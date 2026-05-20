Atacante do Birmingham ouviu que tem “sorte de estar vivo” e recebeu suspensão da carteira de motorista por 14 meses e multa após acidente causado por dirigir embriagado

Conforme noticiado pelo The Independent, Ducksch escapou de uma possível tragédia após um acidente de carro ocorrido tarde da noite. O jogador de 32 anos compareceu ao Tribunal de Primeira Instância de Leamington Spa na quarta-feira, confessando ter dirigido seu Mercedes acima do limite legal de álcool. A colisão aconteceu na segunda-feira de Páscoa, poucas horas depois de ele ter entrado como reserva na derrota do Birmingham por 2 a 1 contra o Ipswich Town.

O alemão, que chegou do Werder Bremen em agosto por uma taxa de € 2 milhões, foi submetido ao bafômetro, apresentando 53 mcg de álcool em 100 ml de ar expirado, acima do limite de 35 mcg.

O presidente do tribunal, John Kiely, declarou: “Você pode se considerar sortudo, em primeiro lugar, por não ter morrido e, em segundo lugar, por os outros motoristas não terem morrido. É assim que a gravidade deste caso se apresenta.”