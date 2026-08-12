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Atacante do Barcelona sofre segunda ruptura do LCA, e transferência para a Premier League vai por água abaixo
Duro golpe de lesão para Bardghji
O atacante do Barcelona Bardghji sofreu uma devastadora ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, confirmou o campeão espanhol na terça-feira. A lesão arruinou completamente os planos para que o internacional sueco fosse transferido antes do fechamento da janela de verão, em 1º de setembro.
O jogador de 20 anos sofreu a grave lesão durante uma sessão de treino na segunda-feira. Exames médicos confirmaram que ele precisará passar por cirurgia nos próximos dias, o que o deixará fora de ação por meses. O revés acontece em um momento terrível para Bardghji, que se preparava ativamente para deixar o clube catalão após conversas com a diretoria.
- Getty Images Sport
Flick disse ao ponta para buscar uma transferência
Em uma reviravolta cruel do destino, a lesão aconteceu apenas alguns dias depois de o técnico Flick comunicar a Bardghji que ele deveria procurar um novo clube. Segundo a ESPN, Flick aconselhou o jogador de forma sincera que seria extremamente difícil conseguir minutos no time principal do Barcelona na próxima temporada.
Para proteger o jogador de uma possível lesão antes de uma saída no verão, Bardghji foi deliberadamente deixado fora da equipe para os amistosos de sábado contra Nottingham Forest e Udinese. No entanto, o ponta acabou sofrendo a ruptura durante o treino de segunda-feira. O Barcelona já havia recebido consultas de toda a Europa, incluindo interesse da Premier League, com as conversas por uma transferência devendo acelerar antes do trágico revés.
Segunda grave lesão no joelho em dois anos
Esta é a segunda vez que o internacional sueco sofre uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito. Bardghji já havia sofrido exatamente a mesma lesão grave enquanto jogava pelo Copenhagen, em 2024. O ponta se transferiu para o Barcelona no verão passado em um acordo no valor aproximado de € 2 milhões junto ao Copenhagen. Depois, ele fez 28 partidas em todas as competições durante sua temporada de estreia na Espanha, marcando dois gols.
No entanto, a maioria de suas aparições foi saindo do banco de reservas. Suas perspectivas de atuar com regularidade estavam definidas para diminuir ainda mais após as chegadas, no verão, dos atacantes Anthony Gordon e Karim Adeyemi.
- AFP
Cirurgia pela frente enquanto as opções de transferência se esgotam
Com a janela de transferências se encerrando em 1º de setembro, a grave lesão fecha completamente a porta para qualquer possível saída de Bardghji neste verão. O jogador de 20 anos passará por cirurgia nos próximos dias antes de iniciar um longo período de reabilitação em Barcelona. Agora, ele passará a próxima temporada se recuperando no clube, em vez de concluir uma transferência para outro lugar. Bardghji vai se concentrar inteiramente em sua recuperação enquanto tenta superar um segundo grande revés no joelho em sua jovem carreira.
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