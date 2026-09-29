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Atacante do Arsenal, Viktor Gyokeres celebra sensação de marcar enquanto a Suécia perfeita afunda a Polônia
Suécia mantém início perfeito na Liga das Nações
A passagem de Potter como técnico da Suécia segue ganhando força, já que sua equipe garantiu a segunda vitória consecutiva na Liga das Nações. A Blagult deu sequência ao triunfo na estreia contra a Romênia com uma atuação dominante diante da Polônia, assegurando a permanência na liderança da classificação. Embora a Polônia tenha oferecido forte resistência no primeiro tempo, a qualidade ofensiva superior da Suécia acabou aparecendo diante de uma torcida da casa em festa.
Os donos da casa não demoraram a impor sua autoridade quando Benjamin Nygren abriu o placar aos oito minutos de jogo, de cabeça, depois de Victor Lindelof manter viva uma cobrança de escanteio. A Polônia reagiu e conseguiu empatar pouco antes do intervalo com Sebastian Szymanski, que aproveitou uma excelente jogada pela ponta de Nicola Zalewski. No entanto, a Suécia retomou o controle depois do intervalo, com Yasin Ayari recolocando a equipe em vantagem antes de o incansável Gyokeres garantir os três pontos com uma finalização precisa.
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Reflexões sobre fazer gols
Gyokeres parece imparável no cenário internacional, marcando pela segunda vez em apenas três dias pela Suécia. Ele destacou que a equipe assumiu completamente o controle no segundo tempo para conquistar uma vitória merecida, acrescentando que se sentiu muito bem em campo e ficou feliz por balançar as redes mais uma vez. Com Alexander Isak fora por lesão, Gyokeres rapidamente assumiu um papel central na Suécia ao longo deste período com a seleção. Sua sequência de gols em jogos consecutivos e a minutagem ampliada demonstram sua crescente importância para o elenco, e a expectativa é que ele carregue um grande peso ofensivo nos próximos dois jogos da equipe.
"No segundo tempo, assumimos completamente o controle e vencemos com justiça. Eu fui um pouco como o panorama da partida. No segundo tempo, me senti muito bem e foi divertido marcar", disse ele, como citado pelo Aftonbladet.
Gyokeres supera a dor na raça
A vitória acabou sendo um pouco ofuscada pelo desgaste físico sofrido pelo principal nome da Suécia, Gyokeres. Após o apito final, o atacante foi visto caminhando de meias, revelando duas grandes manchas de sangue em suas meias brancas sobre os dois dedões dos pés. Ao ser questionado sobre as lesões visíveis e se elas foram resultado de ter sido pisado duas vezes, o atacante permaneceu notavelmente calmo e simplesmente afirmou: "Sim... às vezes é assim. Mas agora nós vencemos e eu marquei um gol, então não é algo que eu precise mencionar."
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Foco na recuperação antes da viagem à Bósnia
Com seis pontos já somados, a Suécia está em uma posição muito favorável para garantir a promoção. A integração de jovens talentos como Nygren e Ayari ao lado de estrelas já estabelecidas deu a Potter um elenco equilibrado, capaz de controlar as partidas tanto com a bola quanto sem ela. Gyokeres já está focado no próximo desafio e insiste que a recuperação é a prioridade antes de a equipe viajar para enfrentar a Bósnia e Herzegovina. "Claro que está apertado (com os jogos). Mas é importante se recuperar e se preparar para a próxima partida. Jogos são divertidos, então não há do que reclamar", concluiu.
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