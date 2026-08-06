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Joshua Zirkzee Manchester United 2025-26Getty
Yosua Arya

Traduzido por

Atacante do Manchester United, Joshua Zirkzee, é liberado para retorno à Serie A enquanto a Juventus planeja investida por empréstimo

Mercado da bola
J. Zirkzee
Manchester United
Juventus
Premier League
Campeonato Italiano

A Juventus está acelerando as negociações para contratar por empréstimo o atacante do Manchester United Joshua Zirkzee neste verão. O Manchester United deu sinal verde para avaliar um acordo temporário depois de o holandês manifestar forte desejo de retornar à Serie A.

  • Juventus acelera investida por empréstimo de Joshua Zirkzee

    A Juventus está fazendo movimentos cada vez mais concretos para contratar Zirkzee durante a janela de transferências de verão. O gigante italiano recebeu o sinal verde crucial do Manchester United para avaliar um negócio por empréstimo, de acordo com a La Gazzetta dello Sport. O atacante nascido em 2001 viveu dois anos discretos na Premier League. Ele expressou profunda saudade da Serie A e deu total disponibilidade para se juntar à Juventus.

    Essa possível chegada acontece enquanto o futuro de Jonathan David em Turim se torna a cada dia mais incerto. A saída precoce do atacante canadense durante um amistoso contra o Chelsea, em Hong Kong, sinalizou de forma simbólica uma iminente passagem de bastão neste verão.

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  • Joshua ZirkzeeGetty

    Massara negocia termos financeiros apertados

    O diretor esportivo da Continassa, Ricky Massara, está conduzindo ativamente a operação e trabalhando duro nos detalhes finais do contrato. O objetivo claro de Massara é garantir um empréstimo sem obrigação de compra, protegendo o balanço financeiro do clube. A Juventus tem margem limitada para novas investidas no mercado depois de fazer um pesado investimento para contratar Randal Kolo Muani. O clube italiano acertou uma taxa de € 38 milhões, mais € 12 mi em bônus garantidos com o Paris Saint-Germain pelo francês.

    Massara já havia tentado contratar o ex-astro do Bologna durante sua passagem pela Roma. Agora, ele está acelerando as negociações para aproveitar uma oportunidade que considera imperdível para o clube de Turim.

  • Versatilidade tática para o ataque de Spalletti

    Embora Zirkzee não seja visto como um centroavante de ofício, sua qualidade técnica e experiência internacional elevariam significativamente as opções ofensivas de Luciano Spalletti. O holandês já havia demonstrado sua capacidade de articular jogadas no mais alto nível do futebol italiano.

    Sua possível chegada depende da resolução da situação de David. O atacante canadense quer permanecer em Turim para se redimir de uma temporada de estreia decepcionante, na qual marcou apenas oito gols, com o objetivo de repetir a forma prolífica dos tempos de Lille. Embora a Juventus aprecie o profissionalismo de David, a oportunidade de contratar Zirkzee por empréstimo pode levar o ex-jogador do Lille a considerar uma saída após apenas um ano.

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  • Zirkzee Manchester UnitedGetty Images

    Próximos passos na reformulação do ataque em Turim

    As negociações entre Juventus e United devem se intensificar enquanto Massara tenta finalizar o acordo. Definir o futuro de David segue sendo a peça-chave que precisa se encaixar antes de a Juventus poder concluir oficialmente o empréstimo.

    Se as conversas com o Manchester United entrarem em colapso de forma inesperada no fim da janela, a Juventus manteve alternativas para reforçar a linha de ataque de Spalletti. O clube segue monitorando vários atacantes com saída esperada do Chelsea, incluindo Nicolas Jackson, Emmanuel Emegha e Liam Delap, como opções de reserva antes do fechamento do mercado.

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