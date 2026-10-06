Gyokeres continua a consolidar seu status como um dos finalizadores mais letais da Europa depois de ampliar sua sensacional sequência de gols no cenário internacional. O jogador de 26 anos marcou o único gol da partida na vitória apertada da Suécia por 1 a 0 sobre a Romênia, garantindo que a Blagult siga em uma posição forte para vencer seu grupo da Liga das Nações. O gol foi particularmente significativo, já que marcou a sétima partida consecutiva da Liga das Nações em que o atacante balançou as redes.

O gol em Bucareste não foi importante apenas pelo recorde na Liga das Nações; ele também fez Gyokeres alcançar outra marca significativa na história do futebol sueco. Ao marcar, o atacante do Arsenal ultrapassou Marcus Berg na lista dos maiores artilheiros da história da seleção. Agora, ele soma 25 gols internacionais, reforçando ainda mais a empolgação em torno de sua recente transferência de alto perfil para a Premier League.