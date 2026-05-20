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Atacante do Birmingham ouviu que tem “sorte de estar vivo” e recebeu suspensão da carteira de motorista por 14 meses e multa após acidente causado por dirigir embriagado
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Por pouco não aconteceu um acidente na estrada
Conforme noticiado pelo The Independent, Ducksch escapou de uma possível tragédia após um acidente de carro ocorrido tarde da noite. O jogador de 32 anos compareceu ao Tribunal de Primeira Instância de Leamington Spa na quarta-feira, confessando ter dirigido seu Mercedes acima do limite legal de álcool. A colisão aconteceu na segunda-feira de Páscoa, poucas horas depois de ele ter entrado como reserva na derrota do Birmingham por 2 a 1 contra o Ipswich Town.
O alemão, que chegou do Werder Bremen em agosto por uma taxa de € 2 milhões, foi submetido ao bafômetro, apresentando 53 mcg de álcool em 100 ml de ar expirado, acima do limite de 35 mcg.
O presidente do tribunal, John Kiely, declarou: “Você pode se considerar sortudo, em primeiro lugar, por não ter morrido e, em segundo lugar, por os outros motoristas não terem morrido. É assim que a gravidade deste caso se apresenta.”
Foram aplicadas pesadas multas
As consequências legais para o ex-jogador do Borussia Dortmund são significativas. Os juízes impuseram uma suspensão da carteira de motorista por 14 meses, além de uma penalidade financeira total no valor de £ 20.240. Esse valor inclui uma multa de £ 16.155, uma sobretaxa de £ 2.000, £ 85 de custas judiciais e £ 1.000 para cada uma das duas motoristas envolvidas a título de indenização. O tribunal permitiu que o atacante pagasse a dívida em parcelas mensais de £ 2.000. Em uma declaração preparada, ele admitiu seus erros, dizendo que “consumiu álcool antes de dirigir” e que “tocou de leve em um carro que vinha em sentido contrário e em outro que seguia atrás”.
A promotora Lina Akther observou: “Ele achava que estaria abaixo do limite e o réu se mostrou arrependido em sua declaração preparada.”
Distração e sanções do clube
Surgiram mais detalhes sobre os momentos que antecederam o acidente. Akther declarou ao tribunal: “O réu afirmou aos policiais que estava dirigindo, foi trocar a música e bateu, sem saber ao certo como isso aconteceu.”
Ele também alegou ter tentado desviar de um galho de árvore. A advogada de defesa Julia Morgan destacou que ele verificou o estado dos outros motoristas, uma das quais sofreu sangramento nasal, além de ferimentos na testa e no polegar.
Morgan revelou que o Birmingham City tomou medidas internas, observando: “Ele foi penalizado financeiramente e, além disso, não foi autorizado a jogar em várias partidas após esse incidente. Isso ilustra a seriedade com que incidentes dessa natureza são tratados.”
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Perspectivas para o atacante
Apesar da condenação, o clube apresentou referências pessoais que o descrevem como um homem de caráter impecável. Em campo, o atacante teve uma temporada produtiva na Championship e nas copas nacionais, contribuindo com 11 gols e duas assistências em 36 partidas.
Daqui para frente, ele precisará se concentrar em reconstruir sua reputação enquanto cumpre a suspensão da carteira de motorista, com o objetivo de superar essa grave indiscrição fora de campo e dar continuidade à sua carreira.