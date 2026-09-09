Courtois confirmou oficialmente que vai se afastar dos compromissos internacionais durante o próximo ciclo da Liga das Nações. O experiente goleiro, que é presença constante na Bélgica há mais de uma década, tomou a decisão após uma reunião cara a cara com o novo técnico da seleção belga, Mark van Bommel, em Madri. A conversa girou em torno da necessidade de recuperação física de Courtois e de seu desejo de administrar a carga de trabalho à medida que entra na reta final de sua carreira de elite, aos 34 anos.

Ao falar sobre a conclusão definitiva das conversas entre os dois, Courtois foi claro sobre seu futuro imediato na seleção. "Tomei a decisão de não disputar toda a campanha da Liga das Nações com a Bélgica", disse Courtois ao Het Laatste ‌Nieuws. O goleiro ainda esclareceu que isso também inclui as fases finais da competição, acrescentando: "A menos que o técnico da seleção tenha problemas com lesões; aí posso ser convocado excepcionalmente."