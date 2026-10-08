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Astro do Tottenham, Mathys Tel faz história com atuação pela França que iguala recorde, enquanto Roberto De Zerbi enfrenta crise de lesões
Tel iguala recorde de gols da França Sub-21
Tel teve uma janela internacional estelar com a França sub-21, marcando um hat-trick na goleada por 7 a 1 sobre a Suíça em Orleans, na noite de terça-feira. Suas mais recentes atuações fazem com que o atacante agora tenha igualado o recorde histórico de 17 gols de Odsonne Edouard pela seleção francesa sub-21.
A França já havia garantido sua vaga no Campeonato Europeu Sub-21 de 2027, mas encerrou sua campanha no grupo de classificação em grande estilo, permanecendo invicta com oito vitórias. A forma sensacional de Tel durante a pausa, em que também balançou as redes em outros dois jogos, pode em breve chamar a atenção do técnico principal Zinedine Zidane antes dos confrontos da Liga das Nações em novembro.
O jogador de 21 anos agora tentará levar seu embalo internacional para a Premier League. Tel ainda não marcou seu primeiro gol pelo Tottenham nesta temporada, com sua equipe atualmente amargando a lanterna da tabela.
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"Estava no fundo da minha mente"
Em entrevista ao L'Equipe, Tel admitiu que já vinha pensando há bastante tempo em igualar a marca de Edouard. O jogador do Tottenham revelou que a pressão familiar teve um papel bem-humorado em sua busca pelo recorde.
"Meu irmão vinha me enchendo sobre isso [o recorde de gols] havia meses", explicou Tel aos repórteres. "No fim, isso estava no fundo da minha cabeça."
O atacante também observou que jogar sem a pressão da classificação permitiu que ele atuasse com liberdade contra a Suíça. "Com a classificação [garantida], havia um tipo diferente de motivação que me permitiu dar o meu melhor, então agora estou muito feliz", acrescentou.
Dor de cabeça defensiva aumenta para De Zerbi
Embora a forma de Tel ofereça um alento, o técnico do Tottenham, De Zerbi, lida com uma lista crescente de lesões após um início desastroso de temporada. O Spurs ocupa a lanterna da tabela depois de sofrer uma derrota em casa por 3 a 2 para o Aston Villa, sua terceira derrota nas cinco primeiras partidas da liga.
De Zerbi mostrou-se tranquilo na terça-feira, conversando com o ex-jogador e atual membro da comissão técnica principal Gus Poyet em um vídeo do clube, mas o treinador italiano tem preocupações importantes na defesa para resolver. O lateral-direito Pedro Porro deixou a seleção da Espanha devido a um problema no tendão da coxa antes da longa janela internacional de três semanas.
Além disso, Jan Paul van Hecke foi liberado mais cedo da concentração da Holanda por causa de um problema no pé. Seu compatriota, o capitão do Spurs Micky van de Ven, também sofreu uma pequena lesão na mão depois de ser pisado durante uma vitória sobre a Sérvia. No entanto, o técnico da Holanda, Xavi, minimizou a gravidade do incidente ao afirmar: "Ele está bem. Ficou tonto porque sentiu o dedo. Não é uma lesão grave."
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Uma difícil viagem a Old Trafford espera por eles
O Tottenham volta a campo em competições domésticas com uma visita de alto risco ao Manchester United no sábado. De Zerbi precisa desesperadamente de um resultado positivo para mudar o rumo da campanha miserável dos Spurs, mas os desfalques na defesa podem dificultar a vida em Old Trafford.
Se Van Hecke e Porro continuarem indisponíveis, o técnico do Tottenham será obrigado a fazer mudanças na defesa contra o perigoso ataque do United. Enquanto isso, ele espera que Tel finalmente encontre o caminho do gol com a camisa do Tottenham e replique sua forma prolífica pela seleção.
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