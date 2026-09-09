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Astro do Tottenham, Dejan Kulusevski está pronto para um retorno sensacional após 477 dias fora, com jogos da volta revelados
Kulusevski se aproxima do fim do pesadelo com lesão
Kulusevski está prestes a fazer seu tão aguardado retorno aos gramados após uma ausência devastadora de 16 meses por lesão. O jogador de 26 anos não disputa uma partida oficial desde maio de 2025 devido a um grave problema no joelho. O internacional sueco perdeu toda a última temporada do Tottenham enquanto lidava com contratempos recorrentes.
Ele passou por uma cirurgia inicial no fim da temporada 2024-25 por um problema na patela direita, com a expectativa de ficar fora por apenas alguns meses. No entanto, sua recuperação estagnou, o que levou a uma segunda operação em março. A ausência prolongada deixou os torcedores do Tottenham cada vez mais ansiosos e, no fim das contas, forçou o ponta a perder a Copa do Mundo de verão.
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Potter revela esperança de retorno à Suécia
O atacante finalmente voltou a treinar com o time principal do Tottenham no início de setembro. Embora ele ainda não esteja sendo considerado para as listas de jogo de Roberto De Zerbi, o técnico da Suécia, Potter, segue muito otimista com seu progresso.
Potter quer chegar rapidamente a um acordo com o departamento médico do Tottenham para incluir Kulusevski na próxima Data Fifa. O treinador está desesperado para receber o atacante de volta à seleção.
"Ele está muito perto. Estou muito impressionado com ele, com a forma como lidou com a lesão", disse Potter à SVT. "Claro, temos que ter cuidado com ele. Espero que ele venha conosco, mas primeiro temos que conversar com Dejan e com o Tottenham."
Uma presença de nível mundial para a seleção nacional
Ter Kulusevski de volta aos gramados seria um enorme reforço para uma seleção da Suécia que se prepara para uma janela internacional excepcionalmente longa. Potter vê o atacante do Tottenham como uma peça insubstituível em seu esquema tático.
Enfatizando seu enorme valor, Potter acrescentou: "A importância de ter Dejan Kulusevski na seleção não pode ser enfatizada o suficiente. Ele é incrivelmente importante para a equipe. Nós o amamos, assim como seu caráter e suas qualidades. Ele é um jogador de classe mundial, e ajuda enormemente tê-lo por perto."
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Jogos da Liga das Nações aguardam atacante de volta
A Suécia disputará quatro partidas da Liga das Nações durante uma longa pausa internacional, que vai de 21 de setembro a 6 de outubro. A equipe inicia sua campanha em casa contra a Romênia antes de receber a Polônia três dias depois. Na sequência, fará difíceis viagens para enfrentar Bósnia e Herzegovina e Romênia para encerrar a janela. Potter espera que Kulusevski esteja em condições físicas suficientes para participar de alguma forma desses quatro compromissos cruciais.
De volta ao norte de Londres, De Zerbi acompanhará a situação de perto. O Tottenham pretende reintegrar com cuidado o jogador de 26 anos aos seus planos domésticos assim que ele comprovar estar em forma.
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