Astro do Real Madrid, Kylian Mbappe, é cortado da seleção da França enquanto Zinedine Zidane admite que problema no joelho esquerdo "não parece bom"

A estrela do Madrid foi o herói da noite, marcando o único gol na sofrida vitória por 1 a 0 sobre a Turquia para abrir a campanha da França na Liga das Nações da Uefa. No entanto, a alegria pela vitória, que marcou a primeira partida de Zinedine Zidane no comando da seleção, foi rapidamente ofuscada pela cena de o capitão deixando o gramado mancando no Estádio Kocaeli.

O incidente ocorreu aos 67 minutos, quando Mbappe acertou seu 67º gol pela seleção com o pé direito. Ao finalizar, sua perna esquerda pareceu prender de forma desajeitada em um gramado que havia sido criticado por suas más condições durante toda a partida. Embora inicialmente tenha tentado comemorar o gol, o atacante imediatamente mostrou sinais de forte desconforto, levando a mão ao joelho antes de acabar caindo no gramado.