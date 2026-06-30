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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Atacante do Corinthians, Depay fica no banco e vê Holanda cair nos pênaltis para o Marrocos na Copa do Mundo

Copa do Mundo
Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
M. Depay
Corinthians

Recuperado de lesão, atacante do Corinthians não foi acionado na eliminação da Holanda para o Marrocos e encerrou a Copa com apenas 51 minutos disputados

A campanha da Holanda na Copa do Mundo de 2026 terminou de forma precoce na madrugada desta terça-feira (30). A seleção europeia foi eliminada pelo Marrocos nos 16 avos de final após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas cobranças de pênaltis, os africanos venceram por 3 a 2 e avançaram às oitavas de final.

Entre os holandeses, Memphis Depay, atacante do Corinthians, permaneceu no banco de reservas durante toda a partida e não foi utilizado pelo técnico Ronald Koeman.

Recuperado recentemente de uma lesão muscular na coxa direita enquanto defendia o Corinthians, o camisa 10 teve pouco espaço ao longo da competição e terminou o Mundial com apenas 51 minutos em campo.

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  • FBL-WC-2026-MATCH58-TUN-NEDAFP

    Participação limitada

    A participação de Depay na Copa ficou restrita a três aparições, todas saindo do banco de reservas. O atacante atuou por cerca de 20 minutos no empate por 2 a 2 diante do Japão.

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    Na goleada por 5 a 1 sobre a Suécia, permaneceu em campo por 18 minutos e deu a assistência para o gol de Crysencio Summerville. Já na vitória por 3 a 1 sobre a Tunísia, disputou os 13 minutos finais da partida.

    Com o fim da campanha, o jogador também ampliou seu histórico em Copas do Mundo. Depay soma agora 12 partidas pela Holanda em três edições do torneio (2014, 2022 e 2026), com três gols e duas assistências.

    Nesta Copa, porém, teve sua menor participação em minutos. Recuperado de lesão, atuou apenas 51 minutos, bem abaixo dos 176 minutos disputados no Mundial de 2014 e dos 301 minutos registrados na campanha de 2022.

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  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Retrospecto negativo para a Holanda

    A eliminação também aumentou um retrospecto negativo da seleção holandesa nas disputas por pênaltis em Mundiais. A derrota para o Marrocos foi a quarta da Holanda na marca da cal em Copas do Mundo, igualando o maior número de eliminações dessa forma na história da competição, da Espanha.

    Antes da queda em 2026, os holandeses já haviam sido eliminados nos pênaltis pelo Brasil, na semifinal da Copa de 1998, e pela Argentina em duas oportunidades: na semifinal de 2014 e nas quartas de final de 2022. A única vitória da seleção em disputas por pênaltis em Mundiais aconteceu justamente na edição de 2014, quando superou a Costa Rica nas quartas de final.

  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O jogo

    Em Monterrey, a Holanda chegou a abrir o placar com Cody Gakpo no segundo tempo, mas sofreu o empate nos acréscimos, com Issa Diop. Na disputa por pênaltis, os europeus desperdiçaram três cobranças, enquanto Yassine Bounou brilhou com uma defesa decisiva para garantir a classificação marroquina às oitavas de final.