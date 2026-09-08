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imago-sport-1082127625.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa

Traduzido por

Atacante do Levante, Roger Brugue está confiante em parar o início perfeito do Barcelona em La Liga

R. Brugue
Levante
Levante x Barcelona
Barcelona
La Liga

O capitão do Levante, Roger Brugue, está confiante de que sua equipe pode frear o início perfeito do Barcelona na temporada de La Liga neste fim de semana. O atacante ressaltou que os Granotas vão encarar o duelo de domingo sem qualquer complexo de inferioridade, apostando em sua forte campanha em casa para atrapalhar os líderes da liga em grande fase no Ciutat de Valencia.

  • Capitão rejeita rótulo de azarão

    O capitão do Levante, Brugue, acredita que sua equipe pode frear o embalo do Barcelona quando o líder de La Liga visitar Valência neste fim de semana. O time de Luis Castro recebe o Barcelona no Estadio Ciudad de Valencia no domingo, 13 de setembro, pela quinta rodada. Com um retrospecto caseiro formidável a seu favor, o atacante insiste que os anfitriões têm a base necessária para surpreender.

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  • imago-sport-1082526202.jpgSOPA Images

    Brugue destaca a força em casa

    Embora reconheça que os visitantes chegam em excelente forma no cenário doméstico, Brugue acredita que a vantagem de atuar em casa permitirá à sua equipe fazer um duelo duro. Falando aos canais oficiais de mídia do clube, o capitão do Levante destacou a mentalidade firme da equipe: "O Barcelona é um grande rival e chega para este jogo em boa forma, mas também sabemos que somos fortes em casa. Vencemos os últimos seis jogos em casa e vamos para lá sem medo, sem nenhum complexo de inferioridade."

  • Levante conta com sua fortaleza

    O capitão acrescentou que a disciplina tática e uma preparação minuciosa serão cruciais na tentativa de interromper o embalo do líder da liga. Dando sequência à entrevista aos meios de comunicação do clube, Brugue comentou: "Vamos trabalhar, montar um bom plano de jogo e por que não?"

    Esse otimismo é sustentado por uma sequência invicta em casa na liga que vem desde fevereiro de 2026. Ao longo dos últimos nove jogos da La Liga em seus domínios, a equipe de Castro conquistou oito vitórias, incluindo um dominante triunfo por 5 a 2 sobre o Real Betis em sua estreia em casa na temporada 2026-27, antes de empatar sem gols com o Malaga na última rodada.

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  • imago-sport-1082545886.jpgAOP.Press

    Calendário exigente coloca gigantes à prova

    O Barcelona de Hansi Flick teve um início explosivo na campanha 2026-27, vencendo seus quatro primeiros jogos da liga, marcando 17 gols e sofrendo apenas dois. Antes de viajar para enfrentar o Levante, o Barcelona precisa passar pela estreia na fase de liga da Champions League, em casa, contra o Feyenoord nesta quarta-feira. O calendário apertado dos visitantes pode dar ao time da casa a oportunidade ideal para conquistar uma grande zebra.

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