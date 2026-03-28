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Francesco Guerrieri

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Atalanta: a era pós-Palestra já começou: quem são os novos talentos, de Vavassori a Steffanoni

Atalanta
Campeonato Italiano
Mercado da bola

Cinco talentos a serem observados no futuro em uma das melhores categorias de base da Itália

A estreia de Marco Palestra na Seleção já estava no ar há algum tempo: ele é considerado o melhor jovem italiano desta temporada; para alguns, é o melhor ponta da Série A 2025/26; e há até quem afirme que ele já está entre os melhores da Europa. Uma temporada de sonho para o ponta nascido em 2005, de propriedade da Atalanta e emprestado (sem opção de compra) ao Cagliari até junho próximo, que na vitória por 2 a 0 contra a Irlanda do Norte estreou com a camisa da Itália, entrando nos minutos finais da partida no lugar de Politano. Mais um, o enésimo talento lançado pela base da Atalanta. Esse selo nerazzurro é sinônimo de qualidade para os jovens que alçam voo de Bergamo; e enquanto Palestra continua sua trajetória de crescimento, em Zingonia já estão trabalhando há algum tempo para revelar novas joias.

  • FEDERICO STEFFANONI (Meio-campista, nascido em 2008)

    Depois de começar a temporada na Primavera, ele foi incorporado à equipe Sub-23 de Bocchetti; na Série C, está conquistando a vaga de titular também graças à sua versatilidade: já atuou pela direita, pela esquerda, como meio-campista central e até mesmo como meia-atacante; adaptando-se a qualquer tipo de formação, seja com um lateral atrás ou subindo e descendo por toda a lateral do campo. Quem o conhece bem diz que a segurança com que joga a bola é uma de suas principais qualidades, apesar de ele ter apenas 17 anos.


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  • DOMINIC VAVASSORI (Atacante, nascido em 2005)

    Provavelmente é o jogador mais pronto para dar o salto para o time principal. Ponto de referência da equipe sub-23, ele já ficou algumas vezes no banco do time principal, tanto na Série A quanto na Liga dos Campeões, e Palladino vem observando-o desde que chegou. Com dupla nacionalidade italiana e brasileira devido às origens de seu pai Luciano (nascido no Brasil e adotado por uma família de Bergamo), Vavassori pode jogar em qualquer posição a partir da linha de meio-campo. Possui excelente técnica e timing na inserção; quando marca um adversário, consegue passar nove em cada dez vezes.

  • NICOLO' BALDO (Atacante, nascido em 2006)

    Ele está entre os cinco maiores artilheiros do campeonato Primavera, com uma média de mais de um gol a cada dois jogos, o que mostra bem como esse garoto vive para marcar gols. Além disso, Baldo é bom em proteger a bola para ajudar a equipe a avançar e nos cabeceios; quando necessário, ele também pode se deslocar para a esquerda em um trio ofensivo (jogando com o pé contrário). Este ano, ele também marcou seu primeiro gol na Youth League (contra o Eintracht de Frankfurt) e disputou algumas partidas como capitão. Considerado um dos melhores jovens do setor juvenil, alguns clubes estrangeiros já vieram à Itália para acompanhá-lo de perto.


  • DANIEL CURCIO (Atacante, nascido em 2008)

    Passando para uma categoria inferior, eis o melhor jogador da equipe Sub-18 da Atalanta. Nascido em Tradate (Varese), ele também possui passaporte espanhol devido às origens de sua mãe e, por enquanto, optou por jogar com as Furie Rosse; integrante da seleção sub-16, na Itália já conquistou dois campeonatos sub-14 e sub-15 com o Inter (onde marcou mais de 40 gols) e chegou a Bergamo no verão vindo do Girona. Atacante ambidestro e habilidoso na finalização, a velocidade é uma de suas melhores características.

  • MATTIA SONZOGNI (Goleiro, nascido em 2009)

    Completou 16 anos em julho passado e, neste ano, vem alternando entre as categorias Sub-17 e Sub-18, sempre jogando abaixo da faixa etária. Começou no Milan junto com o irmão Luca (goleiro nascido em 2004, atualmente na Série C pelo Ospitaletto), mas chegou a Bergamo ainda muito jovem e, neste ano, fez também suas primeiras partidas na Youth League contra o PSG e o Chelsea. É um goleiro de 1,91 m, o que lhe permite cobrir bem a área; nas diversas competições juvenis, defendeu vários pênaltis decisivos e também se destaca com os pés e na visão de jogo: alguns gols surgiram diretamente de seus lançamentos.

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