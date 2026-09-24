Abu Farchi foi expulso aos 55 minutos do confronto do Grupo 3 na Raiffeisen Arena. Ele havia acabado de marcar de cabeça para empatar o placar em 1 a 1. Após o gol, o atacante correu até a bandeirinha de escanteio, a pegou e imitou disparos com um rifle.

O árbitro Georgi Kabakov mostrou imediatamente o segundo cartão amarelo, seguido do vermelho. Abu Farchi pareceu perplexo com a decisão, mas as regras rígidas sobre comemorações provocativas fizeram com que Israel ficasse com 10 homens pelo restante da partida.



