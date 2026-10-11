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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Astro do Real Madrid, Vinicius Jr faz pedido público de desculpas após estranho cartão vermelho por puxão de cabelo contra o Villarreal

Vinicius Junior
Real Madrid
Real Madrid x Villarreal
Villarreal
La Liga

Vinicius Jr pediu desculpas aos torcedores e aos companheiros de equipe do Real Madrid após receber um cartão vermelho por puxar o cabelo de um adversário contra o Villarreal. O atacante brasileiro agora vive a expectativa para descobrir se será suspenso para o próximo clássico contra o Barcelona.

  • Expulsão bizarra no Bernabéu

    O atacante do Real Madrid Vinicius Jr recebeu cartão vermelho direto durante a vitória apertada por 1 a 0 na Liga sobre o Villarreal. O jogador de 26 anos foi expulso após uma dramática revisão do VAR no Santiago Bernabeu.

    O brasileiro entrou inicialmente como substituto aos 52 minutos para ajudar a garantir o resultado. No entanto, ele ficou apenas 20 minutos em campo antes de ser expulso por puxar o cabelo de Nathan Saliba. O incidente bizarro aconteceu na jogada que antecedeu o que o Real Madrid pensou ser o segundo gol decisivo.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Brasil pede desculpas rapidamente

    Vinicius acreditou que havia ampliado com sucesso a vantagem do Madrid no fim da partida. Sua comemoração foi rapidamente interrompida quando os oficiais instruíram o árbitro a rever o lance no monitor à beira do campo.

    Em vez de ter o nome na súmula, o atacante foi mandado para o túnel por seu confronto físico com Saliba. A decisão deixou a torcida da casa atônita, já que sua equipe terminou a partida com dez homens.

    Após o apito final, o brasileiro rapidamente assumiu a responsabilidade por sua falta de disciplina. Ele publicou uma breve mensagem nas redes sociais, dizendo: "Desculpa ao time e aos torcedores."'


  • Regras sobre conduta violenta explicadas

    A expulsão deixa Vinicius diante de uma espera tensa, enquanto a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) se prepara para analisar o incidente. De acordo com seu regulamento oficial, puxar o cabelo de um adversário é classificado estritamente como conduta violenta.

    A entidade aplicará o Artigo 130 para determinar a punição adequada para o atacante. Essa regra específica abrange atos violentos em campo que não causem lesão direta a um adversário.

    Segundo as diretrizes, a sanção padrão para essa infração é uma suspensão de uma a três partidas. A punição máxima o tiraria de várias partidas cruciais no cenário doméstico.

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    Disponibilidade para o clássico é dúvida

    Uma longa suspensão seria um duro golpe para Vinicius e seus companheiros de equipe. O Real Madrid está entrando em uma fase muito exigente de sua campanha na liga.

    Seus próximos três jogos de La Liga incluem testes difíceis contra Sevilla, Barcelona e Racing Santander. A decisão final do comitê disciplinar determinará exatamente quantas dessas partidas o brasileiro perderá.

    A maior preocupação do clube é sua possível ausência para o El Clasico de 25 de outubro. Se receber uma punição de dois jogos ou mais, ele será obrigado a assistir do lado de fora quando viajarem ao Camp Nou.

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