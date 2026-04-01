A vitória do Brasil por 3 a 1 sobre a Croácia, em amistoso disputado na última terça-feira (31), em Orlando, trouxe mais do que um bom resultado dentro de campo. Durante a partida, o nome de Neymar voltou a ser cantado pela torcida, reacendendo o debate sobre um possível retorno do atacante à seleção brasileira.
Ex-atacante da seleção critica Neymar e dispara: "Quem não acompanha futebol pede o Neymar na Copa"
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Dodô rebate pressão por Neymar
A manifestação, no entanto, não encontra respaldo em Dodô, ex-atacante da seleção e atualmente comentarista. Em entrevista à TMC Esporte, ele foi direto ao avaliar o cenário e criticou o clamor popular pelo jogador.
"Quem está fora da seleção que poderia estar jogando? Nossa seleção é esse time que está aí convocado. Falam dos laterais, quem são os outros que poderiam ser convocados? Os meias, quem são dois meias que poderiam ser convocados no lugar desses que foram? São os caras que a gente tem".
Dodô foi além e questionou o nível de análise de quem pede o retorno de Neymar neste momento: "Quem fala isso, não acompanha futebol. Quem não acompanha futebol, pede o Neymar na seleção, porque não está vendo como ele está jogando".
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Debate expõe momento do camisa 10
As declarações do ex-jogador evidenciam a divisão de opiniões entre torcedores e analistas. Enquanto parte do público ainda vê Neymar como peça indispensável, há quem considere que o momento atual do atacante não justifica sua convocação.
A discussão também levanta dúvidas sobre a real carência de opções no elenco, ponto central da crítica feita por Dodô ao defender que o grupo atual reflete o que o Brasil tem de melhor disponível.
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Últimos testes antes da Copa
O amistoso contra a Croácia representou a última oportunidade para os jogadores convocados mostrarem serviço antes da definição da lista final para a Copa do Mundo de 2026, que será anunciada por Carlo Ancelotti no dia 18 de maio.
Além disso, o confronto serviu para medir o nível de competitividade da seleção diante de adversários europeus de peso. Na semana anterior, contra a França, em Boston, o Brasil teve atuação abaixo do esperado, com pouca criatividade ofensiva e muitos erros, culminando na derrota por 2 a 1.