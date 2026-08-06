A mudança mais notável para o gigante espanhol neste verão é a chegada de grande repercussão de Mourinho. Diaz foi rápido em elogiar o lendário treinador e sua dedicada comissão técnica, destacando a preparação minuciosa e a mentalidade implacável de vitória.

"Está indo muito bem porque tanto ele quanto sua comissão técnica são muito bem preparados", admitiu. "Nós já sabemos quem é Mourinho, tudo o que ele venceu, e queremos continuar vencendo com ele.

"Ele nos diz para sermos intensos, que temos muita qualidade individual, que podemos fazer a diferença, mas, no fim, o trabalho é super importante. Que nos sacrifiquemos uns pelos outros e que sejamos um time."