bem. Também em Nápoles tivemos dificuldades no início, mas sabemos como as coisas acabaram. Gostaria de conquistar algum título aqui em Bergamo, mas, em certos aspectos, a jornada é mais bonita do que o destino, e espero que essa trajetória com o Nerazzurro seja uma grande jornada, assim como a que vivi em Nápoles”.
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