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Astro do Real Madrid, Thibaut Courtois vai ficar fora da campanha da Liga das Nações após conversa decisiva com o técnico da Bélgica, Mark van Bommel
Courtois confirma ausência da Liga das Nações
Courtois confirmou oficialmente que vai se afastar dos compromissos internacionais durante o próximo ciclo da Liga das Nações. O experiente goleiro, que é presença constante na Bélgica há mais de uma década, tomou a decisão após uma reunião cara a cara com o novo técnico da seleção belga, Mark van Bommel, em Madri. A conversa girou em torno da necessidade de recuperação física de Courtois e de seu desejo de administrar a carga de trabalho à medida que entra na reta final de sua carreira de elite, aos 34 anos.
Ao falar sobre a conclusão definitiva das conversas entre os dois, Courtois foi claro sobre seu futuro imediato na seleção. "Tomei a decisão de não disputar toda a campanha da Liga das Nações com a Bélgica", disse Courtois ao Het Laatste Nieuws. O goleiro ainda esclareceu que isso também inclui as fases finais da competição, acrescentando: "A menos que o técnico da seleção tenha problemas com lesões; aí posso ser convocado excepcionalmente."
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Van Bommel faz alerta sobre vaga entre os titulares
Embora a decisão de ficar fora da Liga das Nações tenha partido de Courtois como uma forma de descansar, ela veio acompanhada de um aviso duro de seu treinador. Van Bommel voou até a capital espanhola especificamente para tratar da situação, mas se recusou a oferecer a Courtois qualquer tratamento especial em relação ao seu eventual retorno ao XI inicial.
Courtois admitiu que a conversa foi direta em relação às suas perspectivas futuras como camisa 1 da Bélgica. "Ele respondeu que não pode me garantir uma vaga entre os titulares então", revelou Courtois. "Se o goleiro que jogar na Liga das Nações for bem, Van Bommel pode continuar com ele. No entanto, eu quero lutar pelo meu lugar. Quero provar que posso voltar a ser o goleiro titular."
De olho no Campeonato Europeu
Os jogos da Nations League contra pesos-pesados como Itália e França servirão como um teste de fogo para quem assumir a responsabilidade. Apesar do afastamento, Courtois fez questão de esclarecer que isso não é uma aposentadoria definitiva da seleção nacional. Ele continua comprometido em ajudar a Bélgica a chegar ao próximo grande torneio e planeja voltar assim que começar o ciclo de classificação para o Campeonato Europeu.
O goleiro sabe que terá de reconquistar seu espaço na equipe após a pausa autoimposta. "Estou me colocando à disposição novamente para as Eliminatórias da Eurocopa", observou Courtois.
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A forma do Real Madrid segue de elite
Apesar da incerteza em torno de seu futuro internacional, Courtois continua a provar por que é considerado um dos melhores do mundo em nível de clube. Sua atuação recente na Champions League foi uma aula de atuação no gol, já que ele, sozinho, conteve a Inter de Milão para garantir uma vitória do Real Madrid. Mesmo enquanto administra o próprio corpo pensando no longo prazo, seus reflexos e sua capacidade de decidir partidas seguem afiados.
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