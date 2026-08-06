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Astro do Real Madrid, Brahim Diaz revela as exigências intensas de José Mourinho na pré-temporada e mira títulos
Diaz ansioso para a nova temporada
Diaz expressou toda a sua satisfação por voltar à ação enquanto o Madrid intensifica agressivamente sua preparação de pré-temporada. O dinâmico meia-atacante se reapresentou recentemente no centro de treinamento do clube e já está ansioso pelos imensos desafios que tem pela frente. Em entrevista à Realmadrid TV, o jogador falou sobre seu retorno ao grupo principal e sua ambição para a nova temporada sob o comando de Mourinho.
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Mourinho causando impacto imediato
A mudança mais notável para o gigante espanhol neste verão é a chegada de grande repercussão de Mourinho. Diaz foi rápido em elogiar o lendário treinador e sua dedicada comissão técnica, destacando a preparação minuciosa e a mentalidade implacável de vitória.
"Está indo muito bem porque tanto ele quanto sua comissão técnica são muito bem preparados", admitiu. "Nós já sabemos quem é Mourinho, tudo o que ele venceu, e queremos continuar vencendo com ele.
"Ele nos diz para sermos intensos, que temos muita qualidade individual, que podemos fazer a diferença, mas, no fim, o trabalho é super importante. Que nos sacrifiquemos uns pelos outros e que sejamos um time."
Em busca de mais glórias
Com a nova temporada doméstica se aproximando rapidamente, Diaz está focado exclusivamente em maximizar suas próprias contribuições enquanto busca o sucesso coletivo. O versátil atacante está determinado a deixar tudo em campo para entreter os torcedores e ajudar a equipe em sua incansável busca por títulos.
"Estar a cem por cento e ajudar a equipe. Está claro que vou dar o máximo que puder", disse Diaz. "Vejo todos os madridistas felizes com o meu futebol também. Em nível individual, vou dar a minha melhor versão em cada partida. O mais bonito em nível coletivo é conquistar títulos. Este é o Real Madrid, e temos que ganhar títulos."
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O que vem a seguir para o Real Madrid?
Diaz e seus companheiros de equipe continuarão a preparação para a nova temporada. Eles enfrentarão o Ferencvaros no sábado, seguido por uma partida contra o Deportivo La Coruna quatro dias depois. O Real Madrid dará então o pontapé inicial em La Liga 2026/27 com um jogo fora de casa contra o Espanyol, no RCDE Stadium, em 22 de agosto.
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