O atacante do Barcelona Bardghji sofreu uma devastadora ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, confirmou o campeão espanhol na terça-feira. A lesão arruinou completamente os planos para que o internacional sueco fosse transferido antes do fechamento da janela de verão, em 1º de setembro.

O jogador de 20 anos sofreu a grave lesão durante uma sessão de treino na segunda-feira. Exames médicos confirmaram que ele precisará passar por cirurgia nos próximos dias, o que o deixará fora de ação por meses. O revés acontece em um momento terrível para Bardghji, que se preparava ativamente para deixar o clube catalão após conversas com a diretoria.