Atacante do Corinthians, Depay fica no banco e vê Holanda cair nos pênaltis para o Marrocos na Copa do Mundo

A campanha da Holanda na Copa do Mundo de 2026 terminou de forma precoce na madrugada desta terça-feira (30). A seleção europeia foi eliminada pelo Marrocos nos 16 avos de final após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas cobranças de pênaltis, os africanos venceram por 3 a 2 e avançaram às oitavas de final.

Entre os holandeses, Memphis Depay, atacante do Corinthians, permaneceu no banco de reservas durante toda a partida e não foi utilizado pelo técnico Ronald Koeman.

Recuperado recentemente de uma lesão muscular na coxa direita enquanto defendia o Corinthians, o camisa 10 teve pouco espaço ao longo da competição e terminou o Mundial com apenas 51 minutos em campo.