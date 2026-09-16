O técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, não escondeu a preocupação ao falar sobre a condição do ponta após a dura derrota para o Leeds. O treinador alemão admitiu que o diagnóstico inicial era preocupante, e o clube agora se prepara para a possibilidade de perder uma de suas opções de ataque mais explosivas por um período significativo.

Falando logo após a derrota por 4 a 1, Jaissle disse: "A lesão não parece boa. Precisamos investigar o quão séria ela é. Elanga está lidando com uma lesão, mas, neste momento, não parece muito boa. Infelizmente, ele está lesionado. Precisamos investigar mais e com mais detalhes para descobrir por quanto tempo ele ficará fora. Vamos sentir a falta dele e esperamos que ele volte a jogar rapidamente. Pode ser [de longo prazo]. Esperamos que não. Ele fará outra ressonância magnética na próxima semana, e veremos."