Isak foi o retrato de emoções mistas ao passar pela zona mista após a vitória da Suécia por 2 a 1 sobre a Romênia. Embora o atacante exibisse um sorriso de satisfação depois de contribuir para uma vitória vital, ele mancava visivelmente e chamou atenção para uma cena bastante desagradável em seu pé direito. O atacante do Liverpool foi vítima de uma pisão forte durante o segundo tempo, o que deixou seu dedo do pé coberto de sangue e o fez sofrer com dor durante boa parte dos minutos finais da partida.

Falando aos repórteres que se reuniram para checar seu estado, o jogador de 27 anos gesticulou em direção ao ferimento para confirmar a gravidade do lance. O atacante estava notavelmente calmo apesar da evidência física do choque, explicando que a dor era intensa, mas administrável depois que o susto inicial passou. "Dá para ver...", afirmou, olhando para o dedo do pé ensanguentado, como citado pelo Aftonbladet. "Foi um pisão de verdade. Aqueles de vocês que já jogaram talvez saibam que leva alguns minutos para passar, mas ficou tudo bem."