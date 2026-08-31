O Crystal Palace acelera por Honest Ahanor e põe as mãos no jovem defensor, destinado a se transferir para Londres por empréstimo da Atalanta. A operação se insere em um cenário de mercado bastante articulado: dentro de um ano, o jogador será do Chelsea em definitivo, por 48 milhões de euros, após uma temporada emprestado ao Crystal Palace.
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Atalanta: Ahanor é emprestado ao Crystal Palace e depois será do Chelsea: o motivo
Gianluca Di Marzio conta os bastidores por trás do formato desta operação de mercado: o jogador nascido em 2008 não será repassado ao Palace pelo Chelsea, para onde se transferirá por 48 milhões, mas pela Atalanta. Os Blues, por enquanto, vão se limitar a anunciar um pré-acordo para a sua chegada a partir da próxima temporada, a de 2027/28.
O Chelsea, de fato, não pode emprestar Ahanor ao Crystal Palace por regulamento da Premier League: assim, essa brecha será contornada. Pelo regulamento da Premier League, não é possível emprestar dois jogadores a outro clube, e o Chelsea já havia mandado Alex Disasi ao Crystal Palace. Portanto, formalmente, o time de Xabi Alonso não poderia mandar também Ahanor para a mesma equipe. Brecha contornada com essa solução.
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