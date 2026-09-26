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Atacante do Liverpool, Alexander Isak mostra dedo do pé ensanguentado e assustador após duelo duro da Suécia contra a Romênia
Cicatrizes de batalha para o talismã sueco
Isak foi o retrato de emoções mistas ao passar pela zona mista após a vitória da Suécia por 2 a 1 sobre a Romênia. Embora o atacante exibisse um sorriso de satisfação depois de contribuir para uma vitória vital, ele mancava visivelmente e chamou atenção para uma cena bastante desagradável em seu pé direito. O atacante do Liverpool foi vítima de uma pisão forte durante o segundo tempo, o que deixou seu dedo do pé coberto de sangue e o fez sofrer com dor durante boa parte dos minutos finais da partida.
Falando aos repórteres que se reuniram para checar seu estado, o jogador de 27 anos gesticulou em direção ao ferimento para confirmar a gravidade do lance. O atacante estava notavelmente calmo apesar da evidência física do choque, explicando que a dor era intensa, mas administrável depois que o susto inicial passou. "Dá para ver...", afirmou, olhando para o dedo do pé ensanguentado, como citado pelo Aftonbladet. "Foi um pisão de verdade. Aqueles de vocês que já jogaram talvez saibam que leva alguns minutos para passar, mas ficou tudo bem."
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A forma internacional reflete o sucesso doméstico
Apesar do susto com a lesão, a noite de Isak foi marcada por seu faro de gol no primeiro tempo. Ele abriu o placar para sua seleção após um cruzamento preciso de Yasin Ayari, que se tornou uma importante fonte de criatividade no meio-campo sueco. O atacante foi rápido em elogiar o companheiro pela qualidade da assistência, observando que o passe tornou sua finalização significativamente mais fácil. "Ele deixou na boa. Foi fantástico", disse o atacante.
O gol dá sequência ao que tem sido um período de recuperação para o ex-jogador do Newcastle, que teve um excelente início de temporada em nível de clube. Após uma campanha de estreia desafiadora depois de sua transferência milionária para Anfield, Isak parece ter encontrado seu ritmo sob a orientação tática de Graham Potter no cenário internacional. Sua capacidade de levar o faro de gol da Premier League para o amarelo e azul da Suécia será um enorme impulso para a seleção nacional, que busca ganhar embalo em sua campanha atual.
Confiança aumenta após dificuldades do Liverpool
A atual fase do atacante contrasta fortemente com as dificuldades que ele enfrentou no ano passado. Depois de já ter marcado quatro gols nos cinco jogos do Liverpool na Premier League nesta temporada, ele já dobrou seu total de toda a campanha doméstica anterior. Balançar as redes por sua seleção serviu como mais uma confirmação de seu retorno à melhor condição. Isak admitiu que mudar de ambiente e manter sua sequência de gols foi vital para sua lucidez mental e sua confiança geral antes de um período cheio de jogos.
"Ótimo. Um ambiente diferente, um novo gol. Foi bom para o futuro. Tenho estado com o ânimo melhor, mas espero que isso continue", destacou.
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Foco se volta para o confronto com a Polônia
A vitória na Strawberry Arena dá uma base sólida para a Suécia em um grupo competitivo da Liga das Nações que também inclui a Bósnia-Herzegovina. A equipe terá apenas dois dias de descanso antes de voltar a campo para enfrentar uma perigosa seleção da Polônia na noite de segunda-feira, em Solna. Além do duelo duro para Isak, a Suécia tem mais preocupações com o elenco antes dos próximos compromissos. Emil Holm, que recentemente enfrentou problemas físicos que o fizeram perder a Copa do Mundo, foi retirado de campo de maca. O defensor parecia sentir dores significativas, com suspeita de uma lesão na coxa, o que lançou uma sombra sobre o que, de resto, foi um início bem-sucedido de campanha na Liga das Nações para a seleção escandinava.
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