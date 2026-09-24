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Moataz Elgammal
Traduzido por

Atacante de Israel, Saied Abu Farchi recebe cartão vermelho bizarro por comemoração com bandeirinha de escanteio simulando rifle contra a Áustria

Áustria x Israel
Áustria
Israel
Liga das Nações B

O atacante de Israel Saied Abu Farchi foi expulso em circunstâncias realmente bizarras durante a derrota para a Áustria na Liga das Nações da Uefa, na quinta-feira. Ele recebeu o segundo cartão amarelo após marcar um importante gol de empate e comemorar usando a bandeirinha de escanteio como arma simulada, deixando sua equipe com um jogador a menos antes de acabar sofrendo dois gols no fim na derrota por 3 a 1.

  • Cartão vermelho bizarro contra a Áustria

    Abu Farchi foi expulso aos 55 minutos do confronto do Grupo 3 na Raiffeisen Arena. Ele havia acabado de marcar de cabeça para empatar o placar em 1 a 1. Após o gol, o atacante correu até a bandeirinha de escanteio, a pegou e imitou disparos com um rifle.

    O árbitro Georgi Kabakov mostrou imediatamente o segundo cartão amarelo, seguido do vermelho. Abu Farchi pareceu perplexo com a decisão, mas as regras rígidas sobre comemorações provocativas fizeram com que Israel ficasse com 10 homens pelo restante da partida.


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  • Regras rígidas sobre comemorações de gol

    O incidente viralizou instantaneamente, dividindo opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns observadores consideraram a decisão dura, muitos reconheceram que o árbitro simplesmente aplicou a letra da lei.

    Gestos provocativos ou comemorações que lembrem armas há muito tempo são desencorajados pelas autoridades do futebol. Como o jogador de 20 anos já tinha cartão amarelo, a equipe de arbitragem teve pouca alternativa além de aplicar uma segunda advertência. No fim, isso serviu como uma amarga lição de que, no futebol moderno, regras rígidas regem a conduta dos jogadores durante as comemorações de gol, independentemente da emoção do momento.

  • Gols tardios da Áustria selam a vitória

    A expulsão representou um grande ponto de virada na partida. A Áustria havia saído na frente inicialmente com um pênalti convertido por Romano Schmid aos 43 minutos, antes do empate controverso. Em desvantagem numérica, Israel foi obrigada a se defender com firmeza durante boa parte do segundo tempo. No entanto, a Áustria acabou aproveitando o homem a mais nos minutos finais. Phillipp Mwene recolocou os anfitriões em vantagem aos 90 minutos, antes de Sasa Kalajdzic marcar o terceiro nos acréscimos para assegurar a vitória por 3 a 1 e conquistar os três pontos.

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  • Austria v Israel - UEFA Nations League 2026/27 Group B3 MD1Getty Images Sport

    O que vem a seguir para Israel?

    Após essa derrota, Israel se vê na lanterna da classificação do Grupo 3. A equipe tentará se recuperar e somar pontos importantes na luta contra o rebaixamento quando enfrentar a Irlanda no domingo. Depois desse confronto crucial, viajará para enfrentar Kosovo na quinta-feira, 1º de outubro, na tentativa de sair da última colocação de seu grupo da Liga das Nações.

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