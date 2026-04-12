Atacante do Arsenal abre as portas para uma saída no verão ao revelar seu "desejo" de ser transferido

Após recuperar a forma física, Jesus somou 23 partidas em todas as competições na temporada 2025-26, jogando apenas 855 minutos e contribuindo com cinco gols e duas assistências. Encontrando-se frequentemente como reserva de Kai Havertz, o apelo emocional de um retorno ao Palmeiras está se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Ao explicar seus planos de carreira, o atacante afirmou: “Meu foco principal hoje ainda é o Arsenal, fazer as coisas acontecerem aqui, ajudar da maneira que o técnico precisar. Depois, obviamente, quando a temporada terminar, começaremos a pensar. Meu desejo é voltar ao Palmeiras um dia e conquistar mais títulos. Já senti como é vencer lá. Isso ainda está em mim, é um desejo muito forte.”