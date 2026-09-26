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Donny Afroni
Traduzido por

Astro do Real Madrid, Kylian Mbappe, é cortado da seleção da França enquanto Zinedine Zidane admite que problema no joelho esquerdo "não parece bom"

K. Mbappe
Z. Zidane
França
Turquia
Liga das Nações A

Kylian Mbappe foi forçado a se retirar da seleção da França e retornar ao Real Madrid após sofrer uma preocupante lesão no joelho durante compromisso internacional. O capitão da França sofreu o problema ao marcar o gol decisivo em um duelo da Liga das Nações contra a Turquia, deixando o técnico da seleção, Zinedine Zidane, apreensivo quanto à sua condição física.

  • Lesão estraga vitória de estreia de Zidane

    A estrela do Madrid foi o herói da noite, marcando o único gol na sofrida vitória por 1 a 0 sobre a Turquia para abrir a campanha da França na Liga das Nações da Uefa. No entanto, a alegria pela vitória, que marcou a primeira partida de Zinedine Zidane no comando da seleção, foi rapidamente ofuscada pela cena de o capitão deixando o gramado mancando no Estádio Kocaeli.

    O incidente ocorreu aos 67 minutos, quando Mbappe acertou seu 67º gol pela seleção com o pé direito. Ao finalizar, sua perna esquerda pareceu prender de forma desajeitada em um gramado que havia sido criticado por suas más condições durante toda a partida. Embora inicialmente tenha tentado comemorar o gol, o atacante imediatamente mostrou sinais de forte desconforto, levando a mão ao joelho antes de acabar caindo no gramado.

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    Zidane dá atualização preocupante sobre condição física

    Zidane não escondeu sua preocupação com a condição de seu principal jogador. O lendário ex-meio-campista admitiu que os sinais preliminares estavam longe de ser positivos. Zidane confirmou que o atleta de 27 anos não participará mais do atual período de treinamentos, ficando fora dos próximos compromissos contra Bélgica e Itália. O treinador ressaltou que a saúde do jogador segue sendo a prioridade, especialmente diante da agenda pesada que aguarda o atacante de volta à capital espanhola com o Real Madrid.

    "Ele não está bem. Não parece bom, infelizmente. Acho que ele vai ter que ir para casa. Não vamos correr riscos. Ele forçou demais o joelho ao chutar. Não é nada encorajador para ele continuar", disse Zidane à TF1.

  • Confirmação oficial da desistência

    A Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou oficialmente que Mbappe sofreu uma lesão no tendão do joelho esquerdo, encerrando de forma abrupta sua participação na atual janela internacional. Em comunicado oficial divulgado pouco depois da partida, a entidade detalhou as especificidades do problema que tirou de ação seu jogador mais influente.

    O comunicado dizia: "Kylian Mbappe lesionou o joelho durante o gol da vitória. Ele sofreu uma lesão no tendão e retornará a Madri para tratamento."


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    França encara pausa internacional prolongada

    A perda de Mbappe é um golpe significativo para Zidane, que busca implementar sua visão tática durante esta pausa internacional prolongada. Depois do confronto com a Bélgica, a França tem dois jogos em casa no Stade de France contra a Itália e a partida de volta contra os belgas no início de outubro. Sem sua principal ameaça de gol e líder, a seleção francesa terá de confiar na profundidade do elenco para atravessar uma sequência difícil de compromissos. O foco agora passa a ser se Zidane convocará um substituto para preencher o vazio deixado pelo talismã do Madrid.

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