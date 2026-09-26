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Atacante do Liverpool, Cody Gakpo quebra o silêncio sobre transferência multimilionária fracassada para o Manchester City
A oportunidade perdida no Etihad
Em uma conversa franca sobre seu futuro e a turbulência da janela de transferências mais recente, Gakpo finalmente abordou as especulações que quase o fizeram trocar Anfield pela metade azul de Manchester. O atacante versátil teria sido alvo de forte interesse do time de Enzo Maresca, com um pacote de vários milhões de libras sobre a mesa que aumentaria significativamente seus ganhos na carreira.
Ao relembrar a saga em uma entrevista reveladora ao The Telegraph, Gakpo admitiu que o período foi incrivelmente desgastante tanto para ele quanto para seu círculo mais próximo. "Não sei se você quer entrar em detalhes sobre isso, mas não faz sentido falar sobre o assunto. Foi um verão difícil para mim, minha família e tudo relacionado ao futebol e à vida. Então, sim, eu apenas deixei acontecer, e terminou da forma como terminou", disse Gakpo.
- AFP
Lidando com as consequências financeiras e pessoais
O fracasso de uma transferência tão midiática costuma trazer implicações além das quatro linhas e, para Gakpo, não conseguir a ida para o City também significou perder uma substancial vantagem financeira. Relatos sugerem que os termos pessoais oferecidos pelos Citizens representariam um enorme aumento salarial para o ex-jogador do PSV Eindhoven.
Gakpo destacou que agora tenta superar a decepção do verão recorrendo à sua rede de apoio e redescobrindo a alegria de jogar. O atacante está determinado a não deixar que os "e se" do interesse do City atrapalhem suas atuações futuras. "É uma história muito longa", explicou. "O verão foi muito duro, em todos os sentidos. Eu apenas deixei tudo assentar e vi como as coisas iam se desenrolar, e aconteceu desse jeito. Agora, é o que é. Eu só quero aproveitar minha vida com minha família e meus amigos. E jogar futebol com meus companheiros aqui e no clube."
Respondendo às críticas dos torcedores do Liverpool
Embora as conversas sobre transferência tenham dominado o verão dele, Gakpo também teve de lidar com uma queda de rendimento durante a campanha anterior, o que levou a questionamentos por parte da torcida de Anfield. O atacante reconheceu que jogar por um clube do porte do Liverpool naturalmente traz grandes expectativas e que ele não ficou imune à pressão quando os resultados não saíram como o time queria.
Em vez de rebater seus críticos, o holandês optou por validar as preocupações levantadas pelos torcedores, observando que os padrões no Liverpool são inegociáveis. "Quando você joga em um grande clube como o Liverpool, você tem que render", afirmou Gakpo. "Não quero falar dos outros ou de outros jogadores, mas sei que eu poderia ter feito muito melhor do que no ano passado. Não sei se as críticas foram injustas. Talvez tenham sido, mas de certa forma eu entendo. No Liverpool, você tem que vencer, render e mostrar que é um dos melhores clubes do mundo. Nós não fizemos isso no ano passado, eu inclusive. É assim que as coisas são."
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Pensando no futuro sob o comando de Andoni Iraola
Com seu contrato de longo prazo em Anfield válido até 2030, Gakpo está agora totalmente focado em seu desenvolvimento sob o novo esquema tático de Andoni Iraola. O atacante tem sido utilizado pela ponta direita após as tentativas sem sucesso do Liverpool de contratar outros alvos, como Yankuba Minteh ou Ismaila Sarr. Gakpo abraçou a nova função com maturidade, reconhecendo que precisava elevar seu nível de atuação após uma campanha abaixo das expectativas. O jogador continua sendo seu crítico mais severo enquanto busca ajudar o Liverpool a voltar ao topo do futebol europeu.
"Temos que fazer, da melhor forma possível, as coisas que podemos controlar. Essa é a única coisa que posso fazer, e o resto está fora das nossas mãos. Se não tenho controle sobre a situação, não vou me preocupar. Eu apenas faço o meu trabalho", afirmou.
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