Getty Images Sport
Traduzido por
Astro do West Ham, Taty Castellanos é acusado de cuspir no goleiro do Millwall, Filip Marschall, em dérbi londrino acirrado
Confusão no The Den
O tão aguardado encontro entre Millwall e West Ham United no The Den fez jus à sua reputação de volatilidade, mas a partida foi ofuscada por uma grave acusação envolvendo Castellanos. Pela primeira vez desde 2012, esses dois intensos rivais londrinos se enfrentaram em um jogo da Championship, criando um ambiente de alta pressão que acabou transbordando durante o segundo tempo do empate por 2 a 2.
A tensão começou quando Marschall segurou a bola por mais tempo do que os seis segundos permitidos enquanto sua equipe tentava gastar o tempo. Castellanos, frustrado com a demora, disparou pela área para pressionar o goleiro. O que se seguiu foi um tumulto repentino e caótico envolvendo vários jogadores de ambos os lados, com os ânimos se exaltando dentro da área, antes de Marschall ser visto apontando para a própria camisa, gesticulando que havia levado uma cuspida do atacante do West Ham.
- Getty Images Sport
Queixas oficiais apresentadas
Após a altercação em campo, a situação se agravou quando a comissão técnica e a equipe médica do Millwall reagiram às alegações do goleiro. Segundo a Sky Sports, a equipe do Millwall tomou a medida de apresentar uma reclamação formal à arbitragem imediatamente após o incidente. O quarto árbitro confirmou desde então que uma acusação de cusparada foi, de fato, feita pelo goleiro contra o atacante do West Ham.
Acusações de cusparada são tratadas com extrema seriedade pela Football Association, muitas vezes resultando em longas suspensões se as provas forem consideradas conclusivas. Precedentes recentes destacam a gravidade desse tipo de infração, com o meio-campista do Burnley Hannibal Mejbri recebendo gancho de quatro partidas e multa de £ 15.000 por cuspir em torcedores do Leeds em dezembro de 2025, enquanto o ponta do Norwich Borja Sainz recebeu suspensão de seis jogos e multa de £ 12.000 por um incidente semelhante contra o Sunderland em dezembro de 2024.
Uma história de dois tempos
Antes de a polêmica ganhar o centro das atenções, a partida havia sido uma demonstração da rivalidade intensa que define o futebol do leste e do sudeste de Londres. O Millwall havia construído uma vantagem contundente de 2 a 0 e parecia destinado a garantir uma vitória histórica sobre seus vizinhos rebaixados da Premier League.
O West Ham conseguiu reagir para somar um ponto em um jogo que foi frequentemente interrompido por entradas duras e faltas táticas. O placar final de 2 a 2, que mantém o West Ham na liderança da Championship, um ponto à frente do Swansea, enquanto leva o Millwall ao décimo lugar, refletiu a natureza competitiva do confronto, embora a discussão pós-jogo tenha sido inteiramente dominada pela conduta de Castellanos.
- Getty Images Sport
Técnicos reagem à polêmica da cusparada
Após a partida acalorada, o técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, tratou de se distanciar rapidamente da polêmica e se recusou a comentar o incidente envolvendo seu atacante. Questionado sobre a acusação de cusparada em seus compromissos com a imprensa após o jogo, o treinador português limitou-se a dizer: "Eu não vi, eu não vi, então não vou comentar sobre isso."
Por outro lado, o técnico do Millwall, Alex Neil, abordou a situação diretamente, demonstrando apoio a Marschall, embora tenha reconhecido que estava longe do ponto em que tudo aconteceu. Falando à imprensa após o clássico, o treinador do Millwall respaldou a honestidade de seu jogador em relação à acusação, afirmando: "Eu estava muito longe, então é difícil para mim ver o que aconteceu. Eu não presumiria que Fil diria isso sem motivo, por assim dizer, então eu não sei. Tenho certeza de que os árbitros e as autoridades, seja quem for, vão analisar isso e, se entenderem que isso precisa ser tratado, tenho certeza de que vão tratar."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.