Atacante do Liverpool, Cody Gakpo quebra o silêncio sobre transferência multimilionária fracassada para o Manchester City

Em uma conversa franca sobre seu futuro e a turbulência da janela de transferências mais recente, Gakpo finalmente abordou as especulações que quase o fizeram trocar Anfield pela metade azul de Manchester. O atacante versátil teria sido alvo de forte interesse do time de Enzo Maresca, com um pacote de vários milhões de libras sobre a mesa que aumentaria significativamente seus ganhos na carreira.

Ao relembrar a saga em uma entrevista reveladora ao The Telegraph, Gakpo admitiu que o período foi incrivelmente desgastante tanto para ele quanto para seu círculo mais próximo. "Não sei se você quer entrar em detalhes sobre isso, mas não faz sentido falar sobre o assunto. Foi um verão difícil para mim, minha família e tudo relacionado ao futebol e à vida. Então, sim, eu apenas deixei acontecer, e terminou da forma como terminou", disse Gakpo.