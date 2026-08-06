Atacante do Manchester United, Joshua Zirkzee, é liberado para retorno à Serie A enquanto a Juventus planeja investida por empréstimo

A Juventus está fazendo movimentos cada vez mais concretos para contratar Zirkzee durante a janela de transferências de verão. O gigante italiano recebeu o sinal verde crucial do Manchester United para avaliar um negócio por empréstimo, de acordo com a La Gazzetta dello Sport. O atacante nascido em 2001 viveu dois anos discretos na Premier League. Ele expressou profunda saudade da Serie A e deu total disponibilidade para se juntar à Juventus.

Essa possível chegada acontece enquanto o futuro de Jonathan David em Turim se torna a cada dia mais incerto. A saída precoce do atacante canadense durante um amistoso contra o Chelsea, em Hong Kong, sinalizou de forma simbólica uma iminente passagem de bastão neste verão.