O capitão acrescentou que a disciplina tática e uma preparação minuciosa serão cruciais na tentativa de interromper o embalo do líder da liga. Dando sequência à entrevista aos meios de comunicação do clube, Brugue comentou: "Vamos trabalhar, montar um bom plano de jogo e por que não?"

Esse otimismo é sustentado por uma sequência invicta em casa na liga que vem desde fevereiro de 2026. Ao longo dos últimos nove jogos da La Liga em seus domínios, a equipe de Castro conquistou oito vitórias, incluindo um dominante triunfo por 5 a 2 sobre o Real Betis em sua estreia em casa na temporada 2026-27, antes de empatar sem gols com o Malaga na última rodada.