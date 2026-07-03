A nova Atalanta, comandada por Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli, está prestes a fechar a primeira contratação deste verão. Segundo informações da Sky Sport, o clube nerazzurro espera concretizar, já nas próximas horas, a contratação do meio-campista Gianluca Gaetano, do Cagliari, indicado pelo ex-técnico da Lazio como prioridade para a posição de meia-armador.
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Atalanta: a primeira contratação de Sarri está mais próxima: acordo com o Cagliari por um valor baixo por Gaetano; veja quanto ele vai custar
UMA MUDANÇA A UM PASSO DE DISTÂNCIA
A negociação, iniciada há várias semanas, chegou a um ponto decisivo: o Cagliari, que partia de uma avaliação em torno de 15 milhões de euros, passou a considerar a possibilidade de aceitar uma proposta ligeiramente inferior, e a Atalanta, que havia chegado a oferecer 11 milhões, poderia preencher a diferença acrescentando alguns bônus. O fechamento do negócio pode ocorrer já nesta noite.
A ÉPOCA PÓS-EDERSON
Gianluca Gaetano vem de uma temporada extremamente positiva no Cagliari, na qual disputou 33 partidas no campeonato, marcou 2 gols e deu 4 assistências. A virada aconteceu com a mudança de função decidida pelo técnico do time sardo, Fabio Pisacane, que transformou o ex-jogador do Napoli de meio-campista central em meia-armador. É também a partir dessa evolução que surge o interesse da Atalanta em substituir Ederson, que se transferiu para o Manchester United.
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