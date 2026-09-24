AFP
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Atacante de Israel, Saied Abu Farchi recebe cartão vermelho bizarro por comemoração com bandeirinha de escanteio simulando rifle contra a Áustria
Cartão vermelho bizarro contra a Áustria
Abu Farchi foi expulso aos 55 minutos do confronto do Grupo 3 na Raiffeisen Arena. Ele havia acabado de marcar de cabeça para empatar o placar em 1 a 1. Após o gol, o atacante correu até a bandeirinha de escanteio, a pegou e imitou disparos com um rifle.
O árbitro Georgi Kabakov mostrou imediatamente o segundo cartão amarelo, seguido do vermelho. Abu Farchi pareceu perplexo com a decisão, mas as regras rígidas sobre comemorações provocativas fizeram com que Israel ficasse com 10 homens pelo restante da partida.
Regras rígidas sobre comemorações de gol
O incidente viralizou instantaneamente, dividindo opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns observadores consideraram a decisão dura, muitos reconheceram que o árbitro simplesmente aplicou a letra da lei.
Gestos provocativos ou comemorações que lembrem armas há muito tempo são desencorajados pelas autoridades do futebol. Como o jogador de 20 anos já tinha cartão amarelo, a equipe de arbitragem teve pouca alternativa além de aplicar uma segunda advertência. No fim, isso serviu como uma amarga lição de que, no futebol moderno, regras rígidas regem a conduta dos jogadores durante as comemorações de gol, independentemente da emoção do momento.
Gols tardios da Áustria selam a vitória
A expulsão representou um grande ponto de virada na partida. A Áustria havia saído na frente inicialmente com um pênalti convertido por Romano Schmid aos 43 minutos, antes do empate controverso. Em desvantagem numérica, Israel foi obrigada a se defender com firmeza durante boa parte do segundo tempo. No entanto, a Áustria acabou aproveitando o homem a mais nos minutos finais. Phillipp Mwene recolocou os anfitriões em vantagem aos 90 minutos, antes de Sasa Kalajdzic marcar o terceiro nos acréscimos para assegurar a vitória por 3 a 1 e conquistar os três pontos.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Israel?
Após essa derrota, Israel se vê na lanterna da classificação do Grupo 3. A equipe tentará se recuperar e somar pontos importantes na luta contra o rebaixamento quando enfrentar a Irlanda no domingo. Depois desse confronto crucial, viajará para enfrentar Kosovo na quinta-feira, 1º de outubro, na tentativa de sair da última colocação de seu grupo da Liga das Nações.
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