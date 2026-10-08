Astro do Tottenham, Mathys Tel faz história com atuação pela França que iguala recorde, enquanto Roberto De Zerbi enfrenta crise de lesões

Tel teve uma janela internacional estelar com a França sub-21, marcando um hat-trick na goleada por 7 a 1 sobre a Suíça em Orleans, na noite de terça-feira. Suas mais recentes atuações fazem com que o atacante agora tenha igualado o recorde histórico de 17 gols de Odsonne Edouard pela seleção francesa sub-21.

A França já havia garantido sua vaga no Campeonato Europeu Sub-21 de 2027, mas encerrou sua campanha no grupo de classificação em grande estilo, permanecendo invicta com oito vitórias. A forma sensacional de Tel durante a pausa, em que também balançou as redes em outros dois jogos, pode em breve chamar a atenção do técnico principal Zinedine Zidane antes dos confrontos da Liga das Nações em novembro.

O jogador de 21 anos agora tentará levar seu embalo internacional para a Premier League. Tel ainda não marcou seu primeiro gol pelo Tottenham nesta temporada, com sua equipe atualmente amargando a lanterna da tabela.



