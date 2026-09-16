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Astro do Newcastle United, Anthony Elanga está fora da seleção da Suécia, e Graham Potter é forçado a procurar outra opção em meio a temores de uma lesão "de longo prazo"
Desilusão internacional para Elanga
O início promissor de Elanga na campanha foi interrompido após a confirmação da Federação Sueca de Futebol de que ele não participará dos próximos jogos da Liga das Nações da Uefa. O jogador de 24 anos era esperado como uma peça-chave para seu país durante o calendário de outono, mas seu nome esteve notavelmente ausente da lista oficial de convocados divulgada nesta semana. Um comunicado oficial de seu país confirmou que Elanga sofreu uma lesão na última semana e, por isso, ficará fora do encontro envolvendo partidas contra Romênia, Polônia e Bósnia e Herzegovina.
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O pesadelo de lesões de Matthias Jaissle
O técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, não escondeu a preocupação ao falar sobre a condição do ponta após a dura derrota para o Leeds. O treinador alemão admitiu que o diagnóstico inicial era preocupante, e o clube agora se prepara para a possibilidade de perder uma de suas opções de ataque mais explosivas por um período significativo.
Falando logo após a derrota por 4 a 1, Jaissle disse: "A lesão não parece boa. Precisamos investigar o quão séria ela é. Elanga está lidando com uma lesão, mas, neste momento, não parece muito boa. Infelizmente, ele está lesionado. Precisamos investigar mais e com mais detalhes para descobrir por quanto tempo ele ficará fora. Vamos sentir a falta dele e esperamos que ele volte a jogar rapidamente. Pode ser [de longo prazo]. Esperamos que não. Ele fará outra ressonância magnética na próxima semana, e veremos."
Potter dá mais contexto
Com Elanga indisponível e outras peças-chave, como Isak Hien e Jacob Widell Zetterstrom, também fora, o técnico da Suécia, Graham Potter, optou por uma convocação maior para administrar a carga de trabalho. Potter claramente está olhando para o futuro, algo refletido em sua decisão de deixar de fora o experiente goleiro Kristoffer Nordfeldt em favor de opções mais jovens, como Melker Ellborg e Noel Tornqvist.
"Acho que é um bom momento para olhar um pouco mais para a frente, trazer mais goleiros jovens que precisamos conhecer e entender melhor, ao mesmo tempo em que damos a eles a chance de ganhar experiência neste nível, o que é importante para o desenvolvimento deles", disse Potter.
- AFP
Caminho desafiador pela frente na Divisão B da Liga das Nações
A Suécia está em um competitivo grupo da Divisão B ao lado de Bósnia e Herzegovina, Polônia e Romênia. A campanha começa em 25 de setembro contra a Romênia, em Estocolmo, seguida por um duelo em casa com a Polônia apenas três dias depois. A seleção ainda conta com estrelas de peso, apesar das lesões, com Alexander Isak, do Liverpool, e Viktor Gyökeres, do Arsenal, cotados para liderar o ataque. Potter enfatizou o duplo objetivo da próxima janela. "Também precisamos continuar a desenvolver a equipe e dar sequência ao que estabelecemos na Copa do Mundo, e uma boa maneira de fazer isso é vencer partidas", concluiu.
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