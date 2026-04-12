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Atacante do Arsenal abre as portas para uma saída no verão ao revelar seu "desejo" de ser transferido
Estrela brasileira fala sobre o futuro no Arsenal
Em entrevista ao canal brasileiro Globo Esporte, Jesus voltou a gerar especulações sobre seu futuro no Emirates Stadium. Apesar de ainda ter contrato até 2027, o jogador de 29 anos tem sido frequentemente associado a uma possível transferência para outro clube, à medida que o Arsenal busca reformular suas opções de ataque. O versátil atacante, que ostenta 31 gols e 22 assistências em 119 partidas pelos Gunners, foi notavelmente sincero sobre onde se vê jogando. Ele admitiu que, embora sua prioridade atual seja ajudar seu time atual, ele tem um desejo profundo de retornar à sua terra natal.
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A ligação emocional com o Palmeiras permanece
Após recuperar a forma física, Jesus somou 23 partidas em todas as competições na temporada 2025-26, jogando apenas 855 minutos e contribuindo com cinco gols e duas assistências. Encontrando-se frequentemente como reserva de Kai Havertz, o apelo emocional de um retorno ao Palmeiras está se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Ao explicar seus planos de carreira, o atacante afirmou: “Meu foco principal hoje ainda é o Arsenal, fazer as coisas acontecerem aqui, ajudar da maneira que o técnico precisar. Depois, obviamente, quando a temporada terminar, começaremos a pensar. Meu desejo é voltar ao Palmeiras um dia e conquistar mais títulos. Já senti como é vencer lá. Isso ainda está em mim, é um desejo muito forte.”
Não há propostas concretas em jogo
Embora o romantismo de um retorno à América do Sul seja evidente, o jogador não hesitou em salientar que ainda não houve nenhuma negociação formal. Jesus está basicamente esperando que o atual campeão brasileiro, clube pelo qual marcou 28 gols e deu oito assistências em 83 partidas antes de se transferir para o Manchester City em 2017, dê o primeiro passo. Ele admitiu que um retorno depende de mais do que apenas seus próprios sentimentos: “É claro que também preciso receber uma proposta do Palmeiras. Mas minha relação com eles sempre foi muito boa e sempre será.”
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O que vem a seguir para Jesus?
A bola parece estar no campo do Arsenal no que diz respeito à renovação do contrato ou a uma possível venda no verão. Até que se chegue a uma decisão definitiva, o ciclo de especulações deve continuar até a próxima janela de transferências.