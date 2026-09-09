O atacante finalmente voltou a treinar com o time principal do Tottenham no início de setembro. Embora ele ainda não esteja sendo considerado para as listas de jogo de Roberto De Zerbi, o técnico da Suécia, Potter, segue muito otimista com seu progresso.

Potter quer chegar rapidamente a um acordo com o departamento médico do Tottenham para incluir Kulusevski na próxima Data Fifa. O treinador está desesperado para receber o atacante de volta à seleção.

"Ele está muito perto. Estou muito impressionado com ele, com a forma como lidou com a lesão", disse Potter à SVT. "Claro, temos que ter cuidado com ele. Espero que ele venha conosco, mas primeiro temos que conversar com Dejan e com o Tottenham."