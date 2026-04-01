Ex-atacante da seleção critica Neymar e dispara: "Quem não acompanha futebol pede o Neymar na Copa"

A manifestação, no entanto, não encontra respaldo em Dodô, ex-atacante da seleção e atualmente comentarista. Em entrevista à TMC Esporte, ele foi direto ao avaliar o cenário e criticou o clamor popular pelo jogador.

"Quem está fora da seleção que poderia estar jogando? Nossa seleção é esse time que está aí convocado. Falam dos laterais, quem são os outros que poderiam ser convocados? Os meias, quem são dois meias que poderiam ser convocados no lugar desses que foram? São os caras que a gente tem".

Dodô foi além e questionou o nível de análise de quem pede o retorno de Neymar neste momento: "Quem fala isso, não acompanha futebol. Quem não acompanha futebol, pede o Neymar na seleção, porque não está vendo como ele está jogando".