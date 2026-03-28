A estreia de Marco Palestra na Seleção já estava no ar há algum tempo: ele é considerado o melhor jovem italiano desta temporada; para alguns, é o melhor ponta da Série A 2025/26; e há até quem afirme que ele já está entre os melhores da Europa. Uma temporada de sonho para o ponta nascido em 2005, de propriedade da Atalanta e emprestado (sem opção de compra) ao Cagliari até junho próximo, que na vitória por 2 a 0 contra a Irlanda do Norte estreou com a camisa da Itália, entrando nos minutos finais da partida no lugar de Politano. Mais um, o enésimo talento lançado pela base da Atalanta. Esse selo nerazzurro é sinônimo de qualidade para os jovens que alçam voo de Bergamo; e enquanto Palestra continua sua trajetória de crescimento, em Zingonia já estão trabalhando há algum tempo para revelar novas joias.
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Atalanta: a era pós-Palestra já começou: quem são os novos talentos, de Vavassori a Steffanoni
FEDERICO STEFFANONI (Meio-campista, nascido em 2008)
Depois de começar a temporada na Primavera, ele foi incorporado à equipe Sub-23 de Bocchetti; na Série C, está conquistando a vaga de titular também graças à sua versatilidade: já atuou pela direita, pela esquerda, como meio-campista central e até mesmo como meia-atacante; adaptando-se a qualquer tipo de formação, seja com um lateral atrás ou subindo e descendo por toda a lateral do campo. Quem o conhece bem diz que a segurança com que joga a bola é uma de suas principais qualidades, apesar de ele ter apenas 17 anos.
DOMINIC VAVASSORI (Atacante, nascido em 2005)
Provavelmente é o jogador mais pronto para dar o salto para o time principal. Ponto de referência da equipe sub-23, ele já ficou algumas vezes no banco do time principal, tanto na Série A quanto na Liga dos Campeões, e Palladino vem observando-o desde que chegou. Com dupla nacionalidade italiana e brasileira devido às origens de seu pai Luciano (nascido no Brasil e adotado por uma família de Bergamo), Vavassori pode jogar em qualquer posição a partir da linha de meio-campo. Possui excelente técnica e timing na inserção; quando marca um adversário, consegue passar nove em cada dez vezes.
NICOLO' BALDO (Atacante, nascido em 2006)
Ele está entre os cinco maiores artilheiros do campeonato Primavera, com uma média de mais de um gol a cada dois jogos, o que mostra bem como esse garoto vive para marcar gols. Além disso, Baldo é bom em proteger a bola para ajudar a equipe a avançar e nos cabeceios; quando necessário, ele também pode se deslocar para a esquerda em um trio ofensivo (jogando com o pé contrário). Este ano, ele também marcou seu primeiro gol na Youth League (contra o Eintracht de Frankfurt) e disputou algumas partidas como capitão. Considerado um dos melhores jovens do setor juvenil, alguns clubes estrangeiros já vieram à Itália para acompanhá-lo de perto.
DANIEL CURCIO (Atacante, nascido em 2008)
Passando para uma categoria inferior, eis o melhor jogador da equipe Sub-18 da Atalanta. Nascido em Tradate (Varese), ele também possui passaporte espanhol devido às origens de sua mãe e, por enquanto, optou por jogar com as Furie Rosse; integrante da seleção sub-16, na Itália já conquistou dois campeonatos sub-14 e sub-15 com o Inter (onde marcou mais de 40 gols) e chegou a Bergamo no verão vindo do Girona. Atacante ambidestro e habilidoso na finalização, a velocidade é uma de suas melhores características.
MATTIA SONZOGNI (Goleiro, nascido em 2009)
Completou 16 anos em julho passado e, neste ano, vem alternando entre as categorias Sub-17 e Sub-18, sempre jogando abaixo da faixa etária. Começou no Milan junto com o irmão Luca (goleiro nascido em 2004, atualmente na Série C pelo Ospitaletto), mas chegou a Bergamo ainda muito jovem e, neste ano, fez também suas primeiras partidas na Youth League contra o PSG e o Chelsea. É um goleiro de 1,91 m, o que lhe permite cobrir bem a área; nas diversas competições juvenis, defendeu vários pênaltis decisivos e também se destaca com os pés e na visão de jogo: alguns gols surgiram diretamente de seus lançamentos.