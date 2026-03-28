Atalanta: a era pós-Palestra já começou: quem são os novos talentos, de Vavassori a Steffanoni

A estreia de Marco Palestra na Seleção já estava no ar há algum tempo: ele é considerado o melhor jovem italiano desta temporada; para alguns, é o melhor ponta da Série A 2025/26; e há até quem afirme que ele já está entre os melhores da Europa. Uma temporada de sonho para o ponta nascido em 2005, de propriedade da Atalanta e emprestado (sem opção de compra) ao Cagliari até junho próximo, que na vitória por 2 a 0 contra a Irlanda do Norte estreou com a camisa da Itália, entrando nos minutos finais da partida no lugar de Politano. Mais um, o enésimo talento lançado pela base da Atalanta. Esse selo nerazzurro é sinônimo de qualidade para os jovens que alçam voo de Bergamo; e enquanto Palestra continua sua trajetória de crescimento, em Zingonia já estão trabalhando há algum tempo para revelar novas joias.