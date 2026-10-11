Vinicius acreditou que havia ampliado com sucesso a vantagem do Madrid no fim da partida. Sua comemoração foi rapidamente interrompida quando os oficiais instruíram o árbitro a rever o lance no monitor à beira do campo.

Em vez de ter o nome na súmula, o atacante foi mandado para o túnel por seu confronto físico com Saliba. A decisão deixou a torcida da casa atônita, já que sua equipe terminou a partida com dez homens.

Após o apito final, o brasileiro rapidamente assumiu a responsabilidade por sua falta de disciplina. Ele publicou uma breve mensagem nas redes sociais, dizendo: "Desculpa ao time e aos torcedores."'



