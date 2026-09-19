O tão aguardado encontro entre Millwall e West Ham United no The Den fez jus à sua reputação de volatilidade, mas a partida foi ofuscada por uma grave acusação envolvendo Castellanos. Pela primeira vez desde 2012, esses dois intensos rivais londrinos se enfrentaram em um jogo da Championship, criando um ambiente de alta pressão que acabou transbordando durante o segundo tempo do empate por 2 a 2.

A tensão começou quando Marschall segurou a bola por mais tempo do que os seis segundos permitidos enquanto sua equipe tentava gastar o tempo. Castellanos, frustrado com a demora, disparou pela área para pressionar o goleiro. O que se seguiu foi um tumulto repentino e caótico envolvendo vários jogadores de ambos os lados, com os ânimos se exaltando dentro da área, antes de Marschall ser visto apontando para a própria camisa, gesticulando que havia levado uma cuspida do atacante do West Ham.