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Atacante do Arsenal, Viktor Gyokeres vibra com incrível sequência de gols na Liga das Nações após comandar a vitória da Suécia sobre a Romênia
Noite de recorde para Gyokeres
Gyokeres continua a consolidar seu status como um dos finalizadores mais letais da Europa depois de ampliar sua sensacional sequência de gols no cenário internacional. O jogador de 26 anos marcou o único gol da partida na vitória apertada da Suécia por 1 a 0 sobre a Romênia, garantindo que a Blagult siga em uma posição forte para vencer seu grupo da Liga das Nações. O gol foi particularmente significativo, já que marcou a sétima partida consecutiva da Liga das Nações em que o atacante balançou as redes.
O gol em Bucareste não foi importante apenas pelo recorde na Liga das Nações; ele também fez Gyokeres alcançar outra marca significativa na história do futebol sueco. Ao marcar, o atacante do Arsenal ultrapassou Marcus Berg na lista dos maiores artilheiros da história da seleção. Agora, ele soma 25 gols internacionais, reforçando ainda mais a empolgação em torno de sua recente transferência de alto perfil para a Premier League.
Gyokeres, em boa fase, exige padrões mais altos
O momento decisivo chegou aos 13 minutos da partida, quando Gyokeres reagiu mais rápido para completar para o gol depois que uma finalização de Sebastian Nanasi acertou a trave. Este gol mais recente fez o atacante entrar em uma categoria própria, depois de anteriormente dividir o recorde de marcar em cinco jogos seguidos com Aleksandar Mitrovic e Benjamin Sesko. Ao marcar em sete jogos seguidos, ele estabeleceu uma nova referência na história da competição.
Refletindo sobre sua atual fase, o atacante expressou sua satisfação com sua eficiência diante do gol. "É uma sensação boa. Parece que você tem boas chances e então marca. Mas provavelmente poderíamos ter feito mais no primeiro tempo e matado o jogo. Nós deixamos eles jogarem e não pressionamos bem o suficiente no segundo tempo, então dificultamos as coisas para nós mesmos", disse Gyokeres à Viaplay, como citado por Fotbolldirekt.
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A solidez defensiva compensa
No entanto, o atacante se mostrou encorajado pela solidez defensiva apresentada pelo elenco. Não sofrer gols tem sido uma prioridade da comissão técnica, e Gyokeres observou que vencer jogando mal às vezes é um passo necessário para o desenvolvimento do grupo. Ele destacou que era importante para o coletivo saber lidar com uma partida em que as coisas não saíram exatamente como o planejado, descrevendo o jogo sem sofrer gols como um grande ponto positivo para a equipe daqui para frente.
"É importante para o time ter esse tipo de partida em que as coisas podem não sair exatamente como queremos. Conseguimos não sofrer gols, fazia tempo, então isso é muito positivo. Depois, é claro que precisamos controlar um pouco mais a partida", disse.
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Ganhando embalo para novembro
A Suécia abriu dois pontos de vantagem sobre a Bósnia na liderança do seu grupo após uma vitória crucial. O triunfo garante uma posição forte para a equipe de olho nos compromissos internacionais de novembro, dando um impulso importante para a sequência do torneio.
"Muito bom. Sabíamos da situação antes desta partida, então era importante para nós somar três pontos e voltar em novembro em uma boa posição no grupo. Então a sensação é muito positiva", disse Gyokeres ao Sportbladet.
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