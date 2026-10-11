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Astro do Real Madrid, Vinicius Jr faz pedido público de desculpas após estranho cartão vermelho por puxão de cabelo contra o Villarreal
Expulsão bizarra no Bernabéu
O atacante do Real Madrid Vinicius Jr recebeu cartão vermelho direto durante a vitória apertada por 1 a 0 na Liga sobre o Villarreal. O jogador de 26 anos foi expulso após uma dramática revisão do VAR no Santiago Bernabeu.
O brasileiro entrou inicialmente como substituto aos 52 minutos para ajudar a garantir o resultado. No entanto, ele ficou apenas 20 minutos em campo antes de ser expulso por puxar o cabelo de Nathan Saliba. O incidente bizarro aconteceu na jogada que antecedeu o que o Real Madrid pensou ser o segundo gol decisivo.
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Brasil pede desculpas rapidamente
Vinicius acreditou que havia ampliado com sucesso a vantagem do Madrid no fim da partida. Sua comemoração foi rapidamente interrompida quando os oficiais instruíram o árbitro a rever o lance no monitor à beira do campo.
Em vez de ter o nome na súmula, o atacante foi mandado para o túnel por seu confronto físico com Saliba. A decisão deixou a torcida da casa atônita, já que sua equipe terminou a partida com dez homens.
Após o apito final, o brasileiro rapidamente assumiu a responsabilidade por sua falta de disciplina. Ele publicou uma breve mensagem nas redes sociais, dizendo: "Desculpa ao time e aos torcedores."'
Regras sobre conduta violenta explicadas
A expulsão deixa Vinicius diante de uma espera tensa, enquanto a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) se prepara para analisar o incidente. De acordo com seu regulamento oficial, puxar o cabelo de um adversário é classificado estritamente como conduta violenta.
A entidade aplicará o Artigo 130 para determinar a punição adequada para o atacante. Essa regra específica abrange atos violentos em campo que não causem lesão direta a um adversário.
Segundo as diretrizes, a sanção padrão para essa infração é uma suspensão de uma a três partidas. A punição máxima o tiraria de várias partidas cruciais no cenário doméstico.
- AFP
Disponibilidade para o clássico é dúvida
Uma longa suspensão seria um duro golpe para Vinicius e seus companheiros de equipe. O Real Madrid está entrando em uma fase muito exigente de sua campanha na liga.
Seus próximos três jogos de La Liga incluem testes difíceis contra Sevilla, Barcelona e Racing Santander. A decisão final do comitê disciplinar determinará exatamente quantas dessas partidas o brasileiro perderá.
A maior preocupação do clube é sua possível ausência para o El Clasico de 25 de outubro. Se receber uma punição de dois jogos ou mais, ele será obrigado a assistir do lado de fora quando viajarem ao Camp Nou.
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