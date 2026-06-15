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Elche CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Atacante da La Liga promete recorrer da condenação por estupro após ser sentenciado a mais de oito anos de prisão

La Liga
R. Mir
Elche

Rafa Mir se pronunciou após ter sido condenado a oito anos e meio de prisão por agressão sexual e lesão corporal. O atacante, que pertence ao Sevilla, confirmou que vai recorrer da decisão do tribunal, pois continua a afirmar sua inocência.

  • Mir mantém a inocência apesar da pesada sentença

    Mir foi condenado a oito anos e meio de prisão por agressão sexual e lesão corporal a uma jovem. A sentença, proferida pelo Tribunal Provincial de Valência, decorre de um incidente ocorrido na residência do jogador em agosto de 2024. Apesar da severidade da pena, o atacante divulgou um comunicado em suas redes sociais insistindo que não concorda com o veredicto.

    Quebrando o silêncio no Instagram, o atacante afirmou que “não concorda com a sentença” e anunciou que sua equipe jurídica entrará com um recurso nos próximos dias. Apesar das conclusões do tribunal, o ex-jogador do Wolves e do Valência continua desafiador, escrevendo: “Ainda confio na Justiça.”

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  • Elche CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Detalhes gráficos do incidente de 2024

    O tribunal considerou provado que, na noite entre 31 de agosto e 1º de setembro de 2024, Mir e um amigo conheceram duas mulheres em uma boate em Valência antes de voltarem para a casa de Mir em Betera. De acordo com a decisão judicial, Mir agrediu sexualmente uma das mulheres na piscina e em um banheiro. A vítima prestou um depoimento angustiante, afirmando que chorava e tinha dificuldade para respirar, enquanto implorava ao jogador para parar, o que ele não fez.

    O tribunal descreveu as provas contra Mir como “concluentes”, baseando-se fortemente em depoimentos consistentes e precisos das vítimas. Além da pena de prisão, Mir foi condenado a pagar € 64.000 em indenização à vítima. Ele também está proibido de se comunicar com ela ou de se aproximar a menos de 500 metros dela ou de sua família por um período de 10 anos. Após sua eventual saída da prisão, ele deverá cumprir sete anos de liberdade condicional.

  • Clubes reagem à decisão judicial

    As repercussões jurídicas colocaram tanto o Sevilla quanto o Elche em uma posição difícil. Mir jogava pelo Elche por empréstimo na última temporada, quando o julgamento estava em andamento, e o clube se apressou em se distanciar da situação até ter analisado completamente os documentos legais. O clube declarou ter tomado conhecimento da sentença pela mídia, mas que não faria uma avaliação formal até ter analisado o caso com rigor.

    Enquanto o caso segue rumo à Suprema Corte, o futuro profissional do jogador de 29 anos permanece em total limbo. O atacante havia se defendido durante o julgamento, alegando que “tudo foi consensual” e que a noite simplesmente “fluiu dessa maneira”. No entanto, o juiz rejeitou essas alegações, dando crédito ao relato da vítima, que foi corroborado por depoimentos prestados imediatamente após o incidente à Guarda Civil.


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    A disputa judicial segue para o Supremo Tribunal Federal

    A equipe jurídica de Mir agora deposita suas esperanças em um recurso ao Supremo Tribunal Federal para anular a longa pena de prisão. Um segundo réu, Pablo Jara, também foi condenado a dois anos de prisão por agressão sexual e crimes contra a integridade moral relacionados à mesma noite. A vítima de Jara teria sido empurrada para fora da casa de veraneio e deixada na rua seminu após a agressão ter ocorrido.