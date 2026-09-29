A passagem de Potter como técnico da Suécia segue ganhando força, já que sua equipe garantiu a segunda vitória consecutiva na Liga das Nações. A Blagult deu sequência ao triunfo na estreia contra a Romênia com uma atuação dominante diante da Polônia, assegurando a permanência na liderança da classificação. Embora a Polônia tenha oferecido forte resistência no primeiro tempo, a qualidade ofensiva superior da Suécia acabou aparecendo diante de uma torcida da casa em festa.

Os donos da casa não demoraram a impor sua autoridade quando Benjamin Nygren abriu o placar aos oito minutos de jogo, de cabeça, depois de Victor Lindelof manter viva uma cobrança de escanteio. A Polônia reagiu e conseguiu empatar pouco antes do intervalo com Sebastian Szymanski, que aproveitou uma excelente jogada pela ponta de Nicola Zalewski. No entanto, a Suécia retomou o controle depois do intervalo, com Yasin Ayari recolocando a equipe em vantagem antes de o incansável Gyokeres garantir os três pontos com uma finalização precisa.