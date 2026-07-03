Atalanta: a primeira contratação de Sarri está mais próxima: acordo com o Cagliari por um valor baixo por Gaetano; veja quanto ele vai custar

Gianluca Gaetano vem de uma temporada extremamente positiva no Cagliari, na qual disputou 33 partidas no campeonato, marcou 2 gols e deu 4 assistências. A virada aconteceu com a mudança de função decidida pelo técnico do time sardo, Fabio Pisacane, que transformou o ex-jogador do Napoli de meio-campista central em meia-armador. É também a partir dessa evolução que surge o interesse da Atalanta em substituir Ederson, que se transferiu para o Manchester United.