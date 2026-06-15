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Atacante da La Liga promete recorrer da condenação por estupro após ser sentenciado a mais de oito anos de prisão
Mir mantém a inocência apesar da pesada sentença
Mir foi condenado a oito anos e meio de prisão por agressão sexual e lesão corporal a uma jovem. A sentença, proferida pelo Tribunal Provincial de Valência, decorre de um incidente ocorrido na residência do jogador em agosto de 2024. Apesar da severidade da pena, o atacante divulgou um comunicado em suas redes sociais insistindo que não concorda com o veredicto.
Quebrando o silêncio no Instagram, o atacante afirmou que “não concorda com a sentença” e anunciou que sua equipe jurídica entrará com um recurso nos próximos dias. Apesar das conclusões do tribunal, o ex-jogador do Wolves e do Valência continua desafiador, escrevendo: “Ainda confio na Justiça.”
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Detalhes gráficos do incidente de 2024
O tribunal considerou provado que, na noite entre 31 de agosto e 1º de setembro de 2024, Mir e um amigo conheceram duas mulheres em uma boate em Valência antes de voltarem para a casa de Mir em Betera. De acordo com a decisão judicial, Mir agrediu sexualmente uma das mulheres na piscina e em um banheiro. A vítima prestou um depoimento angustiante, afirmando que chorava e tinha dificuldade para respirar, enquanto implorava ao jogador para parar, o que ele não fez.
O tribunal descreveu as provas contra Mir como “concluentes”, baseando-se fortemente em depoimentos consistentes e precisos das vítimas. Além da pena de prisão, Mir foi condenado a pagar € 64.000 em indenização à vítima. Ele também está proibido de se comunicar com ela ou de se aproximar a menos de 500 metros dela ou de sua família por um período de 10 anos. Após sua eventual saída da prisão, ele deverá cumprir sete anos de liberdade condicional.
Clubes reagem à decisão judicial
As repercussões jurídicas colocaram tanto o Sevilla quanto o Elche em uma posição difícil. Mir jogava pelo Elche por empréstimo na última temporada, quando o julgamento estava em andamento, e o clube se apressou em se distanciar da situação até ter analisado completamente os documentos legais. O clube declarou ter tomado conhecimento da sentença pela mídia, mas que não faria uma avaliação formal até ter analisado o caso com rigor.
Enquanto o caso segue rumo à Suprema Corte, o futuro profissional do jogador de 29 anos permanece em total limbo. O atacante havia se defendido durante o julgamento, alegando que “tudo foi consensual” e que a noite simplesmente “fluiu dessa maneira”. No entanto, o juiz rejeitou essas alegações, dando crédito ao relato da vítima, que foi corroborado por depoimentos prestados imediatamente após o incidente à Guarda Civil.
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A disputa judicial segue para o Supremo Tribunal Federal
A equipe jurídica de Mir agora deposita suas esperanças em um recurso ao Supremo Tribunal Federal para anular a longa pena de prisão. Um segundo réu, Pablo Jara, também foi condenado a dois anos de prisão por agressão sexual e crimes contra a integridade moral relacionados à mesma noite. A vítima de Jara teria sido empurrada para fora da casa de veraneio e deixada na rua seminu após a agressão ter ocorrido.