Atacante da La Liga promete recorrer da condenação por estupro após ser sentenciado a mais de oito anos de prisão

O tribunal considerou provado que, na noite entre 31 de agosto e 1º de setembro de 2024, Mir e um amigo conheceram duas mulheres em uma boate em Valência antes de voltarem para a casa de Mir em Betera. De acordo com a decisão judicial, Mir agrediu sexualmente uma das mulheres na piscina e em um banheiro. A vítima prestou um depoimento angustiante, afirmando que chorava e tinha dificuldade para respirar, enquanto implorava ao jogador para parar, o que ele não fez.

O tribunal descreveu as provas contra Mir como “concluentes”, baseando-se fortemente em depoimentos consistentes e precisos das vítimas. Além da pena de prisão, Mir foi condenado a pagar € 64.000 em indenização à vítima. Ele também está proibido de se comunicar com ela ou de se aproximar a menos de 500 metros dela ou de sua família por um período de 10 anos. Após sua eventual saída da prisão, ele deverá cumprir sete anos de liberdade condicional.